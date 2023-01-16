乌克兰有望获得德制主战坦克

（德国之声中文网）根据多家媒体的报道，德国总理肖尔茨已经表示将在特定条件下，允许德国的"豹2型"主战坦克运送到乌克兰。据悉肖尔茨提出的先决条件是，美国必须要同意把自己的艾布拉姆斯主战坦克（Abrams）提供给乌克兰。在与美国总统拜登的通话中，肖尔茨已经明确阐述了这一态度。据悉在周二的电话会谈中，拜登方面尚未就此明确答复。

美国国防部副部长卡尔（Colin Kahl）对柏林方面的这一动议反应谨慎。他指出，艾布拉姆斯坦克是"非常复杂的武器装备"，而且造价高昂、培训难度高，而且这种坦克使用的喷气式引擎耗能巨大。卡尔还补充道，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）不希望为乌克兰提供那些"他们自己无法维修、养护并且长远来看无法承担成本的武器"，因为这"不会给他们提供太多帮助"。不过他也没有完全排除在未来给乌克兰提供艾布拉姆斯坦克的可能性。

肖尔茨：德国不会单独行动

此前在瑞士参加达沃斯世界经济论坛的时候，肖尔茨表示，德国在对乌提供主战坦克这件事情上不会单独行动。和此前批准运送黄鼠狼坦克歼击车时一样，他必须要先和美方进行协商。这位德国总理也保证，只要乌克兰需要，就一直会为该国提供军事支持。但他强调，同时也必须要谨慎行事，避免俄罗斯和乌克兰之间的这场战争演变成为俄罗斯和北约之间的站长。

肖尔茨在世界经济论坛的讲话中提到了乌克兰战争

目前包括波兰在内的几个欧盟和北约国家已经表示愿意将自己库存的豹式坦克运送到乌克兰，但必须要作为这款坦克制造国的德国为此亮起绿灯。周三上午，欧盟议会还再次敦促肖尔茨给"豹2"放行--"不要再犹豫了"，这是在斯特拉斯堡多数票通过的相关议案中的表述。

豹2型坦克被视为全球最好的主战坦克之一，乌克兰希望能通过这种武器给目前陷入僵局的战场带来突破。

本周五，西方盟国的代表将在美军位于德国的拉姆施泰因空军基地举行会晤，商讨下一步对乌克兰提供武器的事宜。新上任的德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）将会出席这次会议。北约秘书长斯托尔滕贝格已经表示，期待能为乌克兰提供"更多重型武器和更多先进装备"。

（德新社、路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。