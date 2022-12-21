 乌克兰战争： 俄罗斯出乎意料失利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰战争： 俄罗斯出乎意料失利

在入侵乌克兰之前，许多专家预计俄罗斯会迅速取得胜利。然而无论空中还是海上，莫斯科都无法发挥其优势。

2022年3月，一架俄罗斯飞机在乌克兰东部坠毁

2022年3月，一架俄罗斯飞机在乌克兰东部坠毁

(德国之声中文网）大约一年前，当俄罗斯在乌克兰边境集结军队时，西方许多专家和政界人士都认为，一旦入侵，基辅将在几日内沦陷。俄罗斯很显然也认为会速战速决。虽然俄罗斯军队在战争头几日便挺进至首都近郊，却被乌克兰军队阻止，并被迫撤退。俄罗斯总统普京没有直接承认当初对战况的误判，但他已在12月初让其国家做好一场长期战争的准备。

俄罗斯未获得制空权

在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，多项对战况的预判都未实现。许多人预计俄罗斯将很快消灭乌克兰空军及防空部队，进而获取完全的制空权。这种假设可能是基于2014年乌克兰东部发生的顿巴斯煤田战争，这场俄罗斯否认参与其中的战争在爆发后的最初几个月里，乌克兰损失了众多飞机和直升机，剩下的飞机也不再被投入使用。乌克兰空军遭遇重挫。

战争开始前不久:俄罗斯总统普京在电视讲话中向全国发表讲话(2022年2月21日)

战争开始前不久:俄罗斯总统普京在电视讲话中向全国发表讲话(2022年2月21日)

此次入侵乌克兰的情况则完全不同。俄罗斯国防部于2月28日在莫斯科发表的报告中称，俄罗斯对乌克兰全境拥有制空权，但事实证明此言不实。虽然俄罗斯空军在数量和技术上明显优于乌克兰空军—这仍然是事实，但尽管军用机场遭到了多次火箭袭击，前线战场也屡受炮火攻击，乌克兰仍然拥有完好无损的作战飞机和直升机。其防空系统也愈发强大。

据乌克兰消息人士称，自战争以来，俄罗斯已损失了数百架飞机和直升机，这一信息无法得到独立证实。但西方情报部门也指出，俄罗斯空军损失惨重。俄军在前线活动范围受限，也不敢再深入内陆。俄罗斯越来越多地使用无人机和导弹，乌克兰防空部队却也愈发能够有效地予以拦截。而基辅将这一切都归功于西方对乌克兰的援助。

黑海舰队成最大输家

就海上实力而言，俄罗斯也明显优于乌克兰。2021年，莫斯科曾两次在吞并的克里米亚地区进行军队登陆训练，从而引发了人们的担忧——俄罗斯或将在乌克兰南部向敖德萨发动攻势，并用军舰让包括装甲运兵车在内的大部队登陆。迄今尚未发生上述情况，专业人士目前也排除了此种可能性。“两栖登陆非常危险，”英国圣安德鲁斯大学军事史专家德·沃尔（Marc de Vore）告诉德国之声。“这需要确保拥有显著优势的可能性。”他指出，俄罗斯显然曾寻找其登陆的可能性，但没有发现合适机会，也没有发现“毫无防护的海滩”。

2021年4月，俄罗斯在克里米亚举行登陆演习

2021年4月，俄罗斯在克里米亚举行登陆演习

入侵之初，俄罗斯在敖德萨附近集结战舰。当时，俄罗斯军队成功占领了敖德萨西南部具有重要战略意义的蛇岛。但在6月底，乌克兰通过精准的炮击将其成功驱赶。

到目前为止，俄罗斯黑海舰队已被证明是战争中最大的输家之一。今年4月，它的旗舰“莫斯科”号导弹巡洋舰被乌克兰导弹击沉。更早之前，“萨拉托夫”号登陆舰3月在亚速海别尔江斯克港被乌克兰导弹击中后沉没。其结果就是：黑海舰队的军舰与基辅控制的海岸拉开了更远的距离。黑海舰队在塞瓦斯托波尔的基地也不再安全——乌克兰用无人机袭击基地总部及船只。但黑海舰队并没有因此而停止行动，其军舰仍在不断用巡航导弹攻击乌克兰——只不过只能从更远的距离之外发动攻击。

