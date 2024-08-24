乌克兰独立日：泽连斯基放狠话 俄乌交换战俘

乌克兰独立日当天，该国总统泽连斯基誓言要让俄罗斯知道什么是报应，并签署多项针对俄罗斯的法律。此前一天，美国宣布向乌克兰提供新一批军援，制裁支持俄罗斯战争的数百家实体，包括42家中国公司。

（德国之声中文网）乌克兰周六（8月24日）迎来该国第33个独立日，乌克兰总统泽连斯基发表视频表示，俄罗斯试图摧毁乌克兰，但战争如今却回到俄罗斯的领土了。

泽连斯基透露，这段视频正是在基辅反攻俄罗斯的边境地区录制的。8月6日，乌克兰对俄罗斯库尔斯克（Kursk）地区发生进攻，这是俄罗斯发动侵乌战争以来，首次有乌克兰正规军开进俄罗斯本土。

泽连斯基周六在视频中指出，乌克兰再次让世人感到意外，他誓言将让俄罗斯知道什么是报应。他还称俄罗斯总统普京为“红场上的病人”，“不断用红色按钮威胁所有人”。

在基辅的索菲亚广场，泽连斯基与波兰总统杜达和立陶宛总理西蒙尼特共同参加了独立日的官方庆祝活动。他宣布乌克兰军队成功测试了一种名为“Palianytsia”的新型无人机导弹，并表示“敌人将难以反击”。

泽连斯基签署了多项针对俄罗斯的法律，包括禁止乌克兰境内与莫斯科有关的宗教组织。 图像来源: SERGEI SUPINSKY/AFP

乌总统签署多项针对俄罗斯的法律

此外，泽连斯基周六当天签署了多项针对俄罗斯的法律，包括禁止乌克兰境内与莫斯科有关的宗教组织。这项由乌克兰议会本周二通过的法律将于发布30天后生效，要求所有与俄罗斯有关的宗教组织在九个月内与俄罗斯断绝关系。莫斯科方面谴责这一举措为“非法”。

泽连斯基还签署批准了《罗马规约》，为乌克兰加入国际刑事法院（ICC）铺平道路。泽连斯基办公室称，此举增加“俄罗斯因战争罪被起诉”的可能性。泽连斯基则表示，国际刑事法院成员资格是乌克兰实现欧洲愿景的重要一步。

此外，泽连斯基签署的另一项法律是允许在乌克兰军队中与俄罗斯作战的外国人获得乌克兰国籍。泽连斯基还透露自己签署了一项支持乌克兰军队在敌对国领土上开展行动的新法律。他同时表示，这些法律的实施将进一步强化乌克兰的独立。

俄乌再次交换战俘

周六当天，俄罗斯国防部表示，俄罗斯周六归还了115名从库尔斯克州俘获的战俘，并且已把115名乌克兰武装部队的战俘移交给乌克兰用来进行交换。乌克兰总统泽连斯基亦证实，115名乌克兰战俘已从俄罗斯回国，感谢阿联酋从中协助。

这次交换战俘是2022年2月俄罗斯出兵乌克兰以来，阿联酋第七度促成俄乌交换被俘虏人员协议，同时是本月乌克兰越境反攻俄罗斯以来的首次。

乌克兰总统泽连斯基证实，115名乌克兰战俘已从俄罗斯回国。 图像来源: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy/Telegram/Handout/REUTERS

战火持续

与此同时，乌克兰在库尔斯克地区的军事行动仍在继续，而俄罗斯则在乌克兰东部持续推进攻势。乌克兰军方情报部门周六宣布，成功袭击了位于俄罗斯南部沃罗涅日地区的一个弹药库。乌克兰总检察长办公室报告称，俄罗斯周六对东乌克兰城市克拉斯尼亚尼夫卡的轰炸导致五人死亡，另有五人受伤。

俄罗斯国防部表示，周六凌晨俄方防空系统击落了七架无人机，其中五架在靠近乌克兰边境的西南部沃罗涅日地区被击落。

在一场周六举行的记者会上，泽连斯基表示，乌克兰将尽一切努力，通过外交手段迫使俄罗斯总统普京结束战争。在被问及如何看待即将进入第30个月的俄乌战争的尽头时，泽连斯基重申了他的立场，即乌克兰的领土完整必须得到恢复。

美国总统拜登宣布，美国政府计划向乌克兰提供约1.25亿美元的新一批军事援助。 图像来源: Stringer/SNA/IMAGO

美国向乌克兰提供新一批军援

乌克兰独立日的前一天，美国总统拜登宣布，美国政府计划向乌克兰提供约1.25亿美元的新一批军事援助，其中包括防空导弹、反无人机和反电子战系统及设备、反装甲导弹、弹药以及机动火箭系统。拜登表示，“俄罗斯不会在这场冲突中获胜，独立的乌克兰人民将取得胜利，美国、盟友和合作伙伴将继续与他们并肩作战。”

此外，美国还宣布对近400家与俄罗斯入侵乌克兰相关的个人和实体实施新一轮制裁，美国方面认为，这些个人和实体的产品和服务使俄罗斯得以维持战争努力并逃避制裁，而制裁则旨在进一步限制俄罗斯军队的武装能力。同时，美国政府还把123家公司加入美国的出口控制清单，其中包括42家中国公司和63家俄罗斯公司。



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