乌克兰新总统上任两把火

（德国之声中文网）周二签署一份解散乌克兰议会的总统令后，新当选总统泽连斯基任命律师博格丹（Andriy Bogdan）为总统府负责人。

泽连斯基和律师博格丹都与乌克兰最富有的人之一科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）关系紧密。科洛莫伊斯基则与乌克兰有关部门就银行PrivatBank的控制权展开着一场长期的司法纠纷。该银行是乌克兰最大的信贷机构。

博格丹曾在2014年科洛莫伊斯基任州长期间担当起顾问。在PrivatBank案件中则担当其代理律师。

围绕乌克兰最大银行的控制权之战

科洛莫伊斯基在2016年前拥有PrivatBank。他声称当年对该银行的国有化是非法的。今年4月，基辅一家法院判决科洛莫伊斯基胜诉，但该国央行提起上诉。

该国央行称，如果对国有化进行逆转，将使国际货币基金组织提供的39亿美元贷款项目受到威胁，并将对投资者信心产生消极影响。

41岁的前喜剧演员、无从政经验的泽连斯基否认他会偏袒科洛莫伊斯基、或者在PrivatBank案件中为其提供赔偿的说法。不过，二人有长期的商业联系。

承诺反腐

4月下旬，泽连斯基在选举中击败时任总统波罗申科。泽连斯基承诺终结执政现状、打击腐败。

2014年波罗申科上任时也曾作出这样的承诺，然而选民及外部观察人士认为，他兑现承诺的行动缓慢。

对博格丹而言，出任总统府负责人并非其首个政府职务。在亚努科维奇任下，他曾任司法部副部长以及负责反腐政策的副部长。2014年"独立广场革命"期间，前总统亚努科维奇逃往莫斯科。

宣布博格丹的任命前，泽连斯基兑现就职演说中的承诺，解散了乌克兰议会，将提前举行议会选举。

周二，泽连斯基下达总统令宣布这一消息。他表示，解散议会的主要理由是，乌克兰民众对其的信任度极低。

新议会选举将于7月21日举行。

苗子/乐然（德新社、路透社）