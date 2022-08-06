 乌克兰最大核电站再遭炮击 美国追加对乌军援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2022

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乌克兰最大核电站再遭炮击 美国追加对乌军援

过去几天内，扎波罗热核电站连遭两轮炮击，部分设施受损。美国五角大楼一名高级官员称，乌克兰战争爆发以来，俄军已损失近八万兵员。

扎波罗热核电站位于埃涅尔戈达尔市，有六个反应堆，在正常运行的情况下，其发电量占乌克兰全国电力需求的五分之一以上

扎波罗热核电站位于埃涅尔戈达尔市，有六个反应堆，在正常运行的情况下，其发电量占乌克兰全国电力需求的五分之一以上

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國際原子能機構（IAEA）的負責人日前稱，歐洲最大、之前被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，情況已是「高度不穩定和脆弱的」。

乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。

赫尔松占领区的亲俄当局表示，一名主管在“遭遇暗杀”后死亡。近来，莫斯科在该区任命的数名官员成为暗杀目标。此外，英国方面的最新情报指出，俄罗斯已解职了至少6名高级国防官员，显示俄方付出“高昂的战争代价”。乌克兰方面称，俄罗斯继续向白俄罗斯转移部队。同时，四艘运粮船从乌克兰启航，另一艘抵达乌港口。

俄羅斯入侵烏克蘭引發1962年古巴導彈危機以來，俄羅斯和西方國家之間最嚴重的危機，許多人擔心世界正處於核戰爭的邊緣。雖然美國迄今向烏克蘭提供了16套海馬斯系統，但俄羅斯指控華盛頓「直接參與」的證據是什麼？

（德国之声中文网）扎波罗热核电厂遭到多次袭击后，乌克兰总统泽连斯基发出警告称，如果不对事态加以控制，将引发类似于切尔诺贝利那样的核灾难。

泽连斯基说："世界不应忘记切尔诺贝利，更不应忘记扎波罗热核电站是欧洲规模最大的核电站。当年切尔诺贝利是一个核反应堆爆炸引发的灾难，而扎波罗热核电站有六个反应堆。"

过去几天当中，地处乌克兰南部的扎波罗热核电站遭到两轮炮击。电站部分设施受损，一个反应堆已经被关闭。俄罗斯和乌克兰方面相互指责对方应对炮击事件负责。今年三月初以来，这座核电站一直处于俄军占领之下。

德国联邦核辐射保护署对媒体表示，目前没有迹象显示乌克兰发生了放射性物质泄露的问题。

美国追加对乌军援

美国政府宣布，将对乌克兰提供迄今为止最大规模的军事援助。美国总统拜登表示，这笔价值十亿美元的一揽子军援计划中，包括武器弹药及其他军事设备，以满足乌克兰国防领域的紧急需求。

USA | Rüstung | M777 Haubitzen

即将运往乌克兰的美军装备

除此之外，华盛顿还将向基辅额外提供45亿美元，用于政府预算。美国发展援助部门表示，这笔资金是为了缓解俄罗斯"野蛮战争"给乌克兰造成的财政赤字。这笔款项将通过世界银行分期向乌克兰发放，乌克兰政府将在本月内获得首笔30亿美元款项。

 五角大楼：俄罗斯蒙受"重大损失"

美国国防部的估算显示，乌克兰战争爆发至今，俄罗斯已有八万名士兵丧生或受伤。五角大楼高级代表卡尔（Colin Kahl ）在华盛顿表示："在不到六个月的时间内，俄罗斯方面可能已经损失了七万至八万兵员。"

Ukraine-Krieg | Russicher Soldat

五角大楼：迄今为止俄军已损失七万至八万兵员。

卡尔还表示，俄军还损失了三到四千辆装甲车，可以投入战场的导弹补给也将很快告罄。卡尔说："乌克兰战争是二战后，欧洲土地上发生的最激烈的常规战争，俄罗斯方面蒙受了惨重的损失，而与此同时，普京开战时宣布的目标，却没有一项得到实现。"

卡尔说，他认为乌克兰方面目前明显占据上风，因为乌军的士气和斗志远超俄军。"因为对乌军官兵来说，他们是在为国家的生死存亡而战。"

（德新社，法新社，路透社）

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  • Eine gestürzte Lenin-Statue liegt auf der Ladefläche eines Lastwagens. Eine Bäuerin fährt auf ihrem Fahrrad vorbei, sie trägt eine Hacke und eine Tasche mit frisch geernteten Früchten.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    再见列宁！

    策展人弗尔（Michael Fuhr）表示，科辛的这件作品是他的最爱。照片上，带一把长柄镰刀的一农妇骑车经过一辆卡车，车厢内，横梗一座用绳子捆住的被拆下的列宁雕像。农夫显然刚从地里回来，挂在车把上的蓝色大口袋里装着刚收来的庄稼。

  • Ein Schwarzweiß-Foto zeigt eine Marschkapelle auf den Straßen von Kaliningrad.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    加里宁格街道一景

    维舍米尔斯基的这张照片上，加里宁格勒一游行乐队正在为表演做准备。这块俄罗斯飞地位于波兰和立陶宛之间，是这位摄影师的故乡。

  • Schwarz-weiß-Foto eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die vor einer Hausruine sitzen.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    分裂的遗产

    在《原谅我，加里宁格勒》 系列中，维舍米尔斯基探索了该地区的文化多样性和复杂历史。从17世纪直到1946年，该地属于德国，名为“柯尼斯堡 ” （德文：Königsberg）。

  • Demonstrierende halten eine riesige, blaugelbe ukrainische Fahne.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    在柏林的抗议活动

    今年2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，在全球范围引发反战抗议浪潮。维舍米尔斯基拍摄的这张照片3月份摄于柏林，显示示威者以一面巨大的乌克兰国旗表达对该国人民的声援。

  • Kinder spielen vor einem Haus

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    孩子们嬉戏

    维舍米尔斯基摄下孩子们在一所房子前玩耍的情景。他说自己是“持俄罗斯护照的乌克兰人”。他一家在俄罗斯出生，遭受政治迫害，被迫迁徙。最终，全家在加里宁格勒定居。

  • Jungen springen in einen Fluss.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    水中的夏天

    科辛的这幅作品上，一群男孩儿在河中玩耍，反映2022年2月24日俄国人入侵乌克兰之前乌克兰儿童的正常生活。战争伊始，俄军就轰炸了他的家乡伊尔平（Irpin），不久，科辛徒步逃往基辅，最后来到波兰边境城市克拉科夫（Krakau）。

  • Die Nahaufnahme eines Gesichts, bei dem der Mund von einem Schal, die Stirn von einem Helm verdeckt ist.

    不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

    处于战火中的国家——2014年以来

    逃难途中，科辛只带了所能携带的东西，包括一个图片硬盘。尽管本图主题并不新颖，但它代表了饱受战争摧残的乌克兰今天的现实。弗伦斯堡博物馆 “不要开枪！”（PHOTO no SHOOTING!）摄影展上，还将展出科辛和维谢米尔斯基的更多摄影作品，展期至2022年10月23日。

    作者: Manasi Gopalakrishnan


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