2022年4月，塞瓦斯托波尔港的“莫斯科”号卫星图像：军舰目前与海岸拉开了更大距离

2022年4月，塞瓦斯托波尔港的“莫斯科”号卫星图像：军舰目前与海岸拉开了更大距离

在此背景下，俄罗斯放弃了对乌克兰港口的海上封锁。官方说法是“为了让土耳其和联合国斡旋的粮食交易成为可能”。在10月底俄罗斯军舰遇袭后，莫斯科退出了黑海粮食交易，随后又重新加入。根据莫斯科方面的说法，基辅方面已做出“保证”，黑海舰队不会在黑海粮食走廊受到攻击。

西方援助下的强大网络防御

此外，在入侵之前，人们担心俄罗斯会通过大规模黑客攻击令乌克兰陷入瘫痪。这些担忧并非毫无缘由——乌克兰多年来持续遭受数字攻击。大约在俄罗斯入侵前一周，即2月15日便发生了大规模的黑客攻击，乌克兰数字化转型部长费多罗夫（Mychajlo Fedoriw）将其描述为“乌克兰历史上最大的DDoS攻击（分布式拒绝服务攻击）”。DDoS 攻击是通过大规模互联网流量淹没目标服务器或其周边基础设施，以使目标服务器过载。乌克兰数家银行和国防部均受到攻击影响。同样在入侵前一天，乌克兰政府机构和议会也遭到黑客攻击，据称是俄罗斯所为。

但基辅方面似乎已做好充分准备。在此之后虽也有黑客攻击，但与往年不同的是，这些攻击并不十分奏效。实际上，部分关键基础设施比如电网，并非是受到黑客攻击，而是因为遭火箭弹袭击而被破坏。

如此看来，西方多年来帮助乌克兰加强其网络防御的努力得到回报。例如，在入侵前几天，欧盟应乌克兰要求，部署网络快速反应小组（CRRT）支援乌克兰。目前看来，俄罗斯在数字战场上似乎同其在军事战场上一样停滞不前。但西方专家预计，冬季会出现越来越多的黑客攻击。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

21.12.2022, Moskau*** +++++DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.++++++ [RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 21, 2022: Russias President Vladimir Putin speaks during an extended meeting of the Russian Defence Ministry Board at the National Defence Management Centre. Sergei Fadeichev/TASS]

普京为军队打气 习近平呼吁俄乌对话 21.12.2022

普京在年末对军方官员表示，政府将倾尽全力，保障军队获得需要的资源，以便在乌克兰实现其军事目标。中国领导人习近平则呼吁冲突双方保持克制、展开对话。

Autos brennen und Rauch steigt auf, nachdem ein russischer Raketenangriff das Stadtzentrum getroffen hat. Bei einem russischem Beschuss des Zentrums der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der örtlichen Behörden 10 Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

圣诞节期间俄乌战火持续 俄罗斯重申核威胁 26.12.2022

圣诞节期间，乌克兰境内的战火并未停歇，乌克兰多个城镇遭到俄罗斯军队的炮击。乌克兰外长表示，将呼吁联合国安理会把俄罗斯从常任理事国名单除名。另外，俄罗斯官员撰文称，如果不能确保俄罗斯的安全，世界将继续处于核战争的边缘。

Die Kombo zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin haben nach Angaben aus Moskau wieder miteinander telefoniert. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨与普京通话 G7对俄油限价 03.12.2022

时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。

广告

媒体看中国

河北涿州的一家医院不得不将需要吸氧的重症病人安置在过道里 

德语媒体:中国防疫急转 全球疫情从头再来?

《世界报》刊评指出，在疫情早期，德国出现了一些混乱，但和中国如今的乱象相比，德国依然称得上优等生。《南德意志报》则担心，中国汹涌的新一波疫情会酝酿出危险的新病毒变种，而北京又一次玩弄数据的做法则让全世界面临疫情从头再来一遍的风险。