乌克兰的清算项目：追究俄罗斯的责任

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记者古梅纽克和诺贝尔和平奖获得者马特维丘克有着相同的目标：记录俄罗斯在乌克兰可能犯下的战争罪行，并将犯罪者绳之以法。
国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。
2022年初，当俄罗斯在国际上面临压力之际，北京一再表示中俄合作“不封顶”、友谊“无上限”。继而爆发的乌克兰战争给这一表白画上了大大的问号。一年后的今天，中俄关系经受了怎样的“考验”？德国之声专访了柏林科学与政治基金会的俄罗斯问题和安全事务专家米夏埃尔·保尔（Michael Paul）博士。
俄罗斯媒体援引俄外交部报道，普京邀请习近平将于2023年春季访问俄罗斯，这将成为“俄中两国关系中的头等大事”。在临近乌克兰战争爆发一周年之际，北京尚未对此做出正面回应。
德国总理肖尔茨结束对南美三国的访问。在巴西，德国希望恢复此前受损的双边关系。在阿根廷和智利，肖尔茨试图寻获能为德国能源转型提供必要资源的伙伴。
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