乌克兰敦请德国提供军事支持

（德国之声中文网）围绕与俄罗斯的冲突，乌克兰总统波罗申科请求德国和北约提供军事支持。他对德国《图片报》表示，德国是乌克兰最密切的盟友之一，乌克兰方面希望，会有北约国家愿向亚速海派遣军舰，支持乌克兰，维护安全。

他说，他尤其指望得到默克尔的帮助："默克尔总理是乌克兰的伟大朋友。2015年，她通过在明斯克的谈判拯救了我国，我们希望，她会与我们的其他盟友一起再次这样支持我们。"

默克尔已介入冲突，并于本周一（11月26日）分别与波罗申科和俄罗斯总统普京通电话。有关军事支持问题，北约秘书长施托尔滕贝格已多次明确表示，现有的与基辅的合作框架不包含军事支持。

要求更多制裁

波罗申科在《图片报》上指控俄总统普京意欲"重建老牌俄罗斯帝国"，因此，觊觎"整个乌克兰"。他称，这是"俄方令人难以置信的一次侵略行为"，要求西方扩大对莫斯科的制裁。不过，德国目前不愿就是否采取更多惩罚措施作出决定。

涉及被俄罗斯关押在克里米亚的乌克兰士兵，波罗申科总统在《图片报》上表示，普京必须立即释放所有乌克兰军人，同时确保黑海上的国际航运自由。他指出，目前，滞留于克里米亚沿海的不仅是乌克兰商船，而且，还有3艘德国船只。

普京则指控基辅故意挑衅。他称，波罗申科导演了这次事件，意图在明年3月的总统选举前提高自己的民意支持率。

此次俄乌危机始于上周日在克里米亚半岛前的刻赤海峡发生的一次对抗：俄罗斯海岸警卫队拒绝3艘乌克兰海军艇通行，并将其扣留。多名乌克兰水手受伤，共24名船员被捕，作拘留审查。

为此，乌克兰宣布在边境、海岸地区实施为期30天战争法。俄军宣布，在克里米亚半岛上部署防空导弹，增加军力，克里米亚于2014年被俄罗斯吞并。莫斯科和基辅相互指控对方要对发生此次危机负责。

欧盟国家极不安

俄乌危机让欧盟忧虑至深。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼以全部28个成员国的名义发表声明指出，紧张态势出现"危险的加剧"。她强调，俄罗斯使用武力以及刻赤海峡周围地区的日益增加的军事化不能令人接受。她要求俄罗斯必须保障所有船只都能不受阻碍地穿行克里米亚半岛附近的这一海峡，并立即归还所扣留的船只并释放所有船员。

凝炼/苗子（德新社、路透社）