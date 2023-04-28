乌克兰：用“爱国者”击落俄高超音速导弹

（德国之声中文网）乌克兰军方周六称，使用美国提供的"爱国者"导弹防御系统，在基辅上空击落了一枚俄罗斯高超音速导弹。如果情况属实，这将是乌克兰首次成功拦截俄罗斯最先进的高超音速导弹。

乌克兰空军司令米科拉·奥列什丘克（Mykola Oleshchuk）称，俄军本周稍早对基辅发动导弹夜袭时，一枚"匕首"高超音速导弹被乌克兰部队使用美国提供的爱国者防空导弹击落。"是的，我们击落了'不可一世'的匕首"，奥列什丘克在社媒上贴文写道，导弹是由一架米格-31K战机从俄罗斯领土上空发射的。

匕首高超音速导弹是俄罗斯研发的最新一款而且也是最先进的一款空射高超音速导弹，射程据说超过2000公里，而且可以10倍音速飞行，因此很难拦截。匕首导弹由于具有高超音速和巨大的弹头，因此可以摧毁加固的目标，例如地下掩体和山中隧道。

乌克兰今年四月底获得首批爱国者反导弹系统。美国和德国承认各自至少向乌克兰交付了一套爱国者防空导弹系统，而荷兰则表示已向基辅交付了两套爱国者导弹系统。

瓦格纳"继续为俄罗斯而战"

在乌克兰宣布击落俄高超音速导弹后数小时，俄罗斯方面则称在克里米亚半岛击落了一枚乌克兰的弹道导弹。莫斯科任命的克里米亚行政长官阿克索诺夫（Sergei Aksyonov）在社交媒体上表示，一枚乌克兰弹道导弹"在克里米亚共和国上空被击落"，没有造成人员伤亡。

据塔斯社报道，俄罗斯雇佣军武装瓦格纳团的首领普里戈津表示，在撤离巴赫穆特之后，该武装将继续为莫斯科战斗："瓦格纳的战士将在接下来的行动中继续为俄罗斯的利益而战"。

此前，普里戈津5月5日宣布瓦格纳将在下周撤出巴赫穆特。他先后两次在视频中对俄军方提出前所未有的严厉指责，抱怨其部队得不到充足的弹药，在巴赫穆特"无谓送死"。

据悉，瓦格纳在巴赫穆特的阵地下周三将由车臣首领卡迪罗夫的军队接管。俄乌军队在该市已激战数月。据普里戈津称，俄军已占领该市95%的区域。

乌克兰表示决不放弃巴赫穆特

（美联社、路透社、法新社）

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