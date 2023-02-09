乌克兰的清算项目：追究俄罗斯的责任

专访：普京没有从北京得到想要的支持

2022年初，当俄罗斯在国际上面临压力之际，北京一再表示中俄合作“不封顶”、友谊“无上限”。继而爆发的乌克兰战争给这一表白画上了大大的问号。一年后的今天，中俄关系经受了怎样的“考验”？德国之声专访了柏林科学与政治基金会的俄罗斯问题和安全事务专家米夏埃尔·保尔（Michael Paul）博士。