乌克兰战争新闻作品荣获普利策奖

（德国之声中文网）周一（5月8日）在纽约举行的2023年度普利策奖颁奖活动中，美联社的报道工作特别受到嘉奖。该通讯社在乌克兰南部城市马里乌波尔所作的报道获得了"公共贡献"单元的大奖。马里乌波尔曾被俄军围困数周，在其他媒体纷纷撤离后，美联社的记者仍坚持在当地报道了相当一段时间。

普利策奖被视为美国新闻行业最高奖项。而"公共贡献"则是该奖各类别中最重要的一个。美联社一个摄影团队还因图片报道俄罗斯侵乌战争最初几周的时事而获得另一奖项。

《纽约时报》有关乌克兰战争的报道获得了"国际新闻"奖。此外，该报一篇有关亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）惊人财富和影响力的报道获得了图文报道奖。贝索斯是《华盛顿邮报》的所有者。

话题：种族主义

《洛杉矶时报》有两件作品获奖，分别是揭露洛杉矶市议会中种族主义言论的报道和讲述一位无家可归的怀孕女性的摄影报道。《华盛顿邮报》也斩获两个奖项：关于德克萨斯州禁止堕胎的新闻报道获得"国内报道"单元的奖项，另一篇讲述流浪者、瘾君子等社会边缘人群的纪实报道以其对美国社会的"敏锐观察"获得专题报道奖。

设在亚拉巴马州伯明翰（Birmingham）的新闻网站AL.com也赢得两个普利策奖项。该网站一位专栏作家撰写的有关亚拉巴马当地种族主义历史影响的文章获得评论类大奖。关于该州一个小城警察腐败的系列报道获得地方新闻类奖。

《华尔街日报》一篇揭示50多个联邦政府机构中官员存在公职与个人经济利益冲突的报道，获得调查类新闻奖。

“今日密西西比”记者Anna Wolfe获得普利策地方新闻奖

文学、歌剧

普利策奖23个类别中的15个都是新闻类，从调查报道、摄影到漫画，但也有文学、音乐和戏剧类奖项。获奖者由纽约哥伦比亚大学的一个评奖委员会评选。获得"小说"类奖的是美国作家芭芭拉·金索弗尔（Barbara Kingsolver）的《褐发恶魔》（Demon Copperhead）和阿根廷作家赫尔南·迪亚兹（Hernan Diaz）的《信任》（Trust）。普利策音乐奖得主是吉登斯（Rhiannon Giddens）和阿贝尔斯（Michael Abels）的歌剧作品《奥马尔》（Omar）。

一件去年在全球范围引起关注、被认为是得奖热门的新闻作品却空手而归。去年美国最高法院推翻了1973年的"罗伊诉韦德案"裁决，为全美范围限制堕胎权打开了绿灯。在最高法做出裁决前之前数周，德国斯普林格（Springer）媒体集团旗下的美国时政杂志Politico就通过获取法院内部文件报道了法官们的意图。报道在全球引起了愤怒浪潮，并促使美国最高法内部对泄密事件展开调查。

普利策奖自1917年开始颁发，以1911年去世的纽约出版商约瑟夫·普利策（Joseph Pulitzer）的名字命名。普利策奖被视为全球最负盛名的新闻和其它出版物奖项。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 “新闻业从未停下脚步” 通常于4月在哥伦比亚大学新闻学院揭晓的美国普利策新闻奖推迟至5月4日（周一）公布。评委会主席达娜·卡内迪（Dana Canedy）在家里通过视频宣读了获奖名单。卡内迪指出：“具有讽刺意味的是，第一次颁发普利策奖是在1917年6月，也就是1918年大流感爆发前不到一年”，“这个时节充满史无前例的不确定性，但可以肯定的是，新闻业从未停下脚步。”

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 普京的咄咄逼人 此前已经斩获127个普利策奖的《纽约时报》凭着有关俄罗斯干涉外国事务的文章，摘得2020年普利策的“国际报道”奖。评审团给出的评奖理由是：这家美国报社“冒着高风险，推出了一系列引人入胜的报道”，揭露了俄罗斯总统普京的一系列咄咄逼人的手段。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 纽约出租车 普利策奖中另外一个最具挑战性的奖项——调查报道奖今年也被《纽约时报》摘走。获奖作品是罗森塔尔（Brian Rosenthal）深入描绘纽约出租汽车司机是如何被剥削的调查性报道。报道中曝光了纽约市出租车行业的黑幕，揭露发放贷款者如何通过剥削处于弱势地位的司机来获利。这些贷款引起了纽约州与联邦政府的调查。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 黑奴视角揭秘美国起源 今年普利策的新闻评论奖颁发给了纽约时报的女记者韩纳-琼斯（Nikole Hannah-Jones）。这位黑人女记者的一篇题为“有关1619年项目的个人评论”以一个黑奴的视角，重新定义了美国作为国家的起源。1976年生人的琼斯在报道中主要关注美国的人权，从2015年开始为《纽约时报》写作。《纽约时报》今年在普利策奖总共21个奖项中摘得3冠。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 香港反送中系列照片 2019年夏天进入高潮的香港反送中运动是新冠疫情出现前全球关注的主要话题之一。来自全球各地的记者全副武装，奔走在示威民众和防暴警察之间，承受了巨大的职业风险。路透社这张获奖照片所展现的内容，也是此次运动具有标志性的画面。香港的年轻人为了捍卫自己的自由，在国家机器的压制下发出了最强力的呐喊。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 新闻界的奥斯卡 以1911年逝世的纽约报纸出版商普利策命名的奖项是美国奖励在出版报纸、杂志、文学和音乐创作方面有杰出表现的奖项。被誉为新闻界的奥斯卡奖。每年颁发21个类别，14个新闻界奖除了国际报道奖、调查性报道奖和国内报导奖以外，还包括包括普通新闻报道奖、释义性新闻奖、专业性新闻奖、社论写作奖、漫画创作奖、突发新闻摄影奖、特写摄影奖、评论奖、批评奖和特稿写作奖。

2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣 最高荣誉 新闻界奖中，除了公共服务奖以外，其他获奖者都可以获得一份证书和15000美元的奖金。公共服务奖的的得主则会得到一枚金牌。所以这一奖项也被视为普利策奖中的最重要奖项。今年夺得这一最高荣誉的是阿拉斯加媒体《安克雷奇日报》，由调查性媒体ProPublica协助报道。该系列报道揭示了阿拉斯加三分之一的村庄没有警察保护，指责当局几十年来疏忽现状，随后刺激了有关资金投入和立法改革。 作者: 任琛



（法新社、德新社）

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