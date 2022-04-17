乌克兰战争撕裂国际象棋界

（德国之声中文网）“Gens una sumus”是世界国际象棋联合会的拉丁语格言，意为：“我们是一家人”。乌克兰战争正在撕裂这个家庭。众多著名乌克兰国际象棋专业高手目前不在棋盘上炫技，而是投身于保护祖国事业。正如苏里帕（Oleksandr Sulypa ）本月初在脸书上所贴，如有必要，会拿起枪杆。这位国际象棋乌克兰国家队队长写道：“我捍卫祖国，抵抗敌人与‘和平使者’。真理终将胜利。”

埃利扬诺夫（Pavel Eljanow ）也不能离开祖国。 这位来自处于激战中的哈尔科夫（ Kharkiv ）的象棋大师告诉德国之声，他和家人目前还相对安全，自己会尽力而为。他支持国际象棋界对俄罗斯的制裁。本周三（3月16日），世界国际象棋联合会宣布开除俄罗斯和白俄罗斯。在一份声明中，国际棋联指出，此一制裁“根据国际奥委会的建议”实施，“直至另行通知”，这两个国家的个人棋手可在世界棋联会旗下参赛。

埃利扬诺夫表示，将团队排除在外无可置疑，不过， 如果也全面制裁俄罗斯个人棋手，就过于严厉了。然而，他的一些同事态度要强硬得多： 28 位乌克兰国际象棋特级大师发表一封公开信，敦促将俄罗斯完全排除在国际比赛之外，并要求来自俄罗斯的国际棋联主席德沃尔科维奇（ Arkady Dworkowitsch ）辞职。

由于乌克兰和俄罗斯的绝对重量级地位，俄罗斯发动的对乌战争对国际象棋界的打击尤重。这两个国家不仅杰出棋手倍出，而且，几十年来，两国在国际象棋奥林匹克这一最重要团体比赛中几乎一直位居前三。德国之声国际象棋专家汉克（ Holger Hank ）解释说， “对国际象棋的共同热爱源于苏联时代，导致两国在国际象棋领域关系如此密切。”

10大经典战略游戏 围棋 围棋发源于中国，在韩国和日本也非常受欢迎。围棋棋盘上有纵横各十九条等距离、垂直交叉的平行线，共构成 361 个交叉点。游戏中，一方执白子，一方执黑子，交替将棋子下在棋盘的交叉点上，每次只能下一子。确定胜负是按照各自棋子在棋盘上所占的范围大小而定。

10大经典战略游戏 国际象棋 国际象棋发源于3至6世纪的印度。棋盘由64个黑白相间的格子组成，对弈双方各有16个棋子。能将对方的王将死者获胜。

10大经典战略游戏 日本将棋 日本将棋一般有9列、9行，共81个格子，也有格子数少一些或多一些的棋盘。和国际象棋相比，对弈双方的棋子没有颜色区别，能擒拿下对方王将者获胜。

10大经典战略游戏 西洋跳棋 西洋跳棋和国际象棋的棋盘看起来一样，但棋子的形状和游戏规则却大不相同。玩家只用棋盘上深色的格子，棋子只能走对角线。先吃掉对方所有棋子者获胜。西洋跳棋在一些地方也被称为国际跳棋，但两者的规则略有不同。

10大经典战略游戏 直棋 直棋的棋盘由三个同心正方形组成，各正方形之间用线相连。对弈者每人9个棋子，玩法是让自己的棋子3个连成一条线，同时阻止对方的棋子连成线。如果能够连成两条线，那么对方就输棋了。

10大经典战略游戏 井字棋 玩这个游戏只需要一张纸和一支笔。对弈者在9个格子里交替画上叉和圈，谁能首先让三个叉或三个圈连成线，谁就赢了。这个游戏可以追溯到12世纪，它也是第一个被搬到计算机上的游戏。

10大经典战略游戏 四子棋 四子棋是一个竖着的棋盘游戏，1974年问世。对弈的两人中，谁先让四个同色的棋子连成线——不管是横着、竖着或者是斜着，谁就获胜。游戏原则和井字棋相似，但却有42个格子（孔）。

