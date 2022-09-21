乌克兰战争成为今年联大辩论主导议题

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基是唯一获准在第77届联合国大会一般性辩论中发表视频讲话的领导人。在预先录制的视频中，泽连斯基穿着他标志性的军绿色T恤，用英语发表讲话。他提出了和平的条件，并15次要求对俄罗斯的入侵行为进行 "惩罚"。泽连斯基说， "乌克兰要求对试图窃取我国领土的行为进行惩罚。对谋杀数千人的行为进行惩罚。对向妇女和男子施加酷刑、进行羞辱行为的行为进行惩罚。"

泽连斯基呼吁设立一个特别法庭，追究俄罗斯的责任，这将是 "向所有可能的侵略者发出的信号"。他还要求设立赔偿基金，俄罗斯 "应该用自己的资产为这场战争买单"。

就在本周三，俄罗斯总统普京宣布进行"部分动员"，征召30万预备役军人。泽连斯基表示，他认为立即和俄罗斯进行谈判没有意义，俄罗斯使用外交手段只是为了在战场上赢得时间。他说， "俄罗斯害怕真正的谈判，不想履行任何公平的国际义务。它对所有人撒谎，这是侵略者、恐怖分子的典型做法。"

7个国家反对泽连斯基发表视频讲话

在2020年的远程会议和去年的混合会议之后，本次联大大会完全回到联合国总部纽约举行。上周，联合国成员国以压倒性的多数允许泽连斯基发表视频讲话，101个国家表示赞成，7个国家反对，19个国家弃权。

泽连斯基在讲话中说，"我要感谢101个国家对我发表视频讲话投了赞成票。这不仅是一次关于形式的投票，而是一次关于原则的投票。只有七个国家投了反对票--白俄罗斯、古巴、朝鲜、厄立特里亚、尼加拉瓜、俄罗斯和叙利亚。七个害怕我的视频讲话的国家，七个用红色按钮回应原则的国家。只有七个。一百零一个对七个。"

各国领导人谈乌克兰战争

迄今发言的各国领导人大多数都提到了乌克兰战争。美国总统拜登本周三在联大发言中对俄罗斯入侵乌克兰予以谴责。他说："俄罗斯无耻地违反了《联合国宪章》的核心原则。直言不讳地说，联合国安理会的一个常任理事国入侵了它的邻国，试图从地图上抹去这个主权国家。"

德国总理肖尔茨在联大全体会议首日发言中严厉谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。他说，普京总统发动这场战争只有一个目的——侵占乌克兰这是"彻头彻尾的帝国主义"："他（普京）不仅在毁掉乌克兰，也在毁掉他自己的国家。"

德国总理肖尔茨9月20日在联大会议上发言

加纳总统阿库福-阿多（Nana Addo Dankwa Akufo-Addo）在联大讲话中表示，"看到2022年欧洲的城市和城镇遭到如此蓄意的破坏，我们感到的不仅仅是失望。我们在非洲也直接感受到这场战争。"他说，"每一枚击中乌克兰目标的子弹、炸弹和炮弹都击中我们非洲人的口袋和非洲的经济。"

哈萨克斯坦总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)在讲话中没有直接点 "乌克兰 "或 "俄罗斯 "的名字，但描绘了一幅暗淡的世界图景。他说，世界被拖进一个 "新的、日益痛苦的地缘政治对抗时期"，"导致出现使用核武器的前景，甚至不是作为最后的手段"。就在托卡耶夫讲完这番话的几小时后，没有出席联合国大会的俄罗斯总统普京宣布，他会毫不犹豫地使用核武器来保护自己国家的领土。

摩尔多瓦总统马娅·桑杜（Maia Sandu）在讲话中呼吁 俄罗斯军队"完全和无条件地"从摩尔多瓦分离地区德涅斯特河区域撤出。

波兰是接收乌克兰难民最多的盟友。该国总统杜达（Andrzej Duda）在周二的演讲中34次提到了乌克兰。他说："我们决不能忘记那些正在受苦的人。让我们记住，俄罗斯对乌克兰已经长达六个月的侵略给欧洲带来了二战以来最大的人道主义危机"。杜达同时提到叙利亚、利比亚、也门、刚果等国发生的战争并呼吁人们予以这些地区的悲剧更多的重视。

战争也贯穿了联合国秘书长古特雷斯的联大会议开幕式演讲。他说，战争夺去了成千上万人的生命，数以百万计的人流离失所。全世界有数十亿人受到影响。"他呼吁各国应形成真正的世界联盟，紧急克服分歧，在实现与保持和平、应对气候危机以及促进可持续发展方面共同行动。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。