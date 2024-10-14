乌克兰敦促西方对“胜利计划”做出承诺

乌克兰近日提出了“胜利计划”并希望获得西方伙伴的支持，望各国能采取具体措施向乌克兰提供协助。

（德国之声中文网）在提出对俄战争的“胜利计划”后，乌克兰总统泽连斯基希望西方迅速做出具体承诺 。乌克兰总统办公室主任杰尔马克（Andrij Jermak）强调，这不是几天的问题，而是几个小时的问题， “我们的合作伙伴了解该计划的逻辑”。他指出，西方伙伴需要采取非常具体的措施来帮助乌克兰。

泽连斯基于本周访问伦敦、巴黎、罗马和柏林期间与各国讨论了“胜利计划”。他还在访问德国期间会见了联邦总理肖尔茨和联邦总统施泰因迈尔。

目前尚不清楚“胜利计划”的细节，不过，计划很可能包括基辅领导层要求获准使用远程武器打击俄罗斯腹地深处军事目标。此外，乌克兰也持续寻求加入北约。

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“更多无人机，更多手榴弹”

在新的公开视频中，泽连斯基强调希望能大幅扩大乌克兰的武器生产。他指出：“我们的工业能力，足以生产多于我们财政能力可负担的无人机、手榴弹和军事装备。”他认为西方可以为此提供资金，特别是在目前许多合作伙伴由于自身缺乏武器，而无法充分帮助乌克兰的情况下。 “此外，一些合作伙伴也拥有已经可以在乌克兰使用的特殊技术。”

泽连斯基同时感谢各方对于乌克兰国防部门进行的投资，特别是在无人机生产方面。

士兵在作战无人机上安装爆炸装置 图像来源: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty/REUTERS

另一方面，乌克兰武装部队总司令苏尔斯基（Olexander Syrskyj） 在社群媒体上发表了评论，赞扬了使用无人机打击俄罗斯境内军事目标的成功。

根据乌克兰国际媒体《自由社》（Freedom）报道，自8月初以来，俄罗斯的军火库接二连三被炸毁。在特维尔和克拉斯诺达尔地区，有66%至 93%的弹药库存遭到损毁。据称，来自伊朗和北韩的货物也被波及。此消息无法独立核实。

接受《自由社》采访的专家解释说，造成（俄罗斯）损失如此惨重的原因是苏联时期就已经存在的做法，即出于后勤原因，将尽可能多的弹药储存在一个地方。此外，安全防范措施也相当松懈，有时物资仅露天储存，而仓库的防空防御也不足。

（德新社、路透社）

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