乌克兰离国男子： "我不是叛国者”

（德国之声中文网）安东（假名）是一名商人。2月24日，他携带妻子和两个孩子驱车前往边境，试图躲避俄罗斯的侵略战争。一段平常只需几小时的旅程，几乎花了他们一整天时间。就在他们逃离途中，总统泽连斯基发布命令，禁止18至60岁男子离境。这样，只有妻子和孩子得以出境，进入欧盟。

安东随即开始设法和家人团聚。他认为，"对家庭的责任优先"。他驱车前往与罗马尼亚接壤的一个村庄，准备渡过泰斯河（ Theiß ）。当时，他们有几个人，但遭当地住民告发，被抓住了。安东告诉说："我们连河岸都没抵达。后来我听说，走私团伙通常以5000美元人头费把一批4人带到河边，告诉他们在哪儿过河。" 就在当地，安东被征召入伍；但在部队，没有适合他干的任务，于是，他回了家，设法再次出逃。

社交网络

出国禁令不适用于单亲、有3个以上孩子的人或残疾人。在国外大学就读的学生、人道主义援助运输工具司机、有国外永久居留权者亦免于禁令。

不属于例外但仍想离境的男子则会寻求其它途径，例如，经由被俄罗斯吞并的克里米亚半岛。一些人在外国大学注册，一些人找一份志愿者司机工作，也有人尝试徒步穿越绿色边界。

社交网络上可找到相关开价和提示。Instagram平台 "Ausreise für alle"（大家出境）有超过1.4万名粉丝。在那里的私人聊天室，人们分享信息，介绍如何在10天内以980欧元的价格补办波兰或其它欧盟国家大学的入学手续，而且入学日期注明是在战争爆发前。

安东也得以离国--通过朋友们办的一个慈善基金会。他告诉说："基金会出面申请了出境许可。车子把我们带出了国，然后，满载人道主义援助物资返回乌克兰，但我留在了欧盟。" 有人称他这样的人是叛徒。安东就此表示："我不害怕前线，如果没有孩子，我早就上去了。可我们有孩子，不能让妻子孤独一人把孩子拉扯大。"

波兰边防站检测入境乌克兰难民

人们对出境的兴趣显然极大：Telegram频道 "Legaler Umzug ins Ausland"（合法移居国外）有5.3万多追随者，其支持频道 "Hilfe an der Grenze"（边境帮助）的追随者超过2.8万。根据这些频道，花1500美元就可获得一份因健康原因而免于兵役的证书，或者，作为运送援助物资的货车司机离境。据称，经由这一途径，一天能有10人走出国门，付费2000美元。

在Telegram上有据称经此成功离境者的帖子："我作为援助者乘上车，一切都比我想象的更快、更容易"；"感谢你们帮助了我的儿子，他现在意大利"；"我到了保加利亚，非常感谢"。

德国之声致函其中一些用户，只有一个人回复，且写道：他不想 "冒任何风险，说任何话"。

乌克兰难民统计数

据联合国统计，自2月24日以来，已有超过900万乌克兰人逃往国外。德国之声想从乌克兰边防机构了解，其中有多少是男子，尚未得到答复。3月1日，乌内政部报告说，约8万名适龄男子返国，其中大部分是在2月24日之后， "为了捍卫主权和领土完整"。

迄今为止，波兰和德国接收难民最多。据华沙政府称，2月24日至6月7日，该国接收了360万乌克兰难民，其中有43.2万名18至60岁的男性。在德国，从2月底到6月19日，乌克兰难民登记数为86万7214名。根据联邦内政部3月份所作的一次调查结果，至当月，抵达德国的乌克兰难民中，48%是带有孩子的女性，14%是单身女子，7%是带孩子的男子，3%是单身男子。

乌克兰开往乌波边境的车队

出境禁令引争议

今年5月，敖德萨律师古米罗夫（Alexander Gumirov）启动一项请愿行动，要求解除对男性的出境禁令，同时招募志愿兵。几天内，就有2.5万人签名，因此，国家总统必须加以审查。泽连斯基对此作出强烈反应。他说，请愿书应该写给为国捐躯的军人们的父母。

古米罗夫律师却认为，出境禁令毫无意义。他说："若有人想捍卫他自由的、挚爱的祖国、他的家和家人，那就无需出境禁令；而若有人不想保卫自己的祖国，则这样的禁令毫无意义。"

古米罗夫说，目前，许多男子找不到工作，既不能养家糊口，也不能向国家交税。此外，禁令还导致了腐败。作为一名律师，他每天都收到询问或有哪些 "空子 "可钻，以规避出境禁令，而所有这些"空子"都和贿赂相关。

基辅律师布萨诺夫（Dmytro Busanov）指出，根据宪法，对公民离境权的限制只能经由立法，而这尚未发生。因此，他认为目前的禁令属于非法。他说，"我收到很多投诉，但人们不想提告。" 他称，他甚至认为，此事或可投诉欧洲人权法院。

受同胞谴责

另一位不愿透露姓名的女律师说，离境乌克兰男子常受到那些参战者的妻子们的谴责。她丈夫自愿上了前线。她说，她原则上支持古米罗夫律师发起的请愿行动，但请愿书在措辞上或有不妥之处："它传达给人这样的信息：让我们都离开，让志愿者去战斗吧。这不公平。" 她强调指出，志愿者太少了。她和孩子目前在欧盟。她丈夫愿意为国服务，但也想看到孩子。因此，她要求允许士兵短期休假并出境。

安东早已同妻子和孩子生活在了一个欧盟国家，学习语言、寻找工作。他不排除在乌克兰获胜后回国的可能性。他说，他是一个爱国者，"在和平时期，我一直说，乌克兰是最好的地方之一。我希望战争尽快结束。我给军队寄钱。现在我们远远离开了，但这并不意味着我是叛国者。"

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