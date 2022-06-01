乌克兰战争100天——世界发生了怎样的改变？

（德国之声中文网）随着乌克兰战争爆发，世界的面貌将永远改变。对此，人们不会再有任何怀疑。然而，没有人知道战争结束后，这个世界会出现何种新秩序。在政治和经济领域，战争带来的变化已可明显感受到——日常生活中也已有所表现。

德国外交政策大转折

战争爆发仅3天，德国政府总理肖尔茨便在联邦议院发表了俗称的“时代转折-演说”（Zeitenwende-Rede），颠覆了原有的国家外交与安全政策。据此，联邦国防军获1000亿欧元“补短板”专项资金，确保能胜任国家和北约防务使命。据此，德国首次在欧洲境内运送武器用于抵抗一个核国家的战争。更不用说能源领域了：脱离俄罗斯的天然气和石油，重组能源供应。

宣布之后，实际行动已然跟进。尽管执政联盟中仍有争议，本周五——战争爆发后第100天——为设置联邦国防军特别基金而提出的基本法修正案将被通过。很长时间里，肖尔茨一直被指责在武器提供问题上犹豫不决。然而，随着他在周三的联邦议院一般性辩论中承诺向乌克兰提供多管火箭炮和德军目前拥有的最先进防空导弹系统，批评声浪有望减弱。

观看视频 01:10 肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

世界格局重组

联合国内，对这场战争的立场存在分歧。在3月初的联合国大会上，141个国家谴责这场战争。然而，5个国家对一份相应决议投反对票，35个国家弃权。弃权国中包括世界上人口最多的两个国家，即中国和印度。此外，还有南非。而该国被认为是德国和其他西方国家在非洲的最重要伙伴国。

南美洲最大、人口最多、经济实力最强的国家巴西也投了弃权票，拒绝谴责这场战争。巴西、中国、印度和南非与俄罗斯均属于“金砖”集团，同目前正由德国任轮值主席的西方经济发达国家组成的“七国集团”相对。

金砖国家和G7国家又同属20国集团“G20”。今年11月， G20在印度尼西亚举行峰会，届时，人们将能感受全球结构的走向——是走向集团化和对抗还是走向合作。

西方的新团结——至少是暂时的

普京得到了他绝对不想要的东西：他使西方紧紧抱团——至少是暂时的。在谴责战争、制裁俄罗斯问题上，欧洲联盟最初比以往任何时候都更团结，战争爆发后，曾被法国总统马克龙宣布为 "脑死亡"的北约，精神抖擞，显示出极高效率。一度甚嚣尘上的西方终结论烟消云散。

不过，团结阵线已出现裂痕。土耳其不想轻易接受芬兰和瑞典加入北约；在欧盟关于对俄石油禁运的讨论中，匈牙利异议多多。而若乌克兰是否应成为候选国的问题提上议事日程，则还在6月，欧盟就将经受又一次高难考验。

观看视频 01:55 回到布查：废墟上重建家园

西方认为俄罗斯基本已经被孤立

2月24日下令入侵乌克兰的克里姆林宫领导人普京也称，这是同西方之间的一场战争，以拯救 "俄罗斯世界"。然而，他取得了相反效果——乌克兰国内的俄语人口正背向这个大邻国。与此同时，目前在国外的俄罗斯艺术家和运动员们抱怨受排斥，抱怨人们患"恐俄症"，被禁止参加国际比赛。

西方国家前所未有的大规模制裁措施正引发俄经济动荡。莫斯科称，现已有多达1万项制裁——世界上没有其他国家面对过这么多惩罚措施。千百家西方企业正在离开这个地球上面积最大的国家，其中包括在俄有170年商务史的西门子公司。

西方认为俄罗斯在国际舞台上已处于孤立状态。但莫斯科政权对此不屑一顾。俄方称，西方只是世界的一部分。这个原材料超级大国不仅能指望重要邻邦中国，还能指望其盟友印度。俄罗斯也认为，作为拥有否决权的联合国安理会常任理事国，自己在世界舞台上有足够活动空间。

对能源供应的影响

战前，德国约35%的原油、55%的天然气和50%的硬煤进口自俄罗斯。此间，相关份额已大幅下降，主因是迅速和其他供应商签订了新合同。绿党籍联邦经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）表示，俄石油份额已降至百分之十二。据该部称，在天然气方面，至4月中旬，比例为35%；在硬煤领域，到5月初，比例已降至8%。

去年冬季，异常低的天然气储存水平加重了人们对俄罗斯国有能源公司Gazprom停止供气的忧虑，担心国家经济和个人家庭会承受不可预见的后果。而在普京3月底颁布新的付款方式并宣布停止向 "不友好 "国家供货时，人们忧虑更甚。

此间，波兰、保加利亚、芬兰，以及自昨天起，荷兰和丹麦等国，不能再从俄罗斯获得天然气，原因是，它们拒绝使用普京命令的新付款方式。

观看视频 02:54 禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

石油危机以来最严重的通货膨胀

几乎每个消费者都能感受到国际市场战争的后果：通胀率几达8%，比1970年代石油危机以来的任何时候都高。

爆炸性能源价格非唯一原因：食品也变得更加昂贵，部分原因是拥有肥沃土壤的 "粮仓乌克兰 "不再是谷物和葵花籽油的重要供应商；动物饲料和化肥价格也急剧攀升。

世界上较贫穷地区的人们可能受到更严重打击。在干旱和新冠大流行瘟疫导致的供应短缺已使粮食短缺和昂贵之后，专家们担心饥馑现象会越来越严重，并警告说，有可能出现第二次世界大战以来的最大人道主义危机。

（德新社）

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