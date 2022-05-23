乌克兰：救死扶伤的志愿者

爱国主义与职业操守

现年20岁的波赫拉尼察纳（Aleksandra Pohranychna）是她所在部队中唯一一名受过专业训练的卫生员。她有时会到第一线为伤员提供紧急救治，有时则在后方的卫生所里等待伤员。来自利波夫的她说，做出到前线当卫生员的决定后，她立即用父亲给的钱买了防弹衣等装备，然而就奔赴前线了。