 乌克兰战争撕裂国际象棋界 | 文化经纬 | DW | 17.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

乌克兰战争撕裂国际象棋界

在国际象棋界，俄罗斯和乌克兰传统上关系密切。乌克兰战争使这一关系岌岌可危。国际象棋联合会宣布暂时开除俄罗斯和白俄罗斯国家队，其自身亦成为关注焦点。

即是战争, 也是一种消遣方式：乌克兰伦贝格（ Lemberg ），国际象棋业余棋手对弈场面，2022 年 3 月 6 日 

即是战争, 也是一种消遣方式：乌克兰伦贝格（ Lemberg ），国际象棋业余棋手对弈场面，2022 年 3 月 6 日 

（德国之声中文网）“Gens una sumus”是世界国际象棋联合会的拉丁语格言，意为：“我们是一家人”。乌克兰战争正在撕裂这个家庭。众多著名乌克兰国际象棋专业高手目前不在棋盘上炫技，而是投身于保护祖国事业。正如苏里帕（Oleksandr Sulypa ）本月初在脸书上所贴，如有必要，会拿起枪杆。这位国际象棋乌克兰国家队队长写道：“我捍卫祖国，抵抗敌人与‘和平使者’。真理终将胜利。” 

埃利扬诺夫（Pavel Eljanow ）也不能离开祖国。 这位来自处于激战中的哈尔科夫（ Kharkiv ）的象棋大师告诉德国之声，他和家人目前还相对安全，自己会尽力而为。他支持国际象棋界对俄罗斯的制裁。本周三（3月16日），世界国际象棋联合会宣布开除俄罗斯和白俄罗斯。在一份声明中，国际棋联指出，此一制裁“根据国际奥委会的建议”实施，“直至另行通知”，这两个国家的个人棋手可在世界棋联会旗下参赛。  

埃利扬诺夫表示，将团队排除在外无可置疑，不过， 如果也全面制裁俄罗斯个人棋手，就过于严厉了。然而，他的一些同事态度要强硬得多： 28 位乌克兰国际象棋特级大师发表一封公开信，敦促将俄罗斯完全排除在国际比赛之外，并要求来自俄罗斯的国际棋联主席德沃尔科维奇（ Arkady Dworkowitsch ）辞职。  

由于乌克兰和俄罗斯的绝对重量级地位，俄罗斯发动的对乌战争对国际象棋界的打击尤重。这两个国家不仅杰出棋手倍出，而且，几十年来，两国在国际象棋奥林匹克这一最重要团体比赛中几乎一直位居前三。德国之声国际象棋专家汉克（ Holger Hank ）解释说， “对国际象棋的共同热爱源于苏联时代，导致两国在国际象棋领域关系如此密切。” 

  • Asien Brettspiel Go

    10大经典战略游戏

    围棋

    围棋发源于中国，在韩国和日本也非常受欢迎。围棋棋盘上有纵横各十九条等距离、垂直交叉的平行线，共构成 361 个交叉点。游戏中，一方执白子，一方执黑子，交替将棋子下在棋盘的交叉点上，每次只能下一子。确定胜负是按照各自棋子在棋盘上所占的范围大小而定。

  • Iran Schach

    10大经典战略游戏

    国际象棋

    国际象棋发源于3至6世纪的印度。棋盘由64个黑白相间的格子组成，对弈双方各有16个棋子。能将对方的王将死者获胜。

  • BG Strategiespiele Tokyo Männer spielen Shogi

    10大经典战略游戏

    日本将棋

    日本将棋一般有9列、9行，共81个格子，也有格子数少一些或多一些的棋盘。和国际象棋相比，对弈双方的棋子没有颜色区别，能擒拿下对方王将者获胜。

  • BG Strategiespiele Sizilien Männer spielen Dame

    10大经典战略游戏

    西洋跳棋

    西洋跳棋和国际象棋的棋盘看起来一样，但棋子的形状和游戏规则却大不相同。玩家只用棋盘上深色的格子，棋子只能走对角线。先吃掉对方所有棋子者获胜。西洋跳棋在一些地方也被称为国际跳棋，但两者的规则略有不同。

  • BG Strategiespiele Mühlespiel

    10大经典战略游戏

    直棋

    直棋的棋盘由三个同心正方形组成，各正方形之间用线相连。对弈者每人9个棋子，玩法是让自己的棋子3个连成一条线，同时阻止对方的棋子连成线。如果能够连成两条线，那么对方就输棋了。

