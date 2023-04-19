乌克兰拟媒体新规 收紧前线报道

（德国之声中文网）东部和南部作战指挥部是乌克兰军队中首个宣布整个前线以及乌克兰边境为“红区”的部队。按照新规，战地记者现在只能在“绿区”自由报道，“红区”禁止记者进入，此外还有“黄区”，在这个区域内，记者可以在一名军队新闻官的陪同下开展工作。另外，这些地区的确切情况被列为 “受保护信息”，只有在必要的的情况下才会向外界披露。此外，乌克兰计划审查其在过去一年中颁发的所有记者证。今后，想要报道俄乌战争的记者，必须每6个月更新一次证件。

记者被警告违规

乌克兰军队南方作战指挥部发言人胡梅纽克(Natalia Humeniuk)解释说，新规定的实施并不是为了阻碍记者的工作。她表示新规旨在确保“在安全局势和军队需求方面进行适当的配合”。乌军方已承诺每周审查一次该地区的状况，以衡量战斗的激烈程度和媒体对实地局势进行报道的意愿。乌克兰霍尔蒂恰部队新闻事务负责人伊利亚·叶夫拉什（Ilya Yevlash）接受了德国之声的采访。该部队负责顿巴斯前线的一大片地区。他介绍说，目前不能从巴赫穆特进行报道，只能在大约20公里外的科斯提尼夫卡展开报道，但必须有一名军事代表陪同。他建议记者们找出哪些城市属于哪些区域。如果违反规定，军方有权收回媒体证件。去年11月，军方就收回了国际媒体CNN和天空新闻，以及乌克兰媒体Suspilne和Hromadske的记者证。他们都在俄军从赫尔松撤军后进行了报道，但没有得到军方许可。后来，在国际和国内媒体组织的抗议下，这些媒体又拿回了记者证。

新规遭受批评

乌克兰军方强调，在起草新规时考虑了媒体的建议，并声称新框架将“改善沟通”。不过，由乌克兰本土、外媒新闻机构和非政府组织组成的媒体协会Mediarukh认为，军队的分区概念“过于局限”，并呼吁军方“立即将战地报道的准入正常化”。乌克兰国际记者联盟IFJ和保护记者委员会CPJ也呼吁乌克兰当局重新考虑新规定。

非政府组织无国界记者也提出了批评。该机构德国分部负责人米尔（ Christian Mihr）认为，根据新规，记者们几乎不可能从前线进行报道。该组织呼吁乌克兰政府，确保记者能够继续报道俄乌战争。

乌克兰的新媒体规则能否实施？

一位不愿透露姓名的乌克兰军方人士告诉德国之声，目前还不清楚这些规则是否能够启动实施。消息人士说，在赫尔松和米科拉耶夫的黄色区域，军队没有足够的新闻官员陪同记者，所以媒体仍可照常工作。

南方作战指挥部发言人胡梅纽克强调，该区域的记者仍然可以进入红区并进行报道。乌克兰霍尔蒂恰部队新闻事务负责人叶夫拉什也声称，在该部队控制的地区，记者可 “大体上像以前一样”工作。

但媒体代表说，这只适用于少数新闻机构。现在，14名为网络媒体和前线的电视团队工作的乌克兰记者发表了一份声明。声明写道，就在得知将该地区划分为不同区域的新规几天后，他们还得到了一份当局将继续允许从红区进行报道的媒体机构名单的消息。

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

乌政府是否试图控制信息？

几名乌克兰军队的新闻联络员告诉德国之声，是总统办公室空降的媒体新规。他们说，总统办公室希望，尤其涉及外国记者时，控制军队和媒体之间的沟通。

乌克兰国防部则要求本土记者保持克制。乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔（Hanna Malyar）告诉乌克兰媒体代表：“战略军事规划和研究来源只有三个地方：总统、国防部长和武装部队总司令。其他人只能引用他们的话。公开讨论军队的军事计划是被严格禁止的。”

那些不遵守规则的人应该准备好承担后果，比如科塞尔（Anatoly Kosel），之前接受《华盛顿邮报》采访时，这位乌克兰营长对死亡人数很高表示遗憾，并提到新兵缺乏经验，还有缺乏武器，这些都使他对乌克兰是否有能力反攻产生了怀疑。

文章发表后，科塞尔马上调到一个军队训练中心。原因是：他不应该与记者交谈。乌克兰文化和信息政策部长亚历山大·特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）说：“我们处于戒严状态，理论上每家媒体都应该有一个审查员。”

德国之声试图联系乌总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak），要求他就新规表态，但对方并没有回复置评请求。

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