 乌克兰战事促使台湾加强后备军人训练 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2022

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时政风云

乌克兰战事促使台湾加强后备军人训练

俄罗斯入侵乌克兰的战事受到了台湾民众的密切关注。蔡英文周六在视察后备军人训练营的时候讲话指出，乌克兰情势证明，守护国家需要依靠全民一致，贯彻「就地动员，就地作战」原则。

Taiwan Hsinchu County | Soldat mit Flagge

资料照片：2021年1月台湾军演

（德国之声中文网）在乌克兰战争的背景下，台湾加紧对预备役军队的建设，以更好应对来自中国大陆的武力威胁。近期台军方首次推出14天新制教育召集，被称为“史上最硬教召”。3月5日起，首批后备军人开始入营训练。

周六，台湾总统蔡英文在国防部长邱国正、参谋总长陈宝余、国安会秘书长顾立雄、陆军司令徐衍璞、桃园市长郑文灿等人陪同下，视察了陆军第六军团步兵第206旅，并且向后备军人表示鼓励和感谢。

据台媒报道，新制教召被外界形容史上最硬的教召，训练内容包含：战术位置施训、增加夜间、野营外宿训练及行军累积10公里以上、射击训练与战斗教练等，均增加训练时间与强度。

蔡英文在视察时发表讲话指出，近来的乌克兰情势再次证明，守护国家，除了国际声援、协助，还是要靠全民团结一致，这次教召落实全民国防的精神，贯彻「就地动员，就地作战」原则，也就是说，每一位召员，就在自己户籍地的战术位置，预设战场发生在自己的家乡，这个训练规划，除了让战时动员可以更加迅速，达成「仗在哪里打，部队就在哪里训」的目标。

邱国正也指出，台湾可以从乌克兰那里吸取很多经验教训。该国不少民众在仅仅接受了数日的武器操作培训之后就被送上战场。

自乌克兰战争爆发以来，台湾岛内围绕如果北京走出武力攻台的一步，台湾是否有足够的决心和能力去实施防卫展开了激烈的辩论。

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俄烏戰事延燒之際，美國中情局局長伯恩斯3月8日警告，雖然中國對俄羅斯面臨的困局感到不安，但外界不該低估中國解決台灣問題的決心。有專家認為，伯恩斯的發言除了是要穩定區域盟國，也是強調台灣並未面臨立即戰爭的危險。

隨著國際社會持續關注台灣的防禦能力，美國官員週四做出具體建議，稱台灣應該持續著重提升其「不對稱作戰」的能力。對此，台灣專家提出不同的見解與點出隱憂。

对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？

在中国强大军力的威胁之下，台湾已经取消了义务兵役制，采取“征募并行”的征召制度，建立以募兵为主的职业军队。去年年底，台湾政府成立了全民防卫署，宣布了后备军人训练机制的改革计划，其中包括提高战斗技能，增加枪支实弹射击训练等。

国防部长邱国正表示：“如果我们的后备军人每年都能接受7到14天的训练，那么我们的信任感将会大大增加。”

按计划，新的后备军人训练体系要持续到今年9月，共对大约1万5千名预备役军人实施训练，并在年底对整个系统进行评估。蔡英文此前曾经表示，台湾要发展军民整合的国防，加速发展“不对称战力”，以应对来自中国大陆的军事威胁。

无党派的台湾立法院委员林昶佐在接受路透社采访时说，俄罗斯入侵乌克兰使得很多台湾人捍卫家园的意志更加坚定了。民众对于后备动员制度和民防制度的改革得到了越来越多的公众支持。

“过去，在乌克兰战争爆发之前，很多人认为这些努力都是在制造恐慌。而现在已经不同了“，他说。

（路透社、中时新闻网）

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