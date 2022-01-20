 乌克兰拿不回来克里米亚了？德海军司令惹祸请辞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2022

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时政风云

乌克兰拿不回来克里米亚了？德海军司令惹祸请辞

德国海军司令舍恩巴赫在一个讨论会上的言论引发争议，他宣称乌克兰已经失去了克里米亚，永远也拿不回来了。德国国防部已表示这并不反映德国的立场，舍恩巴赫已主动递交辞呈。

Deutschland Kay-Achim Schönbach

56岁的舍恩巴赫在一个智库讨论会上表示，乌克兰已经失去了克里米亚半岛，永远拿不回来了

（德国之声中文网）德国海军司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）发布声明表示：“我已请求国防部长解除我的职务，并立即生效。”他解释说：“我在印度发表的关于安全和军事政策的轻率言论，给我的办公室带来越来越大的压力。”他补充说，为了避免给德国海军、联邦国防军，尤其是给德国带来进一步影响“我认为这一举措（辞职）是必要的。"

德国防长克里斯蒂娜·拉姆布莱希特（Christine Lambrecht，社民党）本周六晚间（1月22日）宣布她已接受了舍恩巴赫的辞呈。舍恩巴赫的副手暂时代理他的职务。

克里米亚回不来了

56岁的舍恩巴赫此前在印度的一个智库讨论会上表示，乌克兰已经失去了2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，永远也拿不回来了，这是事实。这段话被录了下来放到了互联网上。

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在俄罗斯持续增加乌克兰边境驻军之际，美国总统拜登19日预测，俄罗斯将对乌克兰采取行动。虽然他说俄罗斯将为全面入侵付出高昂代价，但他模棱两可的回应也招来批评。

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

他还对俄罗斯总统普京表示理解：“眼下他真正想要的是尊重，而且，我的上帝，给予别人尊重的成本很低，几乎没有成本……他需要尊重，就给他尊重是很容易的，而且可能也是他应得的。”

视频曝光后，德国国防部做出回应，与这番表述保持距离，表示舍恩巴赫这番话在内容和措辞上都没有反映出德国的立场。

乌克兰外交部已就此事召见了德国驻基辅大使安卡·费尔德胡森（Anka Feldhusen），表示“无法接受”舍恩巴赫的表态。此前该国外交部长已对德国政府拒绝向乌克兰提供武器表示不满：“我们对德国政府不向乌克兰提供防御性武器的立场深表失望"。

俄罗斯近几周来在俄乌边境集结了逾10万人的部队。莫斯科否认有任何入侵计划。俄罗斯要求北约提供安全保障，并要求北约拒绝乌克兰加入。

观看视频 01:58

俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

 

 (德新社，法新社，路透社)

 

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