乌克兰称俄军偷窃粮食 美国德国合作训练乌军

（德国之声中文网）乌克兰东部和南部的战事仍在继续，根据英国国防部的最新情报，俄罗斯继续关注乌克兰东部的顿巴斯地区，旨在获得对卢甘斯克和顿涅茨克的控制权。该情报指出，俄罗斯军队只取得了有限的领土，并在面对乌军的强烈抵抗时造成了极大的损失。

乌克兰东部顿涅茨克地区的军事和民政管理部门负责人基里连科（Pavlo Kyrylenko）描述该地区的局势：「攻势从该地区北部开始，乌克兰部队并尽其所能阻止敌人向斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克方向前进。」这位顿涅茨克官员预预期会有更多战斗。

西方国家最近同意向乌克兰提供更多重型武器，基里连科表示：「这非常关键，我们需要这些武器，……，这是我们抵御敌人进攻的唯一途径。」他强调：「我们不会放弃我们的土地，我们将为每一寸土地而战。」

美军在德国训练乌克兰军队

美国国防部发言人柯比（John Kirby）表示，美国军方正在与德国政府合作，为乌克兰军队提供训练。迄今大约50名乌克兰人已经接受了远程武器榴弹炮的培训，受训者还将学习如何使用雷达系统和装甲车。这些人将回到乌克兰，训练他们的队友。他指出，相关训练也在欧洲其他地区进行，但未明确透露地点。

科比同时批评了俄罗斯总统普京，他说：「这是最冷酷和最堕落的残暴行为，……，我们并未正确评估他能够如此暴力和残忍到什么程度。」

乌克兰是小麦出口大国

乌克兰称俄罗斯军队「偷窃粮食」

乌克兰农业部副部长维索茨基（Taras Vysotskiy）说，俄罗斯士兵从他们占领的地区偷走了数十万吨粮食。他向乌克兰国家电视台表示，他担心俄罗斯军队可能继续偷窃高达的150万公吨的粮食。

乌克兰外交部周四对俄罗斯军队提出了同样的指控。它说，这种盗窃行为增加了对全球粮食安全的威胁。根据联合国的数据，乌克兰是世界上主要的小麦生产国之一，在2021年的出口市场上占额10%。

俄乌皆受邀参加G20

目前担任G20轮值主席国的印尼总统维多多（Joko Widodo）本周五表示，他已邀请泽伦斯基参加今年11月中旬在巴厘岛举行的G20峰会，而同样受邀的普京也已确认会出席。尽管乌克兰不是G20成员国，且美国总统拜登曾公开表示反对普京参加G20峰会，印尼还是邀请了乌俄两国的领导人，以「保持公正」。

泽伦斯基称俄罗斯试图羞辱联合国

就在本周四（4月28日）联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰首都基辅之际，俄罗斯向基辅发射导弹。

在联合国秘书长古特雷斯和乌克兰总统泽连斯基于基辅举行联合新闻发布会后不到一小时后，导弹击中了3.5公里外的一个居民区。

随后，泽连斯基指责俄罗斯试图用这次袭击羞辱联合国。他说：「我们在基辅的会谈结束后，俄罗斯的导弹立即飞过来 -- 五枚导弹。这说明了很多......俄罗斯领导人羞辱联合国和该组织所代表的一切。」

又一名记者死于俄罗斯炮击

随着俄罗斯军队继续在乌克兰各地进行导弹袭击，由美国国会资助的自由欧洲电台表示，他们的记者海里奇（Vira Hyrych）在基辅被杀。该广播电台称，一枚俄罗斯导弹击中海里奇在基辅市中心的家，导弹损坏了这栋住宅楼的一楼和二楼，导致火灾。这起炮击发生在联合国秘书长古特雷斯访问基辅期间，记者的遗体在周五早上被发现。

自乌克兰战争开始以来，已有数名新闻工作者丧生，其中包括福克斯新闻的摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺娃（Olexandra Kuvshynova），以及曾为《纽约时报》工作的美国纪录片导演雷诺（Brent Renaud）。为独立俄语媒体The Insider工作的俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）也在上个月俄军对基辅的袭击中丧生。

在俄乌战争中遇难的记者们 纪录片导演雷诺 3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎昆 3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦 3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

在俄乌战争中遇难的记者们 俄罗斯记者宝琳那 3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

在俄乌战争中遇难的记者们 公民记者沙基洛夫 乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。



（综合报导）

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