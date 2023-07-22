乌克兰战火连天 中国闷声大发财?

（德国之声中文网）乌克兰是全球最重要的粮食出口国之一，俄乌战争的爆发也因此引发了全球性的粮价上涨。不少依赖进口粮食的欠发达国家更是遭遇了。

德广联的一项独家调查指出，早在战争开始前数月，俄罗斯以及中国就开始限制化肥出口：2021年9月，作为全球最大磷肥生产国与出口国的中国宣布对这一重要产品实施大范围的出口管控，北京当局给出的理由是能源供应紧张，需要对高耗能的化肥产业进行调控并稳定国内的物价；同年11月，俄罗斯也跟进限制氮肥出口量。到了2022年2月2日，即战争开始前三星期，俄罗斯更是宣布停止氮肥出口两个月。

乌克兰粮食出口“难上加难”

作为全球最主要的氮肥出口方，俄罗斯的出口管制措施导致开战前全球化肥出口量就下跌了20%。德国波恩大学发展研究中心的经济学家科恩赫尔(Lukas Kornher)指出，中俄两国的化肥出口限制措施对依赖进口物资的非洲国家造成了尤其大的冲击，面对高企的化肥价格，当地农民只能减少施肥，直接影响农田收成，进一步加剧了这些国家的粮食短缺。

在2021年秋天之前的一年多时间里，国际化肥价格基本与天然气价格同步缓慢增长。这主要是因为化肥生产是高耗能产业。但是到了2021年10月中国的大范围化肥出口管控开始实施之后，国际化肥价格开始暴涨，同期的天然气价格却出现了小幅下降。

2022年俄乌战争开打后，全球的天然气、化肥、粮食价格都全面暴涨。一直到了2022年夏末，价格才开始小幅回落。

俄中友谊无上限出口粮食有上限

如果说，化肥出口管控措施与地缘政治局势之间的关联尚有不少"巧合"成分，那么俄罗斯以及中国在国际粮食市场上的一系列操作，就很难再用"巧合"来解释。德广联在调查中发现，产粮大国俄罗斯在战争开始前直接限制粮食出口：2021年12月，克里姆林宫宣布从2022年2月15日起将当年上半年的小麦出口量限制在800万吨。更为巧合的是，一星期后的2月23日，也就是俄乌战争开打前一天，中国海关总署发布公告，正式允许俄罗斯全境小麦进口；而这项协议则是2月初普京总统访华、与习近平宣布"俄中友谊无上限"时达成的。

欧洲议会对华关系小组组长、德国绿党籍议员包瑞翰(Reinhard Bütikofer，又译比蒂克菲尔)认为这一切绝非巧合。他在接受德广联采访时说："如果仔细观察中国的行为，那么除了认为中国企图从俄乌战争中获益，不可能有其他的解读。"

全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？

中国为危机时刻囤积粮食

俄罗斯2022年究竟向中国出口了多少粮食，并没有一致的可靠数据。中国媒体报道称，俄罗斯对华农产品出口总额2022年增长了40%，达到了70亿美元的规模。俄罗斯农业部下属的联邦农产品出口发展中心则称，俄罗斯谷物对华出口额2022年增幅为78%，但并没有透露总量规模。

目前，中国已经是全球最大粮食进口国，对国际粮价有着举足轻重的影响。与此同时，中国也在大规模增加粮食储备，但并不透露具体的数字。外部分析人士估算，全球的储备粮食中，超过一半都在中国。

德国经济学家科恩赫尔指出，中国大幅增加粮食储备的目的是确保本国的粮食供应安全，让本国民众持续享有低廉的食品价格。他在接受德广联采访时还说，北京此举同样也是为危机做准备。

根据美国方面披露的数据，即便在2022年全球粮价暴涨的时期，中国依然在全球市场收购粮食扩大储备：2022年全年，中国进口小麦1200万吨，比前一年增加了200万吨。

与此同时，俄罗斯的粮食出口量还在增长。国际食物政策研究所(IFPRI)的数据显示，2022年，俄罗斯小麦出口量增加了1050万吨，而乌克兰的小麦出口量则下降了530万吨。

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