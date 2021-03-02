乌克兰战争殃及台湾经济

专访：中国半导体业离「高端制造」仍非常遥远

日前，美国行业机构公布调查显示，曾在芯片供应上被「卡脖子」的中国，在全球芯片市场的销售占额已超过台湾，但离位居一、二的美国和韩国仍有一段距离。德国之声专访长期关注半导体行业的专家卡普利（Alex Capri），了解中国半导体发展是否正「超英赶美」，销售占额急遽成长有何意义？