 乌克兰称俄罗斯无人机在罗马尼亚坠毁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2023

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时政风云

乌克兰称俄罗斯无人机在罗马尼亚坠毁

乌克兰本周一称，俄罗斯无人机在夜袭多瑙河上乌克兰伊兹梅尔(izmail)港的基础设施时在北约成员国罗马尼亚境内坠落并爆炸。但罗马尼亚坚决否认了该报道。

多瑙河上的伊兹梅尔港(izmail)是乌克兰重要的粮食出口转运港

多瑙河上的伊兹梅尔港(izmail)是乌克兰重要的粮食出口转运港

（德国之声中文网）乌克兰外交部发言人奥列格·尼科连科（Oleg Nikolenko）在脸书上写道，"根据乌克兰国家边防的消息，俄罗斯昨晚在伊兹梅尔港附近发动大规模袭击，俄罗斯“见证者”无人机在罗马尼亚领土坠落并爆炸。"他还写道："这再次证实俄罗斯的导弹恐怖活动不仅对乌克兰，也对包括北约成员国在内的邻国的安全构成巨大威胁。"

尼科连科发布了一张照片，显示多瑙河敖德萨地区对岸的一处地点爆炸燃烧。多瑙河是乌克兰敖德萨地区与罗马尼亚之间的界河。

罗马尼亚国防部发表声明，坚决否认了乌克兰的说法。按照北约的集体防御条款，对一个盟友的攻击被视为对所有盟友的攻击。

一位乌克兰工业界的消息人士告诉路透社，两架俄罗斯无人机坠落在罗马尼亚一侧。

乌克兰总统办公厅主任安德烈·耶尔马克 (Andriy Yermak) 在Telegram上写表示，此次事件表明，迫切需要增加向乌克兰提供现代防空系统和远程武器，以削弱俄罗斯向乌克兰发射无人机和导弹的能力。他写道："向乌克兰提供更多武器和远程导弹，以加快收复我们的领土。俄罗斯必须在战场上被击败。"

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

在俄罗斯今年7月初退出联合国支持的允许乌克兰粮食通过黑海出口的协议之前，从多瑙河上的雷尼港(Reni) 和伊兹梅尔港 (Izmail) 出口的粮食占乌克兰粮食出口的四分之一。退出上述协议后，俄罗斯还加强了对乌克兰港口基础设施的轰炸。

俄罗斯总统普京和和土耳其总统埃尔多安本周一在俄罗斯西南部的索契举行会晤。乌克兰粮食运输问题是会谈的主要议题。埃尔多安是少数几位仍与普京保持良好关系的北约领导人之一。

罗马尼亚外交部长卢米尼察·奥多贝斯库(Luminita Odobescu)9月4日与德国外长贝尔博克共同举行新闻会

罗马尼亚外交部长卢米尼察·奥多贝斯库(Luminita Odobescu)9月4日与德国外长贝尔博克共同举行新闻会

正在柏林的罗马尼亚外交部长卢米尼察·奥多贝斯库(Luminita Odobescu)本周一在与德国外长贝尔博克共同举行的新闻会上谴责俄罗斯袭击多瑙河地区违反国际法，但驳斥了乌克兰方面有关俄罗斯无人机在罗马尼亚坠毁的说法。她说，周日晚间俄罗斯对该地区的袭击没有对罗马尼亚构成威胁，“存在出现意外的危险，但这一次并非如此。”

(路透社）

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“相向而行”中国呼吁早日恢复俄乌粮食出口

中国常驻联合国副代表耿爽周五在安理会的会议上称，中国希望早日恢复乌克兰和俄罗斯粮食和化肥出口，并表示“各方合理安全关切都应该得到重视”。本周一，俄罗斯因其西方取消制裁的要求没有得到满足而退出黑海谷物协议。联合国紧急救济机构表示，俄罗斯的决定将导致许多人死亡。

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