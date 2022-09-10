乌克兰称东线反攻快速推进 莫斯科：战略撤退

（德国之声中文网）乌克兰政府称，在该国东北部发起反攻中，乌克兰军队在过去10天中夺回了约2000平方公里被俄军占领的土地。

乌克兰军方称，乌军周六已经进入哈尔科夫（Charkiw）州的库皮扬斯克镇（Kupiansk），而俄罗斯部队的战线正在"崩溃"。库皮扬斯克是哈尔科夫地区的后勤供给枢纽，在俄罗斯军队发动对乌克兰的全面入侵后不到一周，该镇就被占领。失去这一重要据点，意味着俄军东部战线的补给将面临巨大困难。

在周六晚间的视频讲话中，乌克兰总理泽连斯基对所有参加了哈尔科夫临近地区收复战役的士兵表示了感谢。"过去几天里，俄罗斯军队向我们展现了他们最好的一面--他们的背影"，他说："对他们来说，逃跑是一个好的选择。"

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民

莫斯科：撤退为"重组"部队

乌军称，近日来收复了哈尔科夫地区的近30个城镇。同时，南部前线的反攻也取得进展，乌克兰军队在一些地区已将战线向俄罗斯军队在入侵之初占领的界限推进数十公里。

与此同时，俄罗斯军队则在后撤。俄国防部宣布从多个战略要点撤退，包括哈尔科夫地区的伊斯尤姆（Isjum），但称这一行动为部队"重组"。

俄罗斯总统普京对来自前线的不利消息尚未发表评论。周六，普京在莫斯科出席了一个武术运动中心的剪彩仪式。

在德国外长贝尔博克访问基辅期间，乌克兰外长库列巴再次要求西方向该国提供更多武器，以抗击俄罗斯的侵略。他在周六与德国外长共同召开的记者会上说，目前的反攻表明，乌克兰有能力击退俄罗斯军队，乌克兰获得的武器越多，就能越快取胜，结束战争。

具体来说，乌克兰敦促德国提供豹2型（Leopard-2）坦克。贝尔博克承诺将向乌克兰提供更多军事援助，包括多发式火箭炮、榴弹炮和猎豹型（Gepard）防空坦克。

德国外长贝尔博克和乌克兰外长库列巴在基辅

扎波罗热核电站关闭停运

乌克兰东南部扎波罗热核电站的运营方周日表示，该电厂所有反应堆都已停止运作。此前该核电厂6座反应堆中仅有一座保持"孤岛"运行模式，以为核电厂、包括反应堆的冷却提供电力，因为交战炮火下该核电站同乌克兰电网的连结一度中断。

周六晚间，核电站与外部电网之间的连接开始恢复，因此运营商决定关闭最后一座反应堆，让所有反应堆进入更为安全的冷却状态。

(路透社、德新社、美联社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。