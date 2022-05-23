乌克兰：救死扶伤的志愿者

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在俄乌战争最前沿的很多村镇中，一些志愿者冒着生命危险，为伤病员提供医疗救助。
小城巴克穆特（Bakhmut）从未想过这里会成为救治前线伤员的中心。巴克穆特位于激战中的顿涅茨克地区，战前这里曾有大约七万人口，建筑物上的宣传画见证着这里也曾有过无忧无虑的和平时期。
”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的医护人员正在将一名刚刚从前线撤离的伤员送往巴克穆特。这名乌克兰士兵的脊椎被弹片击中。医生说，他不会有生命危险，但终身瘫痪的危险则无法排除。
这名乌克兰志愿者名叫马尔楚克（Bohdan Marchuk），刚刚年满23岁。他是“”皮罗格夫志愿者第一流动医院”的成员，正在救护车上待命。这些二手急救车大多来自德国和波兰，如今则在顿涅茨克前线的枪林弹雨中穿梭往来。
三名乌克兰伤兵坐在巴克穆特市内一家医院的长凳上。这家医院的主要任务是“稳定”伤病员的伤势，以便将他们转送至乌克兰西部的大医院接受进一步的治疗。
阿列桑德罗是乌克兰军队的一名士兵，他正在和已成功逃往波兰的孙女通话。他一边耐心连接网络，一边说：“我的家人已经到了安全地带，这样我就能安心执行任务了。”
现年20岁的波赫拉尼察纳（Aleksandra Pohranychna）是她所在部队中唯一一名受过专业训练的卫生员。她有时会到第一线为伤员提供紧急救治，有时则在后方的卫生所里等待伤员。来自利波夫的她说，做出到前线当卫生员的决定后，她立即用父亲给的钱买了防弹衣等装备，然而就奔赴前线了。
一名乌克兰医护志愿者正在取走一副空担架。尽管志愿者总是竭尽全力救治伤员，但伤员不治身亡的悲剧还是在天天发生。持续八十多天的战争，已经夺去了成千上万乌克兰和俄罗斯人的生命，而这场战争还是看不到尽头。
普京发动的侵略乌克兰的战争，已经快进入第四个月。而目前才是真正进入的最关键的时刻。政治学者张俊华认为，而正是在这关键的时刻，从乌克兰传来的消息不仅不是太令人鼓舞，相反是非常使人担忧的。必须对现在乌克兰以及国际的局势有一个明确的了解，才能做出明智的决策。
俄罗斯驻日内瓦的一名外交官高调宣布离职，他告诉媒体，是目前的灾难促成他做出这样的决定。
乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。
俄罗斯媒体"真理在线"援引该国一名政治学者报道称，俄罗斯其实一个盟友都没有，中国也不是。俄罗斯官方电视台上也出现类似的罕见声音。
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