乌克兰战争推高全球军事预算 破历史纪录

为资助大幅增加的军事预算，不少政府都面临增加债务和税收以及削减公共部门开支等问题。北约欧洲成员国今年的国防开支将达到创纪录的3800亿美元，选民们可能不买账。

（德国之声中文网）若想一窥当今世界面临的安全威胁，不妨看看各国政府增加了多少国防开支。去年，也就是俄乌战争爆发的第二年，全球军事预算达到2.44万亿美元，比2022年增长了近7%，增幅为2009年以来最高。这意味着去年全球人均军费开支达306美元，创下冷战结束以来的最高纪录。

由于基辅没有准备好应对如此大规模的冲突，西方国家加大了对乌克兰的军事援助，而与俄罗斯以及中东和亚洲其他地区不断升级的紧张局势也促使各国政府加强防御，这是自二战以来从未有过的现象。

美国批准为2024财年国防开支提供8660亿美元，比2023财年增加3.2%，达到该国史上最高水平。北约欧洲盟友预计将首次达到该军事联盟设定的国防开支占国内生产总值（GDP）2%的目标——这是美国前总统特朗普的一大心病，因为许多欧洲盟友之前都没有达到这一目标。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）今年2月表示，北约欧洲成员国今年的国防开支总额将达到3800亿美元。

乌克兰士兵在德国接受军事技术培训 图像来源: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

波兰遥遥领先

为提升德国联邦国防军军备，德国总理肖尔茨宣布拨出1000亿欧元专款。尽管如此，德国仍在追赶北约其他成员国的步伐，例如，波兰今年的国防开支将占国内生产总值的4.2%，高居北约各成员国之首。鉴于边境安全威胁加剧，欧洲东部其他北约成员国的国防开支也远远或即将超过2%的目标。因此，各国政府正面临日益艰难的问题，即如何负担这些新增的国防预算。由于全球地缘政治紧张局势和通胀持续，许多国家经济疲软，政府财政已捉襟见肘。

“为乌克兰提供军事装备的短期承诺应通过增加债务来兑现。这是政府历来为战争提供资金的方式”，布鲁塞尔智库布鲁盖尔（Bruegel）高级研究员沃尔夫（Gunther Wolff）向德国之声表示：“但要长期增加国防开支，就需要增加税收或削减其他开支。从政治角度而言，这是痛苦的决定吗？当然！但如果把它分摊到各个政府部门，就不会那么痛苦了。”

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德国削减国防以外的预算

由于经济增长疲软，德国面临着税收减少的情况，因此德国削减了大部分政府部门的开支，也削减了用于国际发展援助的近20亿欧元资金。约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）美国-德国研究所（American-German Institute）所长拉斯克（Jeffrey Rathke）接受德国之声采访时指出：“德国需要做出一些重大的权衡，需要在政治上加以管理，以免削弱公众对加强安全和国防的支持。”

一些国家的左派政党带头呼吁俄乌之间实现和平，并引发了关于新增军费开支是否更应该用于医疗保健或社会福利项目的争论。拉斯克指出，德国的债务制动措施限制了政府借钱弥补预算缺口的能力，这意味着肖尔茨的联盟与法国等国相比回旋余地较小。

虽然波兰的财政状况比许多西欧国家要好得多，但对于结束波兰右派民粹主义8年统治的新总理图斯克来说，兑现竞选承诺也并非易事。

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其他欧盟国家挣扎着实现北约目标

其他国家，比如那些受2011年欧债危机打击最严重的国家，已经实行了财政紧缩措施，任何进一步的削减都可能影响其公共服务的质量。例如，意大利今年的国防开支预计将占国内生产总值的1.46%，并已表示，要在2028年前达到北约2%的目标将十分困难。据预测，该国今年的债务与GDP之比将达到137.8%。

其他面临类似财政困难的国家，如西班牙，可能会发现很难用额外赤字资助新的军费开支，该国的国防开支预计可能将占到 GDP的0.5%到1.5%。去年，马德里将国防预算提高了26%。

瑞典、挪威、罗马尼亚和荷兰的债务负担较轻。但即便如此，荷兰极右翼政党领导人威尔德斯（Geert Wilders）也计划在社会保障、住房和农业方面投入大量资金，以确保其新的四党联盟能够执政。拉斯克说：“除了财政能力和债务问题外，欧洲各国对威胁认知的差异也影响着这场有关资源分配的争论。与靠近乌克兰边境的国家相比，距离乌克兰较远的国家可能不太热衷于优先考虑国防问题。”

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下一个目标：3%？

全球国防开支预计将在未来十年内持续增长。北约2%的国防开支目标最初是在2014年俄罗斯吞并乌克兰南部的克里米亚半岛后制定的。

去年，在立陶宛维尔纽斯举行的一次会议上，北约领导人同意该目标通常可以超过2%。迄今为止，德国一直在挣扎着实现最初的目标，现在又提出未来可能将军费提高至占GDP的3%，这将对政府财政产生更大的影响。

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