  • BG Strategiespiele Spiel Tic Tac Toe

    10大经典战略游戏

    井字棋

    玩这个游戏只需要一张纸和一支笔。对弈者在9个格子里交替画上叉和圈，谁能首先让三个叉或三个圈连成线，谁就赢了。这个游戏可以追溯到12世纪，它也是第一个被搬到计算机上的游戏。

  • BG Strategiespiele Spiel Spiel vier gewinnt

    10大经典战略游戏

    四子棋

    四子棋是一个竖着的棋盘游戏，1974年问世。对弈的两人中，谁先让四个同色的棋子连成线——不管是横着、竖着或者是斜着，谁就获胜。游戏原则和井字棋相似，但却有42个格子（孔）。

  • BG Strategiespiele Civilization Computer (screenshot)

    10大经典战略游戏

    文明

    游戏“文明”1980年问世，规则很简单。玩家必须领导一个文明从古代发展到铁器时代。 这个游戏可以有7个人同时参加，一盘游戏甚至可以玩上10个小时。1991年，“文明”有了电子版本。这个游戏在全球取得极大成功，有几十个后续版本。

  • BG Strategiespiele Spiel Anno 1503

    10大经典战略游戏

    纪元 1998

    另外一个颇受欢迎的即时战略游戏“纪元”于1998年问世，名叫纪元 1602。玩家必须在一个虚拟的图上开垦，并且满足人民的需求，用舰队或者军队保护自己的岛屿。这个游戏通常是两个人玩。

  • BG Strategiespiele Spiel Star Craft - Wings of Liberty

    10大经典战略游戏

    星际争霸

    “星际争霸”在韩国尤为盛行，可以和主流体育项目媲美。该游戏1998年问世，迄今仍是最受欢迎的计算机游戏。玩家建立自己的基地，争夺资源，招兵买马以战胜对手。“星际争霸”拥有一套完整的职业联赛制度，也非常吸引观众。

    作者: Aaron Skiba


来自俄罗斯国内的呼声：“停止战争！”  

埃利扬诺夫指出，这一关系主要来自个人层面。他说，入侵乌克兰战争爆发后，有俄罗斯棋手问候他，还提供帮助。这种态度似乎并非个别现象。和其它体育领域不同，在国际象棋界，有来自俄罗斯的声音，表达鲜明反战立场。包括世界亚军内波姆尼亚什奇（ Jan Nepomnjaschtschi ）在内的34 名俄罗斯特级大师签署了一份致普京总统的呼吁书，表示：“我们要和平。停止战争！” 

因曾与克里姆林宫关系密切，国际棋联主席德沃尔科维奇的态度同样令人瞩目。现年 49 岁的这位自由主义经济学家一直属于俄罗斯政治精英，直至2018 年。他曾任政府副总理6年、G8 峰会俄方首席谈判代表。在接受美国杂志《母亲琼斯》（ Mother Jones ）网站采访时，他表示，“战争——包括这场战争——是最糟糕的事情。战争不仅摧毁宝贵的生命，还摧毁希望和关系。” 他说，他与乌克兰人民同在。 

直到4年前还是俄政府成员：国际棋联现主席德沃尔科维奇 

直到4年前还是俄政府成员：国际棋联现主席德沃尔科维奇 

 尽管德沃尔科维奇早在莫斯科被政治边缘化，但这样的言论对他个人来说仍具风险。德国之声莫斯科通讯员雷谢托（Juri Rescheto）指出，他可能会因这样的表态而被起诉，因为，“他使用了战争这个词，而根据一项新的媒体法，这可以被解释为抹黑俄罗斯武装部队，最高可被处以 15年监禁。” 不过，作为希望在今年5月蝉联世界棋联的最高官员，他做出上述表态不太可能只是为了选战。但是埃里扬诺夫便对德沃尔科维奇的表态有所怀疑。他指出，在另一次采访中，德沃尔科维奇批评对俄经济制裁，“所以，他的态度对我来说还是有点模糊。”德国之声国际象棋专家持同样看法。他说，“德沃尔科维奇是在走钢丝：他显然想在今夏连任国际棋联主席，因此公开同普京拉开距离。”  

