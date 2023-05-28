乌克兰水坝崩塌 德总理指俄是幕后黑手

（德国之声中文网）第聂伯河上一座苏联时期建造的水坝周二（6月6日）决堤，造成下游大片土地被淹。乌克兰指责俄军炸毁了这座大坝，来自俄方的讯息则相互矛盾，有人说俄军炮击造成了堤坝被毁，而另一些人则称，堤坝年久失修造成了堤坝损毁。

路透社报导，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）同日在接受西德广播公司（Westdeutscher Rundfunk）采访时表示，破坏大坝一事与俄国在乌不断升级的暴力行为吻合，也符合俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）攻击平民目标的战略。肖尔兹认为，此事虽然上升到了一个新维度，但仍符合普京发动这场战争的模式。

他补充，这显得德国对乌克兰的支持变得更加重要，德国也正在关注扎波罗热核电站的情况。

美国方面，白宫发言人柯比（John Kirby）同日表示，美方正在尽力与乌方合作收集资讯、评估相关报告，但仍无法确定事发原因及幕后黑手。俄军在爆炸时非法占领并控制了大坝，国际法虽禁止破坏民用基础设施，但美方尚未确定这是否是蓄意行为。

柯比说，大坝的破坏可能导致「许多人死亡」、数千名乌克兰人疏散，也可能对乌克兰的能源安全造成毁灭性影响；但现在要讨论此事会否影响乌国计划已久的反攻行动，仍为时过早。

根据乌克兰官员估计，约有4万2000人面临洪水威胁，预计洪水将在7日达到顶峰。

卡霍夫卡大坝 - 这座大坝高30米，长达3.2公里，建于1956年，是第聂伯河卡霍夫卡水电站的组成部分，2014年遭俄罗斯吞并的克里米亚半岛的饮用水也大多来自这一水库。此外，同样被俄军占领的扎波罗热核电站冷却用水也来自该水库。水库蓄水量为18立方公里，相当于美国犹他州大盐湖的蓄水量。

发生了什么？

最先就堤坝损毁发声的是乌克兰方面。乌克兰总统泽连斯基在社交平台"电报"发文称："俄罗斯的恐怖主义。俄方破坏卡霍夫卡水电站的行径再度向世人展示，必须将他们赶出乌克兰的每一寸土地。"

延伸阅读——泽连斯基：乌克兰已做好反攻准备

乌克兰南部战区司令部宣称："俄罗斯占领军炸毁了卡霍夫卡大坝，目前正在就堤坝损毁情况、泄水量、水流速度以及可能的泄洪区范围展开调查。"

一些俄罗斯指派的官员则声称，堤坝被毁事件应由乌克兰方面负责。受俄罗斯扶持的赫尔松行政当局称，乌克兰在周一夜间23时对堤坝进行了炮击，并损毁了水闸。俄方称，乌军周二对堤坝发起的袭击，摧毁了堤坝部分建筑。

但也有亲俄官员则否认了乌军攻击损毁堤坝的说法。扎波罗热俄罗斯官员洛克夫（Wladimir Rogow ）称，堤坝损毁是由于建筑年久失修以及水压过高造成的。俄罗斯官方的塔斯社也进行了类似的报道。

水库决堤对当地民众会造成什么影响？

堤坝损毁造成的洪水可能会给数以万计的当地居民带来严重后果。目前，俄乌双方都已开始在各自控制区内发起疏散行动。

一名俄罗斯官员称，赫尔松地区的14个居民点受到了洪水威胁。而乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）则表示，大约80村镇受到了洪水的威胁。

克里米亚半岛面临"水荒"

受俄罗斯支持的克里米亚总督周二表示，卡霍夫卡水库遭到损毁后，向从第聂伯河向克里米亚半岛输送淡水的克里米亚北部运河水位可能会出现下降。克里米亚半岛的饮用水供应完全依赖这一运河。2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛后，乌方曾一度封闭运河，导致克里米亚半岛出现淡水紧缺局面。

核电站

欧洲规模最大的核电站 - 目前受俄方控制的扎波罗热核电站也从卡霍夫卡水库获取冷却水。联合国原子能机构发布推文称，他们正在密切关注事态发展，不过，扎波罗热核电站目前并没有面临直接危险。

俄罗斯国有核能企业Rosatom 周二也表示，扎波罗热核电站目前是安全的。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



（路透社，德新社）

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