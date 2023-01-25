乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

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防空系统对乌克兰起着至关重要的作用，因为俄罗斯持续用各种导弹以及无人机进行攻击。仅在5月份，基辅表示就击落了约150枚巡航导弹，近400架无人机和21枚导弹。
基辅表示，在一夜之间击落了俄方发射的全部18枚导弹，其中包括6枚曾被莫斯科誉为“不可抵挡的”匕首高超音速导弹。不过，俄国防部驳斥了乌克兰的说法，并称一枚高超音速导弹“摧毁了”美国制造的爱国者防空导弹系统。同时，美方的说法又有所不同。
美国防长近日谈到了乌克兰方面战损的问题，表示乌军仍有战斗力。同时，包括美国在内的四个北约国家向乌克兰提供防空导弹，以确保乌克兰反攻能成功。美方还指出，俄罗斯近期的石油收入骤降。普京则称，俄罗斯经济增长今年能达到2%。
俄罗斯首都莫斯科本周二（5月30日）清晨遭到无人机袭击，俄方称乌克兰对其发动“恐袭”。本周二，乌克兰首都基辅再次遭到俄罗斯新一轮大规模空袭。
北约“空中卫士23”演习仍使用传统战斗机，与空战中的新战术形成对比。无人机或将成为更便宜、更有效率的选择，但德国仍然对此持怀疑态度。
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