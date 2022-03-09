乌克兰生物武器话题发酵 中方重提德堡基地

（德国之声中文网）俄罗斯近日指控美国资助在乌克兰开发生物武器的研究。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）在一次电视简报中说，“这项研究以及五角大楼在乌克兰资助的其他生物研究，其目的是建立一个隐蔽的致命病原体传播机制”。

科纳申科夫声称，该部获得了相关内容的详细说明文件，表示华盛顿“计划开展对鸟类、蝙蝠和爬行动物病原体的研究”，另外也有非洲猪瘟和炭疽病的研究。科纳申科夫补充说，美国“在乌克兰建立和资助的生物实验室一直在用蝙蝠冠状病毒样本进行实验”。

俄方说法的真实性目前没有得到证实。华盛顿和基辅都否认乌克兰存在旨在制造生物武器的实验室。美国周三驳斥了这一指控，称俄罗斯的说法“荒谬”，并暗示莫斯科可能正在为使用化学或生物武器奠定基础。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）也在周三发表的一份声明中说，俄罗斯“正编造虚假的借口，试图为其在乌克兰的可怕行动辩护”。

美乌确实在生物和公共卫生领域有合作

路透社报道指出，与许多国家一样，乌克兰有公共卫生实验室，研究如何减轻危险疾病给人类以及动物带来的威胁。这些实验室得到了美国、欧盟以及世界卫生组织的支持。美国五角大楼的“减少生物威胁计划”一直与乌克兰政府合作，以确保储存在实验室的病原体和毒素的安全。在2020年类似的指控中，美国驻基辅大使馆发表了一份声明，称其参与是为了确保“危险的病原体不会落入坏人手中”。

一位熟悉基辅和华盛顿之间合作的前美国官员表示，美国曾帮助参与前苏联生物武器计划的几个乌克兰实验室改造成公共卫生设施。

俄罗斯近年来多次指责美国与乌克兰实验室合作开发生物武器。自2月24日开始，乌克兰面临俄罗斯大军攻击。路透社指出，在莫斯科对这个邻国采取军事行动以来，俄罗斯媒体的这种断言越来越多。

俄罗斯也曾在2018年指责美国在格鲁吉亚的一个实验室中秘密进行生物实验，格鲁吉亚也是一个前苏联加盟国，与乌克兰一样有加入北约和欧盟的目标。格鲁吉亚于2008年也受到过俄军侵略，之后失去了大片领土。

中方再次提起美国德特里克堡基地

在3月10日中国外交部的例行记者会上，有外媒就美国否认在乌克兰开展生物武器实验一事进行提问。中国外交部发言人赵立坚回应称，“国际社会对美国的生物军事活动早就有严重关切”。

赵立坚质疑道：“美国在其境内的德特里克堡基地，在境外的336个生物实验室到底干了什么？是否符合《禁止生物武器公约》的规定？国际社会对此一无所知，这不是一两句话就能应付过去的。把国际社会的关切说成是虚假信息，更不是一种负责任的态度。”

他还表示，“更令人困惑的是，如果美国确实遵守了《禁止生物武器公约》，为什么20年来美国独家反对建立多边核查机制？美方既然提到了《禁止化学武器公约》，那么为什么不顺便告诉全世界，美国是迄今唯一一个仍然拥有化学武器的国家”。

赵立坚表示，中方一贯坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器， “也再次敦促美国切实履行国际义务，对其境内外生物军事活动作出全面澄清，并接受多边核查，同时尽快完成其库存化学武器的销毁工作。”

在此前国际社会对首先爆发新冠疫情的中国溯源问责的压力不断增大之时，中国官方也曾多次提到德特里克堡基地。当时，北京表示，声称新冠病毒实验室泄漏是美国散布的阴谋论，并要求调查“美军德特里克堡基地以及美国散布全球的生物实验室”。中国社交媒体上也曾经盛传新冠病毒或是从美国这个军事基地泄漏出来的说法。

（路透社，法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。