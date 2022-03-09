 乌克兰生物武器话题发酵 中方重提德堡基地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰生物武器话题发酵 中方重提德堡基地

俄罗斯声称在乌克兰境内发现美国在开展生物武器实验，还特别提到了美方资助的实验室一直在用“蝙蝠冠状病毒样本进行实验”。在美国驳斥俄方说法荒谬、为战争“编造借口“之后，中方也加入了这场口水战，质问美国“在德特里克堡基地和境外的336个生物实验室到底干了什么”。

2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯媒体指责美国与乌克兰实验室合作开发生物武器的这种断言越来越多

2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯媒体指责美国与乌克兰实验室合作开发生物武器的这种断言越来越多

（德国之声中文网）俄罗斯近日指控美国资助在乌克兰开发生物武器的研究。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）在一次电视简报中说，“这项研究以及五角大楼在乌克兰资助的其他生物研究，其目的是建立一个隐蔽的致命病原体传播机制”。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（图）在一次电视简报中说，美国“在乌克兰建立和资助的生物实验室一直在用蝙蝠冠状病毒样本进行实验”

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（图）在一次电视简报中说，美国“在乌克兰建立和资助的生物实验室一直在用蝙蝠冠状病毒样本进行实验”

科纳申科夫声称，该部获得了相关内容的详细说明文件，表示华盛顿“计划开展对鸟类、蝙蝠和爬行动物病原体的研究”，另外也有非洲猪瘟和炭疽病的研究。科纳申科夫补充说，美国“在乌克兰建立和资助的生物实验室一直在用蝙蝠冠状病毒样本进行实验”。

俄方说法的真实性目前没有得到证实。华盛顿和基辅都否认乌克兰存在旨在制造生物武器的实验室。美国周三驳斥了这一指控，称俄罗斯的说法“荒谬”，并暗示莫斯科可能正在为使用化学或生物武器奠定基础。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）也在周三发表的一份声明中说，俄罗斯“正编造虚假的借口，试图为其在乌克兰的可怕行动辩护”。

美乌确实在生物和公共卫生领域有合作

路透社报道指出，与许多国家一样，乌克兰有公共卫生实验室，研究如何减轻危险疾病给人类以及动物带来的威胁。这些实验室得到了美国、欧盟以及世界卫生组织的支持。美国五角大楼的“减少生物威胁计划”一直与乌克兰政府合作，以确保储存在实验室的病原体和毒素的安全。在2020年类似的指控中，美国驻基辅大使馆发表了一份声明，称其参与是为了确保“危险的病原体不会落入坏人手中”。

一位熟悉基辅和华盛顿之间合作的前美国官员表示，美国曾帮助参与前苏联生物武器计划的几个乌克兰实验室改造成公共卫生设施。

DW.COM

在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。

烏克蘭戰火延燒之際，全球各地有一群人正在另一個虛擬戰場奮鬥，他們是——事實核查人員。這場沒有煙硝味的跨國資訊戰，早已隨著俄羅斯入侵烏克蘭而開打。超過45個國家的事實核查中心，正跨國緊密合作對抗假信息。德國之聲訪問多位專家，解讀俄烏戰事背後的假信息。

一名击落了俄军6架敌机的飞行员的故事在战火中的乌克兰流传。这位被称为“基辅幽灵”的传奇人物是真的吗？请看德国之声事实核查。

德国安全当局警告说，极端伊斯兰恐怖分子随时可能在德国使用生物武器发动袭击，必须严加防范。

俄罗斯近年来多次指责美国与乌克兰实验室合作开发生物武器。自2月24日开始，乌克兰面临俄罗斯大军攻击。路透社指出，在莫斯科对这个邻国采取军事行动以来，俄罗斯媒体的这种断言越来越多。

俄罗斯也曾在2018年指责美国在格鲁吉亚的一个实验室中秘密进行生物实验，格鲁吉亚也是一个前苏联加盟国，与乌克兰一样有加入北约和欧盟的目标。格鲁吉亚于2008年也受到过俄军侵略，之后失去了大片领土。

中方再次提起美国德特里克堡基地

在3月10日中国外交部的例行记者会上，有外媒就美国否认在乌克兰开展生物武器实验一事进行提问。中国外交部发言人赵立坚回应称，“国际社会对美国的生物军事活动早就有严重关切”。

赵立坚质疑道：“美国在其境内的德特里克堡基地，在境外的336个生物实验室到底干了什么？是否符合《禁止生物武器公约》的规定？国际社会对此一无所知，这不是一两句话就能应付过去的。把国际社会的关切说成是虚假信息，更不是一种负责任的态度。”

他还表示，“更令人困惑的是，如果美国确实遵守了《禁止生物武器公约》，为什么20年来美国独家反对建立多边核查机制？美方既然提到了《禁止化学武器公约》，那么为什么不顺便告诉全世界，美国是迄今唯一一个仍然拥有化学武器的国家”。

中国外交部发言人赵立坚在2021年7月表示，“调查德特里克堡是美方在病毒溯源上必须回答的问题”

中国外交部发言人赵立坚在2021年7月称，“调查德特里克堡是美方在病毒溯源上必须回答的问题”

赵立坚表示，中方一贯坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器， “也再次敦促美国切实履行国际义务，对其境内外生物军事活动作出全面澄清，并接受多边核查，同时尽快完成其库存化学武器的销毁工作。”

在此前国际社会对首先爆发新冠疫情的中国溯源问责的压力不断增大之时，中国官方也曾多次提到德特里克堡基地。当时，北京表示，声称新冠病毒实验室泄漏是美国散布的阴谋论，并要求调查“美军德特里克堡基地以及美国散布全球的生物实验室”。中国社交媒体上也曾经盛传新冠病毒或是从美国这个军事基地泄漏出来的说法。

（路透社，法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:27

事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

相关音频视频

乌克兰战争：企业们纷纷表明立场  

中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？  

相关内容

20.01.2022****In this photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova gestures while speaking during the briefing about foreign policy in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 20, 2022. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

俄指控美国在乌克兰进行“军事生物计划” 要求美方给说法 09.03.2022

俄罗斯声称在乌克兰境内发现美国在进行军事生物计划，要求美国向全球做出解释。美国驳斥俄罗斯的说法“荒谬“。一个华府智库指出，俄罗斯通过向乌克兰”泼脏水“来合理化其侵略行动。

TAIWAN - China's Next Target? - Part 2

客座评论：中国能从俄乌战争中“学”到什么 08.03.2022

地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。

Tuebingen 03.03.2022 Kundgebung/ Friedensdemo von Fridays for Future Tuebingen auf dem Tuebinger Marktplatz gegen einen Krieg gegen Ukraine: Zwei Schilder, Frieden fuer die Ukraine *** Tuebingen 03 03 2022 Rally peace demonstration of Fridays for Future Tuebingen on the Tuebingen marketplace against a war against Ukraine Two signs, peace for Ukraine ULMER

乌克兰战争：出路何在？ 05.03.2022

俄罗斯上周对乌克兰发动战争以来，乌军依旧在以惊人的力量顽强抵抗着侵略。谁能终止这场战争？出路又在何方？

广告

媒体看中国

Vladimir Putin und Xi Jinping

德语媒体：普京的帮凶

死于战火的乌克兰平民人数每天都在增加，而北京方面仍在不断重申“坚如磐石的中俄友谊”。中国一直拒绝谴责俄罗斯发起的战争，甚至拒绝承认乌克兰现在发生的一切是一场战争。  