 乌克兰新总统上任两把火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰新总统上任两把火

泽连斯基在宣布解散议会后，周三任命博格丹为总统府负责人。博格丹是一名律师，与乌克兰一位银行大亨以及一名前总统关系紧密。

Ukraine Berater Andriy Bogdan (picture-alliance/NurPhoto/STR)

博格丹（Andriy Bogdan）被任命为总统府负责人

（德国之声中文网）周二签署一份解散乌克兰议会的总统令后，新当选总统泽连斯基任命律师博格丹（Andriy Bogdan）为总统府负责人。

泽连斯基和律师博格丹都与乌克兰最富有的人之一科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）关系紧密。科洛莫伊斯基则与乌克兰有关部门就银行PrivatBank的控制权展开着一场长期的司法纠纷。该银行是乌克兰最大的信贷机构。

博格丹曾在2014年科洛莫伊斯基任州长期间担当起顾问。在PrivatBank案件中则担当其代理律师。

围绕乌克兰最大银行的控制权之战

科洛莫伊斯基在2016年前拥有PrivatBank。他声称当年对该银行的国有化是非法的。今年4月，基辅一家法院判决科洛莫伊斯基胜诉，但该国央行提起上诉。

该国央行称，如果对国有化进行逆转，将使国际货币基金组织提供的39亿美元贷款项目受到威胁，并将对投资者信心产生消极影响。

41岁的前喜剧演员、无从政经验的泽连斯基否认他会偏袒科洛莫伊斯基、或者在PrivatBank案件中为其提供赔偿的说法。不过，二人有长期的商业联系。

承诺反腐

4月下旬，泽连斯基在选举中击败时任总统波罗申科。泽连斯基承诺终结执政现状、打击腐败。

2014年波罗申科上任时也曾作出这样的承诺，然而选民及外部观察人士认为，他兑现承诺的行动缓慢。

对博格丹而言，出任总统府负责人并非其首个政府职务。在亚努科维奇任下，他曾任司法部副部长以及负责反腐政策的副部长。2014年"独立广场革命"期间，前总统亚努科维奇逃往莫斯科。

宣布博格丹的任命前，泽连斯基兑现就职演说中的承诺，解散了乌克兰议会，将提前举行议会选举。

周二，泽连斯基下达总统令宣布这一消息。他表示，解散议会的主要理由是，乌克兰民众对其的信任度极低。

新议会选举将于7月21日举行。

苗子/乐然（德新社、路透社）

DW.COM

乌克兰换人当家 谐星泽连斯基压倒性胜选

乌克兰昨天进行总统大选第二轮投票，出口民调结果显示，政治新人泽连斯基以极大的票数差距击败现任总统波罗申科，成为新任的乌克兰总统。 (22.04.2019)  

相关内容

DW Nemtsova - Interview mit Wladimir und Vitali Klitschko

专访：前世界拳王兄弟点评乌克兰大选 24.04.2019

乌克兰政坛明星、前拳击世界冠军克利奇科兄弟在乌克兰总统大选结果揭晓后，接受了德国之声的专访。克利奇科兄弟表示，乌克兰决不能偏离融入欧洲的路线。

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/S. Glovny)

七张图看一周大事 28.04.2019

乌克兰总统大选：泽伦斯基假戏真做;“伊斯兰国”宣称斯里兰卡恐袭是他们所为; 普金会在俄罗斯举行，占中九子案宣判...只需三分钟，知晓一周大事！

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj

乌克兰换人当家 谐星泽连斯基压倒性胜选 22.04.2019

乌克兰昨天进行总统大选第二轮投票，出口民调结果显示，政治新人泽连斯基以极大的票数差距击败现任总统波罗申科，成为新任的乌克兰总统。

广告

媒体看中国

Huawei Niederlassung Bonn (DW/C. Mu)

德语媒体：华为被断供 未必是坏事

谷歌等美国企业服从指令，“断供”华为。这一事件对全球贸易、整个IT产业会产生怎样的影响？欧洲又应该怎样面对这一新局面？周二的德语报刊密集关注这一话题。  