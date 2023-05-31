乌克兰有权攻击俄罗斯本土目标吗？

（德国之声中文网）西方向乌克兰提供武器，时常与一个条件挂钩，那就是：仅用于乌克兰本土防卫，而不得用于进攻俄罗斯领土。

联合国宪章怎么说？

不过，从联合国宪章来看，对俄罗斯境内目标发动攻击并非禁忌。《南德意志报》报道说，在第七条"对危及和平、破坏和平和侵略行为采取的行动"中，并未对一个国家的自我防卫权作出任何限制，前提是，联合国安理会未采取其它的措施。而目前，鉴于安理会未宣布任何措施，乌克兰有权自由选择自我防卫的手段。换句话说，自一年多前俄罗斯发动进攻以来，乌克兰就有权对俄罗斯本土发动攻击。

该报采访了莱布尼茨研究所黑森州和平与冲突研究基金会的国际法专家德弗里斯（Barry de Vries）。他表示，原则上，乌克兰攻击俄罗斯领土是合法的。但有两个限制：乌克兰出于防卫发动的攻击不能过度；必须遵守人道主义国际法，不允许以民事设施作为目标。该报写道，西方呼吁克制，主要是不给普京理由将其称为作战方。

白宫不支持攻击俄罗斯本土

据德意志电台报道，美国表示，不支持对俄罗斯本土发动攻击。白宫发言人发表上述说法时，并未称乌克兰为莫斯科受到袭击负责。她说，目前正在收集信息。

俄罗斯国防部称，莫斯科周二受到8架无人机袭击，这些无人机已被全部击毁。

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英国：自我防卫合法

据《时代周报》报道，英国则表示，攻击俄罗斯军事目标是合法的。英国外交大臣克莱弗利表示，英国对于乌克兰进攻俄罗斯领土并无保留，--前提是出于自我防卫目的。这位保守党人士在塔林与爱沙尼亚外长萨克纳举行记者会时作出这一表态。

克莱弗利称，乌克兰有权超越本国领土发动攻击，以削弱俄罗斯进攻乌克兰的能力。

不过，克莱弗利不愿对莫斯科受到无人机袭击表态。他说，不了解细节，不愿作猜测。

德防长：有限攻击属正常

《时代周报》报道说，德国国防部长皮斯托里乌斯4月底就曾表示，他认为乌克兰对俄罗斯的军事目标发动"有限"的攻击是"完全正常的"。只要不涉及平民，就可以采取诸如切断供给路径等行动。

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（综合报导）

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