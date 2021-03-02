 乌克兰战争殃及台湾经济 | 经济纵横 | DW | 16.05.2022

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经济纵横

乌克兰战争殃及台湾经济

俄乌战争给全球经济带来影响，遥远的台湾也未能幸免。供应链受阻、资金流中断，加上能源需要进口，全球化当中的台企面临困境。

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