10大经典战略游戏 文明 游戏“文明”1980年问世，规则很简单。玩家必须领导一个文明从古代发展到铁器时代。 这个游戏可以有7个人同时参加，一盘游戏甚至可以玩上10个小时。1991年，“文明”有了电子版本。这个游戏在全球取得极大成功，有几十个后续版本。

10大经典战略游戏 纪元 1998 另外一个颇受欢迎的即时战略游戏“纪元”于1998年问世，名叫纪元 1602。玩家必须在一个虚拟的图上开垦，并且满足人民的需求，用舰队或者军队保护自己的岛屿。这个游戏通常是两个人玩。

10大经典战略游戏 星际争霸 “星际争霸”在韩国尤为盛行，可以和主流体育项目媲美。该游戏1998年问世，迄今仍是最受欢迎的计算机游戏。玩家建立自己的基地，争夺资源，招兵买马以战胜对手。“星际争霸”拥有一套完整的职业联赛制度，也非常吸引观众。 作者: Aaron Skiba



来自俄罗斯国内的呼声：“停止战争！”

埃利扬诺夫指出，这一关系主要来自个人层面。他说，入侵乌克兰战争爆发后，有俄罗斯棋手问候他，还提供帮助。这种态度似乎并非个别现象。和其它体育领域不同，在国际象棋界，有来自俄罗斯的声音，表达鲜明反战立场。包括世界亚军内波姆尼亚什奇（ Jan Nepomnjaschtschi ）在内的34 名俄罗斯特级大师签署了一份致普京总统的呼吁书，表示：“我们要和平。停止战争！”

因曾与克里姆林宫关系密切，国际棋联主席德沃尔科维奇的态度同样令人瞩目。现年 49 岁的这位自由主义经济学家一直属于俄罗斯政治精英，直至2018 年。他曾任政府副总理6年、G8 峰会俄方首席谈判代表。在接受美国杂志《母亲琼斯》（ Mother Jones ）网站采访时，他表示，“战争——包括这场战争——是最糟糕的事情。战争不仅摧毁宝贵的生命，还摧毁希望和关系。” 他说，他与乌克兰人民同在。

尽管德沃尔科维奇早在莫斯科被政治边缘化，但这样的言论对他个人来说仍具风险。德国之声莫斯科通讯员雷谢托（Juri Rescheto）指出，他可能会因这样的表态而被起诉，因为，“他使用了战争这个词，而根据一项新的媒体法，这可以被解释为抹黑俄罗斯武装部队，最高可被处以 15年监禁。” 不过，作为希望在今年5月蝉联世界棋联的最高官员，他做出上述表态不太可能只是为了选战。但是埃里扬诺夫便对德沃尔科维奇的表态有所怀疑。他指出，在另一次采访中，德沃尔科维奇批评对俄经济制裁，“所以，他的态度对我来说还是有点模糊。”德国之声国际象棋专家持同样看法。他说，“德沃尔科维奇是在走钢丝：他显然想在今夏连任国际棋联主席，因此公开同普京拉开距离。”

顶尖棋手诽谤乌克兰

特级大师埃利扬亚诺夫指出，事情并不只涉及国际棋联的这位俄罗斯主席，所有支持入侵乌克兰的国际象棋名人也必须受到永久制裁。他们当中就包括前世界冠军阿纳托利·卡尔波夫（Anatoly Karpov），以及尤其是顶级棋手谢尔盖·卡尔亚金（Sergey Karjakin）。卡尔波夫是杜马成员，投票支持袭击乌克兰；出生在乌克兰的卡尔亚金现年 32 岁，是普京门客，2009 年起代表俄罗斯参赛；6年前，他成为世界冠军卡尔森（Magnus Carlsen）的挑战者。俄对乌开战以来，卡尔亚金一直在推特上诽谤乌克兰，称乌是侵略者并嘲弄战争受害者。埃利扬诺夫强调， “他不能再参加国际比赛”。

尽管有这些极端事例，人们不能不看到，国际象棋界大部分人士反战并声援乌克兰。在被问及国际棋联“我们是一家人”的这一宗旨时，埃利扬诺夫毫不迟疑地表示：“我 100% 有这种感觉”。这位大师透露，战争爆发后，他收到了千百条短信和愿意提供帮助的表态，“主要来自欧洲，但也来自其他国家和地区” 。他说：“它让我深受鼓舞。”

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