乌克兰敦促海外男性侨民返国效力

对于那些符合征兵年龄，但滞留国外拒绝从军的乌克兰男性公民，乌克兰将拒绝再向他们提供领事服务。新规定发布之后，目前生活在德国的数十年乌克兰青壮年男子又有何感想呢?

(德国之声中文网）奥雷来自基辅，现在和妻子及三个孩子一起生活在德国。乌克兰外交部长库列巴发出有关符合征兵年龄的乌克兰男性公民今后将无法在境外获得全部领事服务的通告后，奥雷说：“还好我去年就在科隆办理了护照，现在没有必要再去领事馆了。”乌克兰外交部的这一通告主要是针对那些拒绝前往乌克兰军方进行登记的人。

周二，乌克兰外长库列巴在X平台上强调：“乌克兰公民即使生活在国外，也必须履行他对国家应尽的义务。”他表示，采取上述措施是为了让乌克兰境内外符合征兵年龄的男子获得平等对待。

目前，基辅当局已经停止对境外18至60岁的男性乌克兰公民发放护照，要想申请护照，必须返回国内。唯一的例外是可以在驻外使领馆领取返回国内所需的身份证。



报名义务、可能的处罚以及与此相关的诉讼潮

乌克兰外交部采取的上述措施，同前不久刚刚颁布的强化动员令密切相关，目的就是要强迫适龄男子返回国内。相关法律将于五月18日生效。

按照新规定，生活在境外的乌克兰男子也需要向军方报到。基辅律师伊什申科（ Ischtschenko）表示：“在国外的人怎么报到，需要提交那些文件，目前都还不得而知。”她表示，政府并没有拿出具体方案，现在已经明确的一点是：无论是2022年战争爆发后离境的人，还是出生在国外的乌克兰人，该规定适用于所有乌克兰男子。

按照相关规定，在境外生活的乌克兰男子，只有完成了在军方登记手续之后，才可以继续享受领事服务。而违反上述规定者，除不能享受领事服务之外，还有可能面临介于510至850格里夫纳的罚款（大约折合12至20欧元），屡教不改者，罚款金额可能升至1700格里夫纳（大约折合40欧元）。

律师伊什申科认为，这项规定可以会引发一场针对政府部门的诉讼潮。新规定是否符合宪法中有关“法律面前人人平等”的原则，最终可能要由法庭来定夺。她表示：“新规定造成的后果以及新规定要达到的目的之间，必须要存在一致性。”她认为，尽管乌克兰当前处于战争状态，但新规定并不符合“适当原则”。

乌克兰赫尔辛基人权联盟的帕夫里申科（Oleksandr Pawlitschenko）甚至认为，政府的新规定涉嫌歧视。他担心，当事人今后即便遇到紧急情况，政府也有可能会见死不救。这样一来，很多人可能就会选择变更国籍，或者选择庇护，以逃脱乌克兰国籍的“束缚”。帕夫里申科也认为，乌克兰人将会依据欧洲人权公约对这一新规定提出上诉。

俄乌战争爆发，大批乌克兰人来到德国寻求庇护，其中以女性和儿童为主。 图像来源: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

希望德方能够提供救援和保护

奥列格不想到军方进行登记，尽管按照现行规定，像他这样子女很多的父亲是不需要上前线的，但他还是很担心。他说：“我可不想丢下妻子和三个孩子不管。”

不愿透露真实姓名的布赫丹是非法越境离开乌克兰的。转道摩尔多瓦来到德国后，布赫丹现在已经获得德国的临时性庇护。他表示，他坚决不想返回乌克兰，现在已经习惯了在德国的生活，而且已经开始学习德语。

布赫丹认为，那些有意逃脱兵役，现在又不愿意返回乌克兰的人，有可能会受到惩罚。他说：“我的护照2032年才到期，我希望届时我已经获得了其他国籍，或许是德国国籍。”

当被问及，一旦急需乌克兰的领事协助时该怎么办时，布赫丹说：“完全不会出现这样的情况。我有90%的把握，如果我们需要任何证件，德国方面会设法提供，完全不需要和乌克兰打交道。”

德国内政部发言人卡尔（Maximilian Kall）在周三的政府新闻发布会上表示，他认为，乌克兰有关当局的新规定涉及的是领事问题，这完全是乌克兰方面的事情。他强调，这些新规定不会影响到为乌克兰难民提供的庇护，“提供庇护，不分男女”。

返乡乌克兰人中 女性占比更高

根据联邦统计署提供的数据，2024年2月，共有大约一万名年龄介于18至60岁的乌克兰人来德国寻求庇护，其中男女大约各占一半，男性5597人，女性 5772人。而两年前来自乌克兰的战争难民中，女性占三分之二，第二大群体则是儿童。

此外，目前已返回家乡、尚属工作年龄的乌克兰人当中，女性占比为39%，而符合征兵年龄的男子则仅占23%。



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