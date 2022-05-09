乌克兰战争背景下看“解放日”

（德国之声中文网）解放之日，胜利之日，欧战胜利纪念日：二战在欧洲战场结束、战胜国家社会主义这一天被后人赋予了很多种称呼。在法国和斯洛伐克等国家，这一天是全国性假日。在德国是一个重要的纪念日。在经历了12年的纳粹统治，接近6年的血腥战争，期间造成6000万人死亡，600万犹太人遭到系统性屠杀，纳粹德国终于在1945年5月8日这一天战败，战争终于结束了。

1945年5月1日至10日，纳粹德国在欧洲一系列国家宣布投降，因此各国庆祝战争结束的日期也就不尽相同。1945年5月7日凌晨2时41分德意志国防军最高统帅部作战处长约德尔（Alfred Jodl）在法国理姆斯同盟国远征军最高统帅部签署了德国无条件投降书，无条件投降书指明“所有德军在欧洲中部时间1945年5月8日晚上11时01分起停止军事行动”。

苏联独裁者斯大林也想在他的权力范围内做同样的事情。5月8日，德军元帅威廉·凯特尔（Wilhelm Keitel）及其他国防军最高统帅部代表到达柏林，在凌晨前于苏军代表格朱可夫元帅面前签署相类似的文件。当德国签订的无条件投降书生效时，在苏联是莫斯科时间5月9日，所以俄罗斯及其他在东欧国家均在5月9日庆祝胜利日。

德国，这个曾经在欧洲大地上制造大规模灾难的国家，花了很长的时间找寻到如何面对和应对5月8日这一纪念日的方法。对于德国民众来说，伴随纳粹德国投降而来的是“零点时刻”（Stunde Null）。在最初的一段时间没有人愿意回顾这段历史。“欧战胜利纪念日”同时象征着战败和解放——对于战后建立起的年轻的共和国而言，这显得过于混乱，难以厘清。在东部建立起的民主德国跟从的是苏联的道路，也因此将自己看作是反法西斯主义的硕果，对纳粹德国不负有责任。在东德5月8日甚至还一度被当作官方庆祝的节日。

而在西德，解放日对民众来说则显得相当陌生。西德战后第一位联邦总理阿登纳曾试图推动德国战后《基本法》在1949年5月8日晚上颁布生效。德国联邦政治教育中心（bpb）援引的一份会议档案中记载着，阿登纳曾说过：“事实上，这可能是我们德国人自 1933 年以来第一个快乐的日子。我们要从这一天重新开始，而不是从崩溃的那一日开始，虽然德国战败之后的这些年日子的确很艰难。”所以当时阿登纳的态度是用“零点时刻”替代清算历史。

德国前联邦总统魏茨泽克（Richard von Weizsäcker）虽然不是首个在演说中将5月8日称作从国家社会主义暴政的非人道制度中解放出来的“解放日”的政治人物，但是他的这段演说留在人们的记忆中。他还提出，德国人有义务正视个人的罪责和责任。

2020年，5月8日这一天成为一次性的公共假日。在此之前这一天一直只是一个纪念日。德国社会要求将这一天规定为法定假日的各种讨论也一直不断。

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