乌克兰战争给俄罗斯色情直播业带来哪些改变

（德国之声中文网）尽管当局竭力打击，色情直播这一"灰色市场"多年来一直在俄罗斯蓬勃发展。在新冠病毒流行期间，对直播平台的需求大增，但在俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯模特的生意就不再那么好做了。德国之声采访了其中几位模特。为保护匿名性，编辑对她们的姓名进行了修改。

大学毕业后从事网络性爱工作

模特们在特殊平台上提供主要包含色情内容的信息。两人或多人之间可以免费聊天。用户可以付费要求模特实现某些愿望。也有按分钟计费的单独聊天。客户的愿望包括聊天、调情、虚拟性爱等等。

模特们说，稳定和高于平均水平的收入是她们从事情色直播的主要原因。

直播工作室在其网站上为模特提供特殊工具计算自己的潜在收入。例如，圣彼得堡Exotica工作室承诺，一个模特每周工作40 小时，月收入可达12万卢布（约合1215 欧元）。不过，新模特第一天上班就可以获得折合20欧元的收入，如果具备基本的英语知识，收入可达 75 欧元。要是外形出众、使用高质量的视频设备和性玩具，一天的收入甚至可达200欧元或更多。根据俄罗斯统计局的数据，今年第二季度俄罗斯的人均月薪为73534卢布（相当于约745欧元）。

模特安吉丽娜在接受德国之声采访时说："我接受了不错的职业培训，毕业后也有很多好的工作机会，但薪酬根本无法与直播行业相比。"不过，自俄罗斯对乌克兰开战以来，该行业的竞争愈演愈烈。越来越多俄罗斯女性开始做直播。部分原因是许多俄罗斯联邦公民因战争迁往邻国，当地的工作机会越来越少。

对直播模特的经济制裁

俄罗斯入侵乌克兰正在改变许多俄罗斯人的生活。直播模特也不例外。安吉丽娜说，战争开始后，她第一次因为自己是俄罗斯人而受到外国顾客的侮辱。她还因为自己的俄罗斯公民身份被流行的OnlyFans平台上屏蔽，失去了这份收入。现在，这位年轻女性在Chaturbate平台上工作，去掉平台的收费，她每月的平均收入相当于2100欧元，为此她只需工作17天，每天4小时。

"我的OnlyFans账户以前每月为我带来约300美元的收入"，安吉丽娜说，"我在Fansly平台上也有一个页面，但很少能赚到100美元。"

对俄罗斯发动战争的经济制裁也影响到了直播模特。她们不得不迅速寻找新的平台。和以前一样，她们通常通过加密货币和国外支付系统获得收入。这样她们可以避开俄罗斯税务机关。

聊天中对俄罗斯直播女的仇恨

自战争开始以来，许多用户在与俄罗斯模特的聊天中也感到不安。为了躲避客户的攻击，许多模特声称自己来自乌克兰或白俄罗斯。在战争开始的头几个月，一些女性甚至假称自己是乌克兰人，以赚取更多收入。不过，平台很快就终止了这种做法，封停了这些模特的账户。

即使是那些公开反对战争的人也难逃聊天中的侮辱。"战争开始后的第一个月，我就遭到了仇恨的浪潮。有人说我是俄罗斯兽人"，安吉丽娜说。但常客们都站出来支持她。兽人是幻想小说《指环王》中丑陋而邪恶的生物。许多乌克兰人将俄罗斯军队形容为兽人。

在LiveJasmin平台上直播的叶卡捷琳娜也谈到网络上的仇恨言论。"我无法完全拉黑那些只因为我是俄罗斯人就想激怒我、伤害我的用户。你可以在网站上禁止某些字眼，这样它们就不会出现在聊天中，但其实只有模特自己看不到它们了。" 叶卡捷琳娜说，在线聊天中有关政治的争论会吓跑客户，从而损失流量和收入。

直播模特奥列格指出，现在网上针对俄罗斯人的攻击性行为已经明显减少。"侮辱的言论只出现在战争初期，但现在没人在乎了。很多人意识到，这不是俄罗斯人的错，而是俄罗斯领导层的错。"

OnlyFans平台在乌克兰战争开始后取消与俄罗斯公民合作

唯一取消与俄罗斯公民合作的平台是OnlyFans，给出的理由是很难向俄罗斯转账。其余平台尚未对德国之声的询问做出回应，但仍向来自俄罗斯联邦的模特开放平台，只是他们必须使用VPN服务。

色情直播不受惩罚--同性恋者除外

俄罗斯法律中甚至没有提及直播色情业务，因此没有直接的禁令。俄罗斯律师安德烈·波波夫（Andrey Popov）说，根据《刑法》第242 条，在俄罗斯播放和宣传色情材料可能会被起诉，并可能导致2至5年监禁。如果几个人合伙犯罪，刑期会增加到六年。不过，当局通常对模特听之任之，更多的是去起诉直播工作室的管理者和经营者。但即使是他们也很少受到严厉的判决。波波夫说："如果一个人没有犯罪记录，并且承认自己有罪，那么这种诉讼程序就会以缓刑告终。"

俄罗斯法律没有直接禁止直播色情业务

但是，根据波波夫的说法，如果同性伴侣出现在直播中，就特别有可能受到处罚。这属于 "宣传非传统性关系"禁令的范畴，可处以10万至20万卢布（相当于约1000至2000欧元）的罚款。

为了尽量减少被起诉的风险并赚取更多收入，一些模特不与直播工作室合作，而是直接在平台上注册。尽管招致当局越来越多的关注，但这些工作室并不急于停止他们的活动。管理员经常通过即时通讯工具和社交网络发送招聘信息。在俄罗斯最大的招聘平台HH.ru上可以用"模特"这个搜索词找到俄罗斯不同城市的多家公司。这些公司秘密邀请年轻男女参加直播面试，承诺其高收入和灵活的工作时间。

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