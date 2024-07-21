乌克兰战场 俄军步步紧逼 乌军缺弹少人

俄罗斯国防部称，俄军近日又在顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫三个地区攻占了多个重要村镇。乌克兰方面则表示急缺弹药以及防空武器。西方分析人士警告称，大量富有作战经验的乌克兰军人伤亡将对今后乌军战力造成重大损害。

（德国之声中文网）俄军在对乌克兰后方的基础设施进行空袭的同时，也在乌东部地区的前线加速推进。据俄罗斯国防部称，在顿涅茨克州首府顿涅茨克市以西，小镇克拉斯诺霍里夫卡已经几乎完全被俄军所攻占。俄官方媒体塔斯社称，俄军在推进过程中俘虏了不少乌克兰士兵，城镇内的平民则“被转移到安全地带”。

美国战争研究所(ISW)则在研读卫星图像后确认俄军已经推进到克拉斯诺霍里夫卡的中心地带。此外，俄军连日来还从顿涅茨克市西南方向发动了地面攻势。

俄军将完全占领顿涅茨克州视为最重要的战略目标之一。尽管俄罗斯在两年前就宣布吞并该地区，但是却未能完全予以控制。随着战线不断向西往乌克兰纵深方向推进，这座大城市日益成为俄军的后勤补给保障基地。

根据俄罗斯国防部的战报，卢甘斯克和哈尔科夫地区北部的其他多个村镇也被攻占。俄官媒报道称，俄军日前“解放”了卢甘斯克的罗西夫卡村(Rosiwka)和哈尔科夫的皮什哈内尼日内村(Pischtschane Nischne)。

美国战争研究所则指出，除此之外的1100余公里战线的其他地方则没有太多土地易手。

为何俄罗斯在哈尔科夫的进攻陷入停滞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

乌军弹尽人绝？

乌克兰军方近期表示缺乏足够弹药和防空武器来有效自卫，而且在兵力人数上也低于俄罗斯。此外，大量乌克兰军人由于持续作战，已经极其疲惫。

智库机构“欧洲外交关系委员会”的军事专家格雷塞尔(Gustav Gressel)不久前在接受德广联采访时警告指出，俄乌战场上，大量富有作战经验的乌克兰军人已经伤亡。“尽管乌克兰有几支经验丰富的旅，但也有许多旅缺乏训练，而且指挥员的训练水平差距非常大。这也是每一支总动员召集的军队都会面临的问题。”

乌克兰方面则称，俄军同样也在遭受大规模伤亡，据称每天伤亡人数高达数百人。西方情报部门估计，俄罗斯每月新征召约3万名士兵。

（法新社、德广联等）

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