乌克兰更新：俄罗斯迅速推进 发起创纪录无人机袭击

乌克兰军方称，俄罗斯在一夜之间向乌克兰发动了创纪录的无人机袭击。同时德媒引述分析人士称，目前俄罗斯军队在乌克兰的推进速度创下战争初发以来的新高。

（德国之声中文网）乌克兰空军表示，俄罗斯在周一（11月25日）至周二的夜间对乌克兰发动了创纪录的无人机袭击，共计发射188架无人机，其中包括伊朗设计的“见证者”无人机和其他未识别型号。乌克兰空军称，其中76架被击落，另有95架因电子干扰措施失灵或脱离雷达检测。

乌克兰空军补充道：“不幸的是，数个地区的关键基础设施遭受打击，部分民用和住宅建筑受损。”此外，莫斯科还发射了四枚伊斯坎德尔-M弹道导弹，对多个地区造成破坏。

乌克兰的无人机战争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

香港被指助俄规避制裁

德国电视一台援引美国国会中国事务特别委员会的报告称，香港在协助俄罗斯规避制裁方面发挥了“日益重要的作用”。该报告指出，2023年，从香港出口到俄罗斯的货物中，有40%涉及受美国和欧盟制裁的商品，包括半导体和其他军事相关设备。

委员会呼吁美国财政部重新评估与香港的贸易关系，尤其是银行和金融部门。分析认为，香港已成为俄罗斯获得西方禁运技术的重要枢纽，这对制裁的有效性构成了严峻挑战。

俄罗斯高超音速导弹试验

与此同时，北约与乌克兰的代表在布鲁塞尔召开会议，重点讨论了俄罗斯试验高超音速中程导弹的威胁。这次导弹试验被俄总统普京称为对西方供应乌克兰远程导弹的“回应”。他警告称，俄罗斯“有权”攻击允许乌克兰使用其武器的国家的军事设施。

乌克兰总统泽连斯基谴责这次袭击为“俄罗斯的又一次疯狂”，并呼吁国际社会提供更新的防空系统来应对新的威胁。北约则表示，此次会议主要是为乌克兰提供平台讨论当前安全局势，会议结果预计不会对转变局势产生重大影响。

北约推动进一步援助

北约秘书长马克·吕特呼吁盟国加强对乌克兰的支持。他在与希腊总理的会谈中表示：“我们的支持使得乌克兰能够继续抵抗，但为了改变战争的进程，我们需要采取更多行动，包括提供额外的防空系统。”他补充说，北约计划在2024年提供总计400亿欧元的军事援助。

吕特还强调，西方国家必须加速兑现在北约峰会上做出的承诺，包括建立指挥协调中心以支持乌克兰的军事行动。

俄罗斯在乌克兰的快速推进

根据德国电视一台每日新闻（Tagesschau）报道，俄罗斯军队在乌克兰的推进速度创下自战争初期以来的新高。报道引述俄罗斯独立媒体Agentstwo称，仅过去一周内，俄罗斯控制的领土就新增235平方公里。

11月，俄罗斯控制的领土迄今已新增600平方公里。华盛顿战争研究所的报告称：“俄罗斯军队最近的推进速度远远快于2023年全年，这表明前线战事正处于重大变化之中。”分析人士警告，这种快速推进可能对乌克兰的防御产生巨大压力。

欧盟对乌克兰的军事支持辩论

德国电视一台还提到，德国编辑部网络（Redaktionsnetzwerk Deutschland）的军事专家马萨拉（Carlo Masala）建议，在未来可能出现美国减少对乌克兰军事支持的情况下，欧洲需要准备部署地面部队。他表示：“法国、英国和波兰等国家可能需要建立一支‘自愿联盟’，在必要时向乌克兰派遣地面部队。”他补充说，这一提议正在部分欧洲国家内部引发讨论。

与此同时，德国总理朔尔茨重申拒绝向乌克兰提供远程导弹。他强调，德国不会允许其提供的武器被用来攻击俄罗斯的腹地。他表示：“作为欧洲的核心国家，我们必须谨慎决策，确保不会引发不可控的后果。”

德国编辑部网络（Redaktionsnetzwerk Deutschland）的军事专家马萨拉（Carlo Masala）建议，在未来可能出现美国减少对乌克兰军事支持的情况下，欧洲需要准备部署地面部队 图像来源: DW

德国增加对乌克兰能源基础设施的支持

德国经济部宣布，提供6500万欧元用于修复乌克兰的能源基础设施。这笔资金将通过德国复兴信贷银行（KfW）拨付，用于支持乌克兰应对第三个战争状态的冬天。德国经济部长哈贝克表示：“如果能源供应崩溃，乌克兰的经济和民众将面临灾难性后果。”

德国此举被认为是在俄方持续打击乌克兰能源基础设施背景下，进一步加强对乌克兰的支持。自战争爆发以来，乌克兰的能源网络多次成为攻击目标。

俄方称需要“长期和平”

俄罗斯外情报局局长纳雷什金表示，俄罗斯拒绝将乌克兰冲突冻结为“低强度冲突”，并希望通过解决“危机核心问题”实现“稳定且长期的和平”。他补充称，克里姆林宫对与乌克兰进行谈判持开放态度。

乌克兰的外交人员则表示，希望北约和国际社会能够在这场冲突中为乌克兰提供更多实际支持，包括军事装备和经济援助。分析认为，在美国可能削减支持的情况下，欧洲盟国的承诺显得尤为重要。

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。