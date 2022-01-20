乌克兰拿不回来克里米亚了？德海军司令惹祸请辞

（德国之声中文网）德国海军司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）发布声明表示：“我已请求国防部长解除我的职务，并立即生效。”他解释说：“我在印度发表的关于安全和军事政策的轻率言论，给我的办公室带来越来越大的压力。”他补充说，为了避免给德国海军、联邦国防军，尤其是给德国带来进一步影响“我认为这一举措（辞职）是必要的。"

德国防长克里斯蒂娜·拉姆布莱希特（Christine Lambrecht，社民党）本周六晚间（1月22日）宣布她已接受了舍恩巴赫的辞呈。舍恩巴赫的副手暂时代理他的职务。

克里米亚回不来了

56岁的舍恩巴赫此前在印度的一个智库讨论会上表示，乌克兰已经失去了2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，永远也拿不回来了，这是事实。这段话被录了下来放到了互联网上。

他还对俄罗斯总统普京表示理解：“眼下他真正想要的是尊重，而且，我的上帝，给予别人尊重的成本很低，几乎没有成本……他需要尊重，就给他尊重是很容易的，而且可能也是他应得的。”

视频曝光后，德国国防部做出回应，与这番表述保持距离，表示舍恩巴赫这番话在内容和措辞上都没有反映出德国的立场。

乌克兰外交部已就此事召见了德国驻基辅大使安卡·费尔德胡森（Anka Feldhusen），表示“无法接受”舍恩巴赫的表态。此前该国外交部长已对德国政府拒绝向乌克兰提供武器表示不满：“我们对德国政府不向乌克兰提供防御性武器的立场深表失望"。

俄罗斯近几周来在俄乌边境集结了逾10万人的部队。莫斯科否认有任何入侵计划。俄罗斯要求北约提供安全保障，并要求北约拒绝乌克兰加入。

观看视频 01:58 俄罗斯兵压俄乌边界 北约强硬表态

(德新社，法新社，路透社)

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