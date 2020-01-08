 乌克兰曝光关键录音 伊朗难逃坠机责任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2020

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时政风云

乌克兰曝光关键录音 伊朗难逃坠机责任

一个秘密录音显示，一名飞行员目睹飞弹击中客机后，第一时间即刻通知塔台。 乌克兰官方证实了录音档的真实性，伊朗官方则表示他们将不继续配合乌克兰的调查行动。

Iran Gedenken Abschuss ukrainisches Flugzeug (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基周一 (2月3日) 表示，虽然伊朗政府不断表示完全不清楚其军队发射的飞弹击中乌克兰客机，但一份近期发布的秘密录音档显示，伊朗在飞弹击中客机的瞬间，便知大事不妙。

乌克兰1+1电视台周日 (2月2日) 深夜发布了录音党的逐字稿，泽连斯基也证实了录音档的真实性。 泽连斯基告诉1+1电视台，录音档内容显示伊朗政府从一开始便知道他们的飞弹击落了乌克兰客机。

伊朗负责调查坠机事件的团队领导人雷扎伊尔法 (Hassan Rezaifar) 周一表示乌克兰公布的录音挡是合法取得的内容，也是伊朗与乌克兰合作调查，而与乌克兰政府分享的信息。

伊朗不满乌克兰政府将录音挡提供给电视台。当乌克兰电视台播放了该秘密录音档后，伊朗政府立即出面批评乌克兰政府不该公开该录音档信息。 伊朗政府也说，因为乌克兰公开了录音档内容，他们不会再与乌克兰政府分享任何与坠机事件相关的调查结果。 雷扎伊尔法表示：「乌克兰政府的行为让我们不想与他们分享任何与坠机事件相关的证据。 」

飞行员看到飞弹的火光

录音档内容主要是一个伊朗飞行员与伊朗塔台之间的对话，对话过程显示这名飞行员目睹了飞弹击中乌克兰客机的时刻。 该飞行员在录音档中表示，他看到了飞弹的火光。 他说道：「亲爱的塔台，我刚目睹了一场爆炸，该方向也出现一股强大的光束。 我不知道它到底是什么。 」

Ukraine Trauerfeier Flugzeugunglück Iran (picture-alliance/AP Photo/Presidential Press Office)

录音档内容主要是一个伊朗飞行员与伊朗塔台之间的对话，对话过程显示这名飞行员目睹了飞弹击中乌克兰客机的时刻。 该飞行员在录音档中表示，他看到了飞弹的火光。

塔台接着试图联系乌克兰客机，但发现他们联系不上客机驾驶。

原先，伊朗在坠机事件发生的前三天，都坚决否认涉及此案，但三天后，伊朗改口称他们「误击」该架客机。 该事件发生前数小时，伊朗为了报复美国用空袭杀害了伊朗的军事指挥官苏莱曼尼(Qassim Suleimani)，朝美国驻伊拉克的军事基地发射飞弹。

事件发生后，乌克兰、加拿大与其他国家不断向伊朗施压，要求他们公开坠机事件的证据，让国际调查人员可以进行调查。

杨威廉/罗法 (法新社、美联社)

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