乌克兰战争殃及台湾经济

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俄乌战争给全球经济带来影响，遥远的台湾也未能幸免。供应链受阻、资金流中断，加上能源需要进口，全球化当中的台企面临困境。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週三（5月11日）稱，北京反對美國通過芯片法案，是因為擔心美國取得競爭優勢，對此「毫不意外」。這項預計挹注520億美元支持美國半導體芯片製造的法案，將如何加劇美中科技戰？
過去10天，上海已累計新增近2萬例本土感染。該市以黃浦江為界分兩區封控，被稱是「鴛鴦鍋封控」，官方要求居民「足不出戶」，連遛狗和扔垃圾也禁止。這次封城會否重創經濟？
日前，美国行业机构公布调查显示，曾在芯片供应上被「卡脖子」的中国，在全球芯片市场的销售占额已超过台湾，但离位居一、二的美国和韩国仍有一段距离。德国之声专访长期关注半导体行业的专家卡普利（Alex Capri），了解中国半导体发展是否正「超英赶美」，销售占额急遽成长有何意义？
随着一连串兼并外国企业计划的破产，本文作者乌凌翔认为，未来跨国企业恐怕得准备一根杆子了，因为要战胜的难度已经从跨栏变成撑杆跳。
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