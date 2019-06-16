乌克兰：泽连斯基所在政党动真格

（德国之声中文网）在一份纲领性文件中，"人民公仆"党指出，"乌克兰需要彻底变革"，"但旧有政治体系、腐败、谎言和专横的体系不愿有任何变革"。该党在党纲中许诺，"我们将用明白无误的法律和政治决定落实泽连斯基总统的路线"。

以泽连斯基为首的这个政党2018年方组建。泽连斯基本人则从一名笑星成为乌克兰总统。该党取名于同名电视连续剧《人民公仆》。2015年起，泽连斯基在这一电视连续剧里扮演一名后成为国家总统的中学历史教师。剧中，这名历史教师对腐败现象的声讨在网上迅疾传播。

电视剧的成功为泽连斯基竞选总统帮了大忙。今年4月， 他以巨大优势击败时任总统波罗申科，一举当选。不过， 他的党在现届议会中没有一个议员。为改变这一局面，新总统甫宣誓上任即宣布提前举行议会选举。现年41岁的泽连斯基期待着在议会拥有多数，从而能实行改革计划。

大幅领先

最新民调结果显示，"人民公仆"党的选民支持率在34%到41%之间，从而远超竞争对手。排名第二的是对克里姆林宫持友好态度的反对派平台，选民支持率在8%到9%之间。前总统波罗申科的党--"欧洲团结"位列第三，选民支持率约为6%到7%。本届议会中，该党占有约三分之一议席。

对生活在分离分子地区的选民，泽连斯基的政党许诺将采取一种"信息上的重新融入制度"。对相关问题，党纲未作进一步陈述。根据该党纲，也将实行一种同样未进一步说明的新做法："人民拥有对新法的否决权"。

另一项计划是对乌克兰儿童发放《经济护照》。根据该计划，自然资源利用所得中的一部分将流入儿童银行账号。"人民公仆"党将把非法伐木视为刑事犯罪行为。此外，该党还将使乌克兰全境实现宽带联网，国家提供在线公共服务。

增拨军费

在国际舞台上，"人民公仆"党力争将军费在国内生产总值中的占比从2017年3.4%增至5%，并以北约标准改革武装力量。此外，该党希望扩大与北约防卫伙伴们的合作、进一步靠拢欧盟。

一般预期，大选将于7月21日而非10月底举行。不过，提前选举能否实现，尚未铁板钉钉。下周二， 该国宪法法院将审议，解散现届议会是否合宪。

从文体明星到著名政治家 小丑 泽连斯基（Volodymyr Zelensky）曾在电视剧“人民公仆”中扮演一位成为乌克兰总统的历史老师。如今，他真地赢得了选举。这位全国知名的喜剧演员、电视制作人曾在选战宣传片中自称为“小丑”。

从文体明星到著名政治家 好莱坞影星 图中的男演员是曾于1981-1989年任美国总统的里根。不过，他并非一夜之间变成总统。1967-1975年，他任加州州长。

从文体明星到著名政治家 著名歌手 马尔泰利（Michel J. Martelly）自2011-2016年任海地总统，此前他是一位著名歌手，昵称是“甜心米奇”（Sweet Micky）。他任内需要应对海啸对该国造成的极为严重的打击。

从文体明星到著名政治家 音乐家 这位钢琴家、作曲家是在一战后从政、成为波兰总理兼外长。不过，帕德雷夫斯基（Ignacy Jan Paderewski）在任不到一年。

从文体明星到著名政治家 世界冠军 巴基斯坦现任总理伊姆兰·罕（Imran Khan）曾是获巨大成功的板球运动员。1992年，他作为队长率领的球队曾获得世界冠军。1996年他成立自己的政党，曾任议员。2018年当选总理。

从文体明星到著名政治家 世界足球先生 乔治·维阿（George Weah）曾在欧洲多个顶尖足球俱乐部作为前锋踢球。1995年当选世界足球先生。2005年曾竞选利比里亚总统，但不敌对手。2017年底则成功当选该国总统。

从文体明星到著名政治家 传媒大亨 贝卢斯科尼并非职业政治家。读大学时，他在游轮上当主持人、钢琴师和歌手来打工赚钱。后来他成为建筑和媒体业大亨。1994年，他所在的意大利力量党成为最大政治力量，由此开始他之后的四届总理任期。

从文体明星到著名政治家 年轻人的动员者 虽然还未当总统，但预计2021年会参选：说唱歌手Bobi Wine。他自2017年成为乌干达议员。他动员年轻人反对长年担任总统的穆塞韦尼。Bobi Wine似乎得罪了什么人：他的司机被杀死，他本人被捕并可能受到刑讯。 作者: Uta Steinwehr



凝炼/达扬（德新社、路透社）