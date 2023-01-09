乌克兰最新战况：基辅遭导弹袭击

（德国之声中文网）乌克兰首都基辅周六（1月14日）遭导弹袭击。据城市管理部门称，当地的基础设施被击中，一栋民宅也遭到波及。乌克兰武装部队空军发言人伊格纳（Juryj Ignat）对网络媒体《乌克兰真理报》（Ukrajinska Prawda）表示，这可能是从北方发射的弹道导弹。

伊格纳称，导弹可能是从白俄罗斯发射的。俄罗斯已将军队和技术转移至白俄罗斯。他表示，乌克兰没有定位和摧毁弹道导弹的有效手段。他还解释称，乌克兰的空袭警报未及时启动，许多市民对此感到惊讶。基辅市长克利琴科呼吁市民留在避难所。

乌克兰方面表示，除了首都遇袭外，哈尔科夫、扎波罗热等地区也遭到空袭。这是自今年年初以来第一波较大规模的导弹袭击。自去年10月中旬以来，俄罗斯队乌克兰发动多次大规模袭击，主要攻击目标是乌克兰的能源设施。

泽连斯基：苏莱达尔战斗还在持续

尽管俄罗斯媒体报道乌克兰东部小镇苏莱达尔（Soledar）已被俄军攻占，乌克兰总统泽连斯基仍未放弃该镇。泽连斯基周五晚间在每日的视频讲话中表示：「顿涅茨克的艰苦战斗仍在持续。在巴赫穆特（Bachmut）、苏莱达尔、克雷明纳（Kreminna），以及其他乌克兰东部其他城镇和村庄的战斗还在继续进行。」泽连斯基对保卫苏莱达尔和巴赫穆特的乌克兰军队表示感谢。乌克兰武装部队总参谋部也表示，将在索莱达尔继续战斗。

俄罗斯军方领导层以及部署在索莱达尔的俄罗斯雇佣军瓦格纳（Wagner）集团周五都宣称已攻占索莱达尔。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konaschenkow）称，占领索莱达尔将有助俄罗斯军队包围约15公里外的巴赫穆特。

（综合报道）

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