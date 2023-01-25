 乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2023

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时政风云

乌克兰有哪些防空武器装备？它们有效吗？

防空系统对乌克兰起着至关重要的作用，因为俄罗斯持续用各种导弹以及无人机进行攻击。仅在5月份，基辅表示就击落了约150枚巡航导弹，近400架无人机和21枚导弹。

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