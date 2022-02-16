乌克兰歌手退赛 因非法去过克里米亚

（德国之声中文网）一年一度的欧洲歌唱大赛（ESC）是由欧洲广播联盟（EBU）主办的一项歌唱比赛，欧洲各国每年都会派出歌唱高手参与这场音乐盛会。不过，由于今年乌克兰和俄罗斯的关系紧张，也間接使得乌克兰的参赛人选阿琳娜·帕什卷入丑闻、放弃代表乌克兰参加本届歌唱大赛的机会。

今年2月12日，帕什凭借歌曲《被遗忘的祖先的阴影》在乌克兰国家选拔赛决赛中胜出。与此同时，网上出现了消息，称帕什于2015年从俄罗斯境内非法访问自2014年起被俄罗斯占领的克里米亚。

据乌克兰外交部资料显示，自2015年6月起，从乌克兰本土前往克里米亚需要得到乌克兰主管部门的许可，只有在特定条件下才会被批准，但在任何情况下都不能以旅游为目的。而通过俄罗斯领土进入克里米亚，即使是通过空路或海路，也会构成违反乌克兰法律。

提交伪造文件？

这位歌手否认了非法访问的传言，为了确认其的合法性，她提供了一份旅行文件，证明她通过了查普林卡（Chaplynka）出入境检查站。不过，这份文件随后被发现造假，帕什透过社群媒体表示，文件是她工作团队的一名成员提供的，「它看起来很正式，包含了进入暂时被占领的克里米亚的真实日期，……，团队中没有人有理由相信该证书是无效的。」

2月16日，帕什在Instagram上宣布了撤回其候选人资格的消息：「我不想进一步卷入这段艰难的历史，我怀着沉重的心情，撤回我作为乌克兰歌手参加欧洲比赛的候选资格。我真的很抱歉。」

虚拟的战争和仇恨

帕什在乌克兰以将传统的民间音乐与嘻哈音乐相结合风格而闻名，这位歌手解释说，她是一个艺术家，而不是一个政治家，没有一个由公关人员、经理、律师组成的大军来抵御攻击和压力。她谈到了自丑闻发生以来所受到的威胁和「绝对不可接受的措辞」。帕什写道，「我不想要这种虚拟的战争和仇恨」，更重要的战争是「2014年来到我的国家的外部战争」，意指俄罗斯和乌克兰之间的冲突关系。

欧洲广播联盟确认了帕什遭到淘汰，乌克兰的公共广播公司Suspilne现在有权提名另一名代表，因此，全国选拔赛排名第二的卡鲁什乐团（Kalush）将有机会于今年5月前往意大利都灵参赛。

（综合报导）

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