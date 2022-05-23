 乌克兰：救死扶伤的志愿者 | 所有节目 | DW | 24.05.2022

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新闻广角

乌克兰：救死扶伤的志愿者

在俄乌战争最前沿的很多村镇中，一些志愿者冒着生命危险，为伤病员提供医疗救助。

  • Murals an Häuserwänden in Bakhmut , Ukraine, May 6, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    失去的和平

    小城巴克穆特（Bakhmut）从未想过这里会成为救治前线伤员的中心。巴克穆特位于激战中的顿涅茨克地区，战前这里曾有大约七万人口，建筑物上的宣传画见证着这里也曾有过无忧无虑的和平时期。

  • Freiwillige medizinische Helfer bringen einen Schwerverletzten Soldaten, Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022.

    前线的”流动医院“

    ”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的医护人员正在将一名刚刚从前线撤离的伤员送往巴克穆特。这名乌克兰士兵的脊椎被弹片击中。医生说，他不会有生命危险，但终身瘫痪的危险则无法排除。

  • Der ukrainische Sanitäter Bohdan Marchuk, 23, aus dem Mobilen Krankenhaus Pirogov, wartet in seinem Krankenwagen, Ukraine, May 6, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    年轻的志愿者

    这名乌克兰志愿者名叫马尔楚克（Bohdan Marchuk），刚刚年满23岁。他是“”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的成员，正在救护车上待命。这些二手急救车大多来自德国和波兰，如今则在顿涅茨克前线的枪林弹雨中穿梭往来。

  • Verletzte ukrainische Kämpfer warten auf ihre Behandlung. Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    难兄难弟

    三名乌克兰伤兵坐在巴克穆特市内一家医院的长凳上。这家医院的主要任务是“稳定”伤病员的伤势，以便将他们转送至乌克兰西部的大医院接受进一步的治疗。

  • ein Soldat wartete auf ein Telefongespräch mit seiner Enkelin in Polen, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022

    和家人通话

    阿列桑德罗是乌克兰军队的一名士兵，他正在和已成功逃往波兰的孙女通话。他一边耐心连接网络，一边说：“我的家人已经到了安全地带，这样我就能安心执行任务了。”

  • Aleksandra Pohranychna, 20, ist die einzige Sanitäterin in der Einheit und der Stadt Sviatohirsk. REUTERS/Jorge Silva

    爱国主义与职业操守

    现年20岁的波赫拉尼察纳（Aleksandra Pohranychna）是她所在部队中唯一一名受过专业训练的卫生员。她有时会到第一线为伤员提供紧急救治，有时则在后方的卫生所里等待伤员。来自利波夫的她说，做出到前线当卫生员的决定后，她立即用父亲给的钱买了防弹衣等装备，然而就奔赴前线了。

  • Ein Krankenpfleger trägt eine Trage in Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    同死神赛跑

    一名乌克兰医护志愿者正在取走一副空担架。尽管志愿者总是竭尽全力救治伤员，但伤员不治身亡的悲剧还是在天天发生。持续八十多天的战争，已经夺去了成千上万乌克兰和俄罗斯人的生命，而这场战争还是看不到尽头。


  • Murals an Häuserwänden in Bakhmut , Ukraine, May 6, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    失去的和平

    小城巴克穆特（Bakhmut）从未想过这里会成为救治前线伤员的中心。巴克穆特位于激战中的顿涅茨克地区，战前这里曾有大约七万人口，建筑物上的宣传画见证着这里也曾有过无忧无虑的和平时期。

  • Freiwillige medizinische Helfer bringen einen Schwerverletzten Soldaten, Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022.

    前线的”流动医院“

    ”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的医护人员正在将一名刚刚从前线撤离的伤员送往巴克穆特。这名乌克兰士兵的脊椎被弹片击中。医生说，他不会有生命危险，但终身瘫痪的危险则无法排除。

  • Der ukrainische Sanitäter Bohdan Marchuk, 23, aus dem Mobilen Krankenhaus Pirogov, wartet in seinem Krankenwagen, Ukraine, May 6, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    年轻的志愿者

    这名乌克兰志愿者名叫马尔楚克（Bohdan Marchuk），刚刚年满23岁。他是“”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的成员，正在救护车上待命。这些二手急救车大多来自德国和波兰，如今则在顿涅茨克前线的枪林弹雨中穿梭往来。

  • Verletzte ukrainische Kämpfer warten auf ihre Behandlung. Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022. REUTERS/Jorge Silva

    难兄难弟

    三名乌克兰伤兵坐在巴克穆特市内一家医院的长凳上。这家医院的主要任务是“稳定”伤病员的伤势，以便将他们转送至乌克兰西部的大医院接受进一步的治疗。

  • ein Soldat wartete auf ein Telefongespräch mit seiner Enkelin in Polen, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022

    和家人通话

    阿列桑德罗是乌克兰军队的一名士兵，他正在和已成功逃往波兰的孙女通话。他一边耐心连接网络，一边说：“我的家人已经到了安全地带，这样我就能安心执行任务了。”

  • Aleksandra Pohranychna, 20, ist die einzige Sanitäterin in der Einheit und der Stadt Sviatohirsk. REUTERS/Jorge Silva

    爱国主义与职业操守

    现年20岁的波赫拉尼察纳（Aleksandra Pohranychna）是她所在部队中唯一一名受过专业训练的卫生员。她有时会到第一线为伤员提供紧急救治，有时则在后方的卫生所里等待伤员。来自利波夫的她说，做出到前线当卫生员的决定后，她立即用父亲给的钱买了防弹衣等装备，然而就奔赴前线了。

  • Ein Krankenpfleger trägt eine Trage in Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, May 5, 2022. REUTERS/Jorge Silva

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