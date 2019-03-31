乌克兰换人当家 谐星泽连斯基压倒性胜选

(德国之声中文网) 两份出口民调結果显示，曾在电视剧中扮演总统角色的谐星泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 赢得73%的票，在乌克兰总统大选第二轮投票中，轻松击败现任总统波罗申科 (Petro Poroshenko) 。 波罗申科也在第一时间宣布败选，并恭喜泽连斯基成为新任总统。 波罗申科表示: 「我即将离开总统职位，但我要重申，我不会离开政治。 」

泽连斯基在胜选感言中感谢选民与他一起完成这项任务，并说: 「所有前苏联国家的人民都可以乌克兰为例，因为我们证明任何事都有可能发生。 」

喜剧成真

此前，泽连斯基曾在一个电视剧中扮演总统角色，而他最初宣布参选时，曾被不少人看做是个笑话。 但他针对改革乌克兰所推出的模糊政见，却足以让他得到许多不满乌克兰贪污问题、疲软经济及该国东边内战问题的人民的支持。 现任总统波罗申科选前也透过社群媒体呼吁选民: 「总统任期五年，不是一个你觉得不好笑时，便可转台的喜剧。 」

他周日 (4月21日) 宣布胜选后强调他会在欧盟的支持下，继续与俄罗斯讨论和平协议，并努力要求俄罗斯释放所有遭关押的乌克兰士兵。 他重申: 「我会尽我所能的让所有士兵平安返家。 」

全球反应

泽连斯基的胜选代表在西方国家与俄罗斯的长期对峙的僵局中，将出现一名反体制代表。 俄罗斯外交部在泽连斯基胜选后透过声明表示: 「出口民调显示乌克兰人民选择了改变，而这个新的领导人必须了解并实现人民对内政及外交的期待。 」

欧盟理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 在推特发文恭喜泽连斯基胜选，表示欧盟将持续支持乌克兰。 此外，北约秘书长斯托尔滕贝格也在推特发文表示: 「乌克兰是北约很重视的伙伴，我们期望能继续与乌克兰进行双边合作。 」

乌克兰有史以来最年轻的总统

41岁的泽连斯基将成为乌克兰有史以来最年轻的总统，而他的胜选经历也有不少不寻常之处。 他在首轮投票前，除了透过宣传电视剧巡回全国外，很少以传统竞选形式举办公开活动。 此外，他也很少接受媒体采访，主要透过社群媒体直播与选民沟通。 他具有创意的竞选口号也成功驱使乌克兰东部的年轻选民将票投给他。

泽连斯基的竞选宣言也反映了乌克兰人民对于一个不存在贪污且拥有高薪、高速网络及更完善的基础建设跟社会福利制度之国家抱持期待。 他强调应该透过公投让人民拥有更多权力，并确保乌克兰的司法能更公正，让人民感到更安全。 此外，乌克兰必须结束东边的内战，但他并未具体表态会如何处理相关问题。 很明显的是，他的竞选策略是尽力讨好所有选民。

然而，仍有不少2014年支持现任总统波罗申科的选民，对泽连斯基缺乏实质政治经验感到担忧，他们不确定他身边的顾问及背后支持他的寡头政治家对他的政策方向有多大影响力。 总统大选也不足以让泽连斯基成功执政，因为今年秋天将举行的国会选举可能替他的任期增添变數。 外传泽连斯基可能为了让他的「人民服务党」在国会选举中胜选，将国会大选日期提前。

杨威廉/ 罗法 (法新社/路透社)