乌克兰收复基辅周边 俄军袭击敖德萨炼油厂

（德国之声中文网）周日（4月3日）敖德萨传来爆炸声。该市政府在Telegram上发声明称，敖德萨受到导弹袭击，导弹是从空中发射的，"部分导弹被截获击毁"。

该声明没有涉及导弹攻击了哪些目标，但敖德萨政府发言人布拉丘克（Sergey Bratchuk）对电台表示，该市一处"关键的基础设施"被击中，没有人员伤亡。

俄罗斯国防部周日发表声明，称俄军从海上和空中向一个炼油厂以及三处燃料储存罐发动了导弹袭击。

俄乌战争重心继续向乌克兰东部和南部转移。这个过程中，黑海沿岸的大都市敖德萨格外受到关注。它是乌克兰最大的港口城市，拥有100万人口，是该国外贸航运命脉上的重要关卡。此外，乌克兰海军总部也设在敖德萨。

英国情报部门没表明水雷来自何方

英国情报部门在最新的战局更新中认为，黑海中部署的水雷对当地海上活动构成巨大风险。

该报告没有写明水雷来自何方，但"但它们的布局几乎可以确定跟俄罗斯海军在该海域的活动有关"，报告继续写道，俄罗斯入侵对"中立和民事利益"造成风险。

报告还称，俄罗斯通过封锁海岸，阻止乌克兰从亚速海和黑海获得支援。

另据英国《泰晤士星期日》报道，英国首相约翰逊对其内阁大臣说，他有意向乌克兰提供反舰导弹，以打破俄罗斯在黑海领域保持的绝对优势。媒体认为，西方的这项回应政策堪称“换档”。

俄罗斯：俄乌领袖会晤时机不成熟

上轮谈判结束后，俄罗斯方面似乎"口头上"认可乌克兰的立场，但俄方首席谈判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）对以上报道做出澄清，声称俄罗斯坚持其要求。

他在Telegram上表示，"协定草案还不能发给最高层会晤组织方"，"我再次重申，俄罗斯对克里米亚和顿巴斯的立场没有任何变化"。

此前，俄罗斯曾声称，此次"特殊军事行动"的目的是迫使乌克兰正式声明国家中立、承认莫斯科对克里米亚的主权以及承认卢甘斯克和顿巴斯两个"人民共和国"独立。

上周日（3月27日），乌克兰总统泽连斯基表示，"我可以理解针对中立地位议题进行谈判，我们正在对其进行讨论和研究。乌克兰已准备好争取安全保障、中立与非核国家的地位"。他强调，任何协议都必须有第三方的保证。

观看视频 01:46 战争爆发一月整 乌克兰总统心碎求援

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 普京揮軍入侵 2022年2月24日，莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普京發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」。不久後，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、敖德薩和頓巴斯相繼傳出炮火聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即在國内宣佈戒嚴，同日與俄羅斯斷交。這是二戰後歐洲最大軍事衝突。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 難民逃亡潮 2022年2月25日基輔時間凌晨12點，烏克蘭內政部宣布將禁止所有18至60歲男性公民離開國境，很多家庭被迫分離，大批女性帶著小孩撤離到鄰國。據聯合國統計，截至3月24日已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，當中每10人就有6人前往波蘭，至於留在國內流離失所的人估計有648萬。联合国儿童基金会在一份声明中说，乌克兰约750万未成年人中，有430万被迫逃离家园，其中180多万逃到国外。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 平民死傷慘重 普京聲言只針對烏克蘭軍事設施，但烏國多個城市都有平民或民用設施遭空襲或重型大砲襲擊。在南部港口城市馬立波，九成基礎建設被破壞，醫院、學校、教堂成為目標，一家收容上千平民的劇院在地面寫上「兒童」字樣也照樣受襲。联合国人权办公室3月24日发表声明说，俄罗斯入侵乌克兰一个月来，至少有1035名平民丧生，1650人受伤。死者中包括有90名儿童。真实的数字据信要高得多。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 拿起武器的女性 烏克蘭國防部呼籲國民自製汽油彈，街頭出現婦女就地製作武器的畫面，軍方又發放數以萬計突擊步槍及大量彈藥，全民皆兵迎戰。一些選擇留下來的女性拿起槍，學習扣扳機，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），她說：「這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。」

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 澤連斯基聲望高漲 2022年2月25日晚，俄軍入侵烏克蘭的第二天，烏克蘭總統澤連斯基發佈自拍影片，他與其內閣成員站在中央政府大樓區域前表示會堅定保衛國家。此後，他經常穿著軍裝運動衫上鏡，對國民及國際社會發聲。這位44歲的領袖是喜劇演員出身，本身是猶太人，帶領著烏克蘭抵抗俄羅斯聲稱的「去納粹化」侵略，一舉躍身歐陸新英雄。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 盧布狂貶 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，盧布兌美元匯率曾暴跌近三成，俄羅斯民眾紛紛前往櫃員機提款。2022年3月9日，俄羅斯銀行對外幣現金交易實施管制，在俄羅斯購買任何外幣都將是非法的。普京也揚言將要求「不友善」國家包括美國、英國及歐盟，需以盧布支付購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 核威脅 2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭當天，就佔領了曾於1986年發生核災的切爾諾貝爾核電站，3月4日又向烏克蘭東南部的歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia NPP）施襲，引起外界憂慮核洩漏危機。3月22日，克里姆林宮表示俄羅斯尚未實現任何軍事目標，不排除動用核武。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 國際金融制裁 2022年2月26日，歐盟、美國與其盟友祭出「核彈級」金融制裁，把俄羅斯7家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，隨後Visa、萬事達卡和美國運通宣佈暫停在俄服務。另據統計，俄羅斯目前約有6300億美元的外匯存底，估計約一半將被西方凍結。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 一夜回到蘇聯時代 2022年3月14日，俄羅斯人最後一次吃麥當勞。除了這家象徵西方資本主義的快餐店之外，蘋果、微軟、波音、豐田、星巴克、可口可樂、迪士尼、Netflix、宜家、優衣庫、任天堂等國際知名企業都相繼宣布暫停俄國業務，讓俄羅斯一夜之間回到30年前的蘇聯時代。俄羅斯政府威脅對撤出企業「反制裁」，把這些公司在俄資產收歸國有、強行拍賣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 假新聞 網上充斥戰事的假新聞，俄羅斯的官方宣傳也引起該國新聞界反彈，當地多家媒體湧現辭職潮。2022年3月14日，俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》女編輯奧夫相尼科夫（Marina Ovsyannikova）闖入直播室，高舉反戰海報指「不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言，俄羅人反對戰爭」，她事後遭罰款3萬盧布，还将面临司法追究。



（综合报道）

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