乌克兰战事胶着 总统否认撤离传闻

(德国之声中文网) 乌克兰官方尚没有正式确认15万人口的梅利托波尔被俄军攻占的消息。假如国际文传电讯社的消息属实，则将是战事爆发以来俄军首度占领较大规模城市。

乌克兰政府方面稍早前表示，俄军对乌克兰东南部、东部、东北部的多个城镇发动了巡航导弹袭击，并声称有一枚导弹击中了基辅的居民楼。路透社则援引目击者消息称，基辅的一座机场附近的居民区也有巡航导弹爆炸，暂没有相关伤亡报道。

基辅的居民楼在2月26日的炮击中受损

在基辅市中心的政府区域，2月26日拂晓时也出现了枪声。基辅市长克里奇科(Vitali Klitschko)称，围绕基辅的战斗截至2月26日早晨6点已经造成了35人受伤。他并没有透露这35人中是否包含平民。克里奇科还说，基辅市内暂时没有大规模的俄军行动，但是有许多"破坏者"。

乌克兰国防部称，这些城市都遭到了俄军的轰击

俄罗斯国防部则强调，持续整晚的巡航导弹袭击针对的是乌克兰的军事目标。俄方还声称，2月24日以来，俄军已经将800余个乌克兰军事目标"解除了战斗力"。俄罗斯前总统、现任国家安全委员会副主席梅德韦杰夫更是强硬地表示，不论国际制裁如何实施，在普京总统制订的目标达成之前，俄军都会继续对乌克兰发动攻势，"制裁不会更改俄罗斯政府的方针；俄罗斯不需要和西方的外交关系，现在是时候关闭大使馆了。"

乌克兰总统泽连斯基在其办公室外录制了一段视频，态度坚决地表示："我们不会放下武器，我们将保卫我们的国家。"《华盛顿邮报》以及美联社此前报道称，美国官方曾接洽泽连斯基，考虑将其撤出首都基辅，但该提议遭到了泽连斯基的拒绝。美国情报部门说，泽连斯基对局势表示乐观，并且告诉美方"战斗就在这里，我需要弹药，而不是搭车离开的机会。"





俄罗斯国家杜马主席沃洛金2月26日则声称，乌克兰总统泽连斯基已于当地时间25日离开基辅，他从乌克兰首都发出的所有呼吁都是提前拍摄。沃洛金表示，这一信息他是从一个试图在基辅与泽连斯基见面的最高拉达议员处得知。

俄乌有意谈判 美国抨击"枪杆子外交"

与此同时，俄乌双方也都释放出了谈判的讯号。泽连斯基的发言人2月25日夜间表示，冲突双方将就谈判的时间地点进行磋商。当天早些时候，俄罗斯总统府也在普京与习近平通话后对外界表示，俄方愿意和乌方开展对话。克里姆林宫表示，已经向乌克兰政府提议在白俄罗斯首都明斯克举行会谈，而乌克兰方面则提议在波兰首都华沙进行对话，这一分歧导致双方"暂停接洽"。此外，匈牙利外交部则提议，俄乌双方的谈判可以在布达佩斯举行，"两国官方都没有拒绝这份提议，都对我方表示感谢并称将考虑这一选项。"

乌克兰总统发言人通过一则脸书声明表示，乌克兰始终愿意就停火、和平事宜展开谈判，我方对俄罗斯总统的(谈判)提议表示同意。稍早前，泽连斯基也曾说，谈判话题也可以包括乌克兰是否应保持中立。

美国国务院则指责俄罗斯的谈判邀约实质上是"枪杆子外交"。国务院发言人称，普京如果真的提议谈判，其军队就应该先停止轰击乌克兰。

波兰边防士兵引导逃难的乌克兰平民

壮年男性不许离境 拖家带口也不行

白宫方面已经请求美国国会批准一笔64亿美元的款项，用于向危机中的乌克兰提供安全协助以及人道主义援助。拜登总统也已经指示国务院为军事协助项目拨款3.5亿美元。

根据联合国难民署副主任克莱蒙茨(Kelly Clements)掌握的数据，自乌克兰战事全面爆发以来，至少已有12万乌克兰人逃离了祖国。她在接受美国CNN电视台专访时表示，情况恐怕还将继续恶化。目前已经逃亡的12万人中，大部分都前往了波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利等邻国。克莱蒙茨赞扬这些邻国"出色地接收了难民"，同时也就不断变化的形势提出了警告和担忧。

另据美联社报道，在波兰境内的多个火车站，来自乌克兰的逃亡旅客大多数是妇女、儿童、老人；他们对现场记者表示，火车在接近边境时，青壮年男性都被强制要求下车，"即便是带着孩子的父亲也被拉下了列车"。乌克兰总统泽连斯基在2月24日俄军全面进攻的第一天就发布了普遍动员命令，禁止18到60岁的男性公民离境。

(路透社、美联社等)

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