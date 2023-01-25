乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

乌克兰称击落6枚俄高超音速导弹 莫斯科称基辅虚报战绩

基辅表示，在一夜之间击落了俄方发射的全部18枚导弹，其中包括6枚曾被莫斯科誉为“不可抵挡的”匕首高超音速导弹。不过，俄国防部驳斥了乌克兰的说法，并称一枚高超音速导弹“摧毁了”美国制造的爱国者防空导弹系统。同时，美方的说法又有所不同。