顶尖棋手诽谤乌克兰  

特级大师埃利扬亚诺夫指出，事情并不只涉及国际棋联的这位俄罗斯主席，所有支持入侵乌克兰的国际象棋名人也必须受到永久制裁。他们当中就包括前世界冠军阿纳托利·卡尔波夫（Anatoly Karpov），以及尤其是顶级棋手谢尔盖·卡尔亚金（Sergey Karjakin）。卡尔波夫是杜马成员，投票支持袭击乌克兰；出生在乌克兰的卡尔亚金现年 32 岁，是普京门客，2009 年起代表俄罗斯参赛；6年前，他成为世界冠军卡尔森（Magnus Carlsen）的挑战者。俄对乌开战以来，卡尔亚金一直在推特上诽谤乌克兰，称乌是侵略者并嘲弄战争受害者。埃利扬诺夫强调， “他不能再参加国际比赛”。 

尽管有这些极端事例，人们不能不看到，国际象棋界大部分人士反战并声援乌克兰。在被问及国际棋联“我们是一家人”的这一宗旨时，埃利扬诺夫毫不迟疑地表示：“我 100% 有这种感觉”。这位大师透露，战争爆发后，他收到了千百条短信和愿意提供帮助的表态，“主要来自欧洲，但也来自其他国家和地区” 。他说：“它让我深受鼓舞。” 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

“后翼弃兵”真人版：德国女棋手的大师之路

伊丽莎白·佩茨（Elisabeth Pähtz）是德国历史上第一位晋升为特级大师的棋手。虽然感觉人生已经达到了暂时的巅峰，但这还远远不是最高点。  

挑战棋王 丁立人出战

本周六，人们在柏林开始寻找挑战世界象棋冠军卡尔森的棋手。来自中国的丁立人同其他7人一道，争夺挑战棋王的资格。  

5大疯狂比赛

有些比赛输赢并不重要，关键是要有乐趣。不管是飞溅跳水，还是鬼脸大赛，最重要的就是越怪越好。  

相关内容

10.04.2022, Bayern, Kaufbeuren: Demonstranten stehen mit russischen Fahnen auf dem Tänzelfestplatz. Der Platz ist Ausgangspunkt eines prorussischen Autokorsos. Die Demo richtet sich laut Stadt gegen eine ·Diskriminierung russischstämmiger Menschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

在德国真有那么多人支持普京？ 17.04.2022

居住在德国的使用俄语者数量超过300 万。上月底以来，数个德国城市大街上一再出现由数百辆汽车组成的示威车队，反对所谓在德国受到种族歧视。其实，这是一场基于谎言的伪抗议，为普京的宣传机器帮腔。

Title: Street musicians bring comfort to Lviv residents Teaser: Despite Russia's invasion of their country, street musicians in the western Ukrainian city of Lviv are still singing. Residents say their music and songs bring comfort and keep the memory of better times alive. @DW Short title: Street musicians comfort Lviv residents Short teaser: People in Lviv find solace in the street music resuming when the sirens go silent. @DW DigiVN: - Keywords: Ukraine, war, street music, Lviv, comfort Credit: Amien Essif

利维夫街头：硝烟中的音乐 10.04.2022

虽然俄罗斯军队正在入侵乌克兰，但是该国西部城市利维夫的街头乐手仍然在坚持唱歌。当地居民说，这些音乐给他们带来了慰藉，让人们对美好生活的回忆在硝烟之中得以留存。

National Flags of China and Ukraine.

战争阴影下 中国与乌克兰的微妙关系 17.04.2022

近两个月来，北京当局在乌克兰战争问题上一直努力展现中立姿态，同时又不放弃对俄罗斯的支持。事实上，中国与战争的另一方----乌克兰的态度同样十分暧昧。乌克兰在2017年就加入了中国的一带一路计划，战前双边贸易额规模高达每年190亿美元。

广告

从1941到2022：地下隧道寻庇护

乌克兰港口城市敖德萨(也称“奥德萨”）在普京新的军事目标上名列前茅。这个“黑海明珠”有重要的经济、军事和历史意义。在过去几天里，这个城市多次被俄罗斯导弹击中。居民们开始寻找新的方法来躲避轰炸。  

俄罗斯修士帮助乌克兰人

一位俄罗斯修士为乌克兰难民提供庇护，而这与支持乌克兰战争的俄罗斯东正教教会的主张相悖。  