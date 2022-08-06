乌克兰最大核电站再遭炮击 美国追加对乌军援

（德国之声中文网）扎波罗热核电厂遭到多次袭击后，乌克兰总统泽连斯基发出警告称，如果不对事态加以控制，将引发类似于切尔诺贝利那样的核灾难。

泽连斯基说："世界不应忘记切尔诺贝利，更不应忘记扎波罗热核电站是欧洲规模最大的核电站。当年切尔诺贝利是一个核反应堆爆炸引发的灾难，而扎波罗热核电站有六个反应堆。"

过去几天当中，地处乌克兰南部的扎波罗热核电站遭到两轮炮击。电站部分设施受损，一个反应堆已经被关闭。俄罗斯和乌克兰方面相互指责对方应对炮击事件负责。今年三月初以来，这座核电站一直处于俄军占领之下。

德国联邦核辐射保护署对媒体表示，目前没有迹象显示乌克兰发生了放射性物质泄露的问题。

美国追加对乌军援

美国政府宣布，将对乌克兰提供迄今为止最大规模的军事援助。美国总统拜登表示，这笔价值十亿美元的一揽子军援计划中，包括武器弹药及其他军事设备，以满足乌克兰国防领域的紧急需求。

即将运往乌克兰的美军装备

除此之外，华盛顿还将向基辅额外提供45亿美元，用于政府预算。美国发展援助部门表示，这笔资金是为了缓解俄罗斯"野蛮战争"给乌克兰造成的财政赤字。这笔款项将通过世界银行分期向乌克兰发放，乌克兰政府将在本月内获得首笔30亿美元款项。

五角大楼：俄罗斯蒙受"重大损失"

美国国防部的估算显示，乌克兰战争爆发至今，俄罗斯已有八万名士兵丧生或受伤。五角大楼高级代表卡尔（Colin Kahl ）在华盛顿表示："在不到六个月的时间内，俄罗斯方面可能已经损失了七万至八万兵员。"

卡尔还表示，俄军还损失了三到四千辆装甲车，可以投入战场的导弹补给也将很快告罄。卡尔说："乌克兰战争是二战后，欧洲土地上发生的最激烈的常规战争，俄罗斯方面蒙受了惨重的损失，而与此同时，普京开战时宣布的目标，却没有一项得到实现。"

卡尔说，他认为乌克兰方面目前明显占据上风，因为乌军的士气和斗志远超俄军。"因为对乌军官兵来说，他们是在为国家的生死存亡而战。"

（德新社，法新社，路透社）

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