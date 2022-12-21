乌克兰战争： 俄罗斯出乎意料失利

(德国之声中文网）大约一年前，当俄罗斯在乌克兰边境集结军队时，西方许多专家和政界人士都认为，一旦入侵，基辅将在几日内沦陷。俄罗斯很显然也认为会速战速决。虽然俄罗斯军队在战争头几日便挺进至首都近郊，却被乌克兰军队阻止，并被迫撤退。俄罗斯总统普京没有直接承认当初对战况的误判，但他已在12月初让其国家做好一场长期战争的准备。

俄罗斯未获得制空权

在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，多项对战况的预判都未实现。许多人预计俄罗斯将很快消灭乌克兰空军及防空部队，进而获取完全的制空权。这种假设可能是基于2014年乌克兰东部发生的顿巴斯煤田战争，这场俄罗斯否认参与其中的战争在爆发后的最初几个月里，乌克兰损失了众多飞机和直升机，剩下的飞机也不再被投入使用。乌克兰空军遭遇重挫。

此次入侵乌克兰的情况则完全不同。俄罗斯国防部于2月28日在莫斯科发表的报告中称，俄罗斯对乌克兰全境拥有制空权，但事实证明此言不实。虽然俄罗斯空军在数量和技术上明显优于乌克兰空军—这仍然是事实，但尽管军用机场遭到了多次火箭袭击，前线战场也屡受炮火攻击，乌克兰仍然拥有完好无损的作战飞机和直升机。其防空系统也愈发强大。

据乌克兰消息人士称，自战争以来，俄罗斯已损失了数百架飞机和直升机，这一信息无法得到独立证实。但西方情报部门也指出，俄罗斯空军损失惨重。俄军在前线活动范围受限，也不敢再深入内陆。俄罗斯越来越多地使用无人机和导弹，乌克兰防空部队却也愈发能够有效地予以拦截。而基辅将这一切都归功于西方对乌克兰的援助。

黑海舰队成最大输家

就海上实力而言，俄罗斯也明显优于乌克兰。2021年，莫斯科曾两次在吞并的克里米亚地区进行军队登陆训练，从而引发了人们的担忧——俄罗斯或将在乌克兰南部向敖德萨发动攻势，并用军舰让包括装甲运兵车在内的大部队登陆。迄今尚未发生上述情况，专业人士目前也排除了此种可能性。“两栖登陆非常危险，”英国圣安德鲁斯大学军事史专家德·沃尔（Marc de Vore）告诉德国之声。“这需要确保拥有显著优势的可能性。”他指出，俄罗斯显然曾寻找其登陆的可能性，但没有发现合适机会，也没有发现“毫无防护的海滩”。

入侵之初，俄罗斯在敖德萨附近集结战舰。当时，俄罗斯军队成功占领了敖德萨西南部具有重要战略意义的蛇岛。但在6月底，乌克兰通过精准的炮击将其成功驱赶。

到目前为止，俄罗斯黑海舰队已被证明是战争中最大的输家之一。今年4月，它的旗舰“莫斯科”号导弹巡洋舰被乌克兰导弹击沉。更早之前，“萨拉托夫”号登陆舰3月在亚速海别尔江斯克港被乌克兰导弹击中后沉没。其结果就是：黑海舰队的军舰与基辅控制的海岸拉开了更远的距离。黑海舰队在塞瓦斯托波尔的基地也不再安全——乌克兰用无人机袭击基地总部及船只。但黑海舰队并没有因此而停止行动，其军舰仍在不断用巡航导弹攻击乌克兰——只不过只能从更远的距离之外发动攻击。

在此背景下，俄罗斯放弃了对乌克兰港口的海上封锁。官方说法是“为了让土耳其和联合国斡旋的粮食交易成为可能”。在10月底俄罗斯军舰遇袭后，莫斯科退出了黑海粮食交易，随后又重新加入。根据莫斯科方面的说法，基辅方面已做出“保证”，黑海舰队不会在黑海粮食走廊受到攻击。

西方援助下的强大网络防御

此外，在入侵之前，人们担心俄罗斯会通过大规模黑客攻击令乌克兰陷入瘫痪。这些担忧并非毫无缘由——乌克兰多年来持续遭受数字攻击。大约在俄罗斯入侵前一周，即2月15日便发生了大规模的黑客攻击，乌克兰数字化转型部长费多罗夫（Mychajlo Fedoriw）将其描述为“乌克兰历史上最大的DDoS攻击（分布式拒绝服务攻击）”。DDoS 攻击是通过大规模互联网流量淹没目标服务器或其周边基础设施，以使目标服务器过载。乌克兰数家银行和国防部均受到攻击影响。同样在入侵前一天，乌克兰政府机构和议会也遭到黑客攻击，据称是俄罗斯所为。

但基辅方面似乎已做好充分准备。在此之后虽也有黑客攻击，但与往年不同的是，这些攻击并不十分奏效。实际上，部分关键基础设施比如电网，并非是受到黑客攻击，而是因为遭火箭弹袭击而被破坏。

如此看来，西方多年来帮助乌克兰加强其网络防御的努力得到回报。例如，在入侵前几天，欧盟应乌克兰要求，部署网络快速反应小组（CRRT）支援乌克兰。目前看来，俄罗斯在数字战场上似乎同其在军事战场上一样停滞不前。但西方专家预计，冬季会出现越来越多的黑客攻击。

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