乌克兰战争：老迈病弱难逃离

（德国之声中文网）数百万人逃离乌克兰战争，埃里卡·哈尔齐（Erika Haltschij）却一度只能留在原地。她今年 80 岁，患老年痴呆症。她不知自己身在何处、在做什么，连亲身女儿都认不出。在这种情况下，要加入逃难人群，在边境滞留数天，无法想象。

她女儿莱斯亚（ Lesja ） 目前住在德国，对母亲的境遇忧心忡忡。她告诉德国之声，自 1945 年以来，妈妈一直住在乌克兰西部的卡鲁什（ Kalush ）镇。老人是德裔血统，出生在奥得河畔法兰克福（ Frankfurt an der Oder ），二战后被驱逐到苏联。两徳统一后，她一直想回来。女儿设法支持她，但有关当局横加阻挠。今年2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，让两人双双绝望。

这些天来，很多乌克兰老年人和埃里卡有着相同经历。自俄罗斯入侵，他们被留在家中，束手无策，得不到保护。其数量有多少，目前谁都说不清。

2020 年，约 16% 的乌克兰居民年龄在 65 岁以上，按4400 万总人口计算，超过 700 万。国际紧急医疗援助组织“阿纳姆尔角”（ Cap Anamur ）负责人格肯（ Bernd Göken ）指出，抵达乌克兰边城切尔诺夫策（ Tschernowitz ）的难民主要是年轻妇女和孩子，很少老年人。他书面告知给德国之声：“在我们支持乌东地区的各种小型项目的那些年里，很多老年人也得到了我们团队的照料，其中一些人的生活条件非常糟糕。” 而当事人眼下情况如何，他无法评估。

充满风险的营救

经历了3星期的失败尝试和恐惧，三月初，女儿莱斯亚终于使 80 岁的妈妈成功离开了乌克兰。

救援行动充满风险。那一天，莱斯亚和儿子一起驾车抵达波兰-乌克兰边境。她得越过边境，进入乌克兰，按事先的安排，和母亲的护士会面。

莱斯亚后来这样描述乌克兰边境地区的情况：“情况非常混乱。每个人都在哭，大家都很绝望，到处都是手持冲锋枪的士兵。开车经过时，你都不知道是否还能离开这个国家。”

抵达集合地后，埃里卡终于上了女儿的车。坐久了，老人家腿痛难抑。尽管这样，她们仍得在过境点加入漫长的车队。莱斯亚说，从士兵们那里得到不任何帮助。末了，还是其他难民因埃里卡病情不稳定而让她们的车先过。

在乌克兰，老人常只能靠自己。莱斯亚说，在那里，几乎没有合适的养护院，如果有，则价格昂贵。在基辅等大城市，志愿者们力图减轻老人们的痛苦，照料他们。教堂也常成为老人和弱者的第一站，例如敖德萨的圣米夏埃尔东正教修道院。法新社3月初曾报道，教会设施成为众多无处可去的老年人的首选。他们当中又有不少是亲属送来的。

观看视频 02:20 男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

从东正教基辅大主教舍夫丘克（ Swjatoslaw Schewtschuk ）的一次布道中可以感受到，尽管有这些帮助，实际情况有多严重：“我想起今天被遗弃的许多人，受俄罗斯炸弹威胁最大的他们，孤立无援，独自留在寒冷的住宅里。” 他指出，多数老人来教堂只为得到一块面包。他呼吁所有人记住这一点，并为老人们祈祷。

图 基辅希腊-东正教大主教舍夫丘克

现在，埃里卡来到了德国，住在女儿莱斯亚的公寓里。患痴呆症的她，来回踱步，无法安静，不知身在何处。莱斯亚说，“这当然意味着我们生活的彻底改变。现在，我只想给她温暖、安全感和对她的感激。” 不过，她还不知道该怎么协调好护理母亲和自己的工作。她说，最重要的是，妈妈身边始终有人。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。