乌克兰有多“纳粹化”？

（德国之声中文网）在有关俄罗斯目前向乌克兰发动的这场战争究竟有多大合理性的问题上，不仅是普京本人总是强调乌克兰境内的纳粹力量。在中文社交媒体上的许多声音，也纷纷呼吁在批评俄罗斯入侵的同时，应该看到乌克兰内部存在的纳粹组织和力量。这些声音指出，在战争全面爆发前，乌克兰境内以亚速（Asow）营为典型代表的极端右翼纳粹势力滥杀无辜，已经严重危害到乌克兰普通群众，尤其是亲俄地区民众的生命安全。

DW事实核查：乌克兰新纳粹势力有多强？

德国之声就此展开了事实核查，包括普京所提出的为了停止所谓的虐待和"种族灭绝"，俄罗斯必须"寻求使乌克兰去军事化和去纳粹化"的说法究竟是否有事实依据。DW就此得出的结论是：错。

普京的这一表述是他一段时间以来一直在重复的宣传性话语，但也是毫无依据。普京对他的乌克兰计划使用了一个历史术语，即去纳粹化，它指的是第二次世界大战后盟军战胜国对纳粹德国实施的政策。他们想让德国摆脱纳粹主义的影响，并将原纳粹官员撤职。然而，把这个词用在乌克兰是错误的，乌姆兰德（Andreas Umland） 告诉德国之声："这种关于乌克兰的纳粹主义的表述是完全不合适的。"乌姆兰德是斯德哥尔摩东欧研究中心（SCEEUS）的一名分析师。"乌克兰总统是一个讲俄语的犹太人，他在上一次总统选举中以巨大的优势战胜了一个非犹太人的乌克兰候选人。"

乌姆兰德说，虽然乌克兰有极右团体，但与许多欧洲国家相比，他们相对较弱。他补充道："在2019年的欧洲议会选举中，我们有一个由所有极右翼政党组成的统一战线，该一战线当时得到了2.15%的支持。"

"一种阴险的影射"，施密特（ Ulrich Schmid）如此评价普京关于必须使乌克兰"去纳粹化"的说法。施密德是瑞士圣加仑大学的俄罗斯文化和社会学教授，主要研究东欧的民族主义。在2013至2014年乌克兰举行的独立广场抗议活动中，有个别极右翼团体参与。但如今他们已无足轻重，施密特告诉德国之声："他们还在，但在俄罗斯境内，至少也有和乌克兰一样多的极右翼团体。"

极右翼团体确实存在

但必须同时要指出的是，乌克兰的极右翼团体确实在近几年的重大事件中，造成了一定程度的影响。比如2013年底基辅爆发的反对时任总统亚努科维奇的大规模示威抗议中，就出现了武装右翼分子"右区"的身影。也在一定程度上导致当时的乌克兰政府动用狙击手，向示威人群射击。亚努科维奇下台后，俄罗斯方面利用相关事件声称，乌克兰已经被"法西斯军政府"控制。

另外，独立广场运动结束后，确实也有一些乌克兰的极右势力组织要求参政议政，但是它们在乌克兰政界的占比一直无足轻重。被视为集中了多个小型极端民族之一运动政治分支的"自由党"（Swoboda），在2012年达到了历史上的"高光时刻"，在选举中赢得了大约10%的选票。但后来就没再能重新进入议会。

在乌克兰东部与分裂分子作战的乌克兰右翼作战部队，包括亚速营在内也曾一度受到批评。乌姆兰德说，这是一个由极右翼团体建立的组织，但在2014年秋天，它被并入内政部的部队，即国民卫队。此后，运动和组织发生了分离，它仍然使用相应的符号，但已不能再被归类为极右主义。乌姆兰德说，在军事人员的培训过程中，不时还会发现极右士兵，但是："都会得到相应的处理。"

"亚速营"再度成为焦点

如今，普京的俄罗斯军队对马里乌波尔和基辅发动包围战，再次让亚速营成为关注焦点。因为该组织是保卫马里乌波尔这一港口重镇的主要力量，在基辅的防卫战中也起到了举足轻重的作用。据估计，2014年还只有大约1000人左右的亚速营在此次战争开始前的成员数量已经超过2500人，目前还没有关于该组织人数的最新可靠数字。据美国保守派媒体《每日信号》（The Daily Signal）多年前的报道，全世界已经有20多个国家的志愿人员加入了亚速营，这些人员不仅有阿拉伯人、俄罗斯人、美国人，也包括基督徒、穆斯林和犹太人。

而根据德国内政部最新的消息，目前已经发现有德国境内右翼极端势力分子已经抵达，或者正试图前往乌克兰加入当地战事。包括《时代周报》和《日报》在内的德国媒体报道称，进入乌克兰加入亚速营的德国公民部分来自新纳粹团体。

对于普京来说，这样的状况无疑是天赐良机。如此一来，他就更可以再次把自己发动的这场战争称为"反纳粹"的战争。本周四（3月10）日，俄罗斯媒体纷纷发表报道称，亚速营向马里乌波尔的居民以及其住所发动了攻击，相关视频也流传于网络。但这些信息和视频目前无法得到独立验证。可以确定的是：像在许多其他国家一样，乌克兰也有一些较小的极右团体。但据专家估计，他们在社会中仅扮演次要角色。因此，并没有理由进行"去纳粹化"，他们的政党在2019年乌克兰议会大选时均未能跨越5%支持率的门槛，从而无法在政坛发声。

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