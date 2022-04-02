 乌克兰战争导致欧元区沦入通胀危机 | 经济纵横 | DW | 02.04.2022

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经济纵横

乌克兰战争导致欧元区沦入通胀危机

在俄罗斯入侵乌克兰、战争延烧的背景下，欧元区的消费价格飙升，通胀创历史新高。德国央行行长要求货币政策转向。

据估计，欧元区今年3月的通货膨胀率是1999年引入欧元以来的最高水平

据估计，欧元区今年3月的通货膨胀率是1999年引入欧元以来的最高水平

（德国之声中文网）每月查看价格走势的欧盟统计局专家们看到，自去夏以来，欧元区价格指数不断走高。初步预计，今年3月的通货膨胀率将达 7.5%，为1999年引入共同货币欧元以来的欧元区通胀率最高水平。

分析师们对涨幅如此强劲颇感惊讶。此前，他们曾预期，平均上涨率将从2月份的5.9%增至6.7%。本周四，德国联邦统计局预估德国上月通胀率为7.3%。

能源价格上涨近 45% 

与2月份相比，3月份，消费者价格上涨2.5%，也明显高于预期。通胀率再度受能源价格急剧上涨的推动，与去年同月相比，涨幅44.7%。 当月，食品和饮料价格比一年前高出 5.0%。 

通胀主驱动因素是能源价格上涨 

通胀主驱动因素是能源价格上涨 

不包括能源、食品和饮料在内的核心消费者价格从上月的2.7%增至3.0%。核心通胀被许多经济学家视为衡量通胀趋势的更可靠指标。 

欧洲中央银行（ECB）2%的中期通胀目标已大幅超出。目前，市场参与者坚信，今年至少会有一次关键加息。较高的主导利率可对抗通胀并确保价格稳定。

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俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

根据一项年度公众调查，德国人愈加将俄罗斯和中国看成是对世界和平构成威胁的国家。不过，这并不是德国人最关注的话题。

经济高参们表示，俄罗斯对乌克兰的侵略战争将给德国带来严重的后果：战争正在抑制经济增长，导致物价攀升，经济前景的不确定性增加。

德国联邦统计署3月30日发布的最新数据显示，今年3月消费价格比去年同期上涨了7.3%，主要原因是不断攀升的能源价格全面抬升了物价。

利率拐点何时到来？ 

欧洲央行已为短期内欧元区消费者价格进一步上涨做准备。该行副行长德金多斯（Luis de Guindos）预计，通胀潮要在数月后方达到顶峰，下半年内趋缓。 

若这位西班牙人的预测不错，那就意味着，欧元区经济将因乌克兰战争而继续在一段时间内萎靡不振。这样，今年首季只会有微幅增长， 第二季度接近于零。 

假如通胀预期数允许，欧洲央行有意在第三季度结束其巨额债券收购计划。此举被视为加息前兆，而加息将在债券购买结束后一段时间实施。若干国家央行敦促尽快开启拐点。奥地利央行行长霍尔茨曼（Robert Holzmann）明确表示，应将9月作为提升利率的日期。

敦促欧洲央行 

面对欧元区创纪录通胀局面，德国央行行长内格尔（ Joachim Nagel ）警告不得延缓货币政策的转向。本周五（4 月 1 日），在欧元区新的通胀数据公布后，他强调，通胀数据清楚摆在了面前。货币政策绝对必须适时采取对策。他指出，通胀率又一次明显超过了预期，“我们在欧洲央行理事会清晰表示：货币政策措施必须取决于数据情况。”  

私人银行 Hauck Aufhäuser Lampe 首席经济学家克吕格 (Alexander Krüger)预期，“乌克兰战争和中国国内新冠疫情重现，将使物价压力居高不下，通胀将成常态。” 他指出，西方因乌克兰战争对俄罗斯实施贸易禁运将意味着大通胀和大萧条，“因景气前景黯淡，欧洲央行掸于采取超越主导利率美容式修正的措施。”  

超市购物变得越来越贵

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VP Bank 银行首席经济师基策尔（ Thomas Gitzel ）确认： “欧洲央行切实有通胀问题。该行经济学家预测，明年通胀率将回落至央行 2% 的目标值区间。这实在是一厢情愿，与现实不符。”他指出，由于能源价格上涨，通胀率上涨绝非暂时现象， “未来若干月通胀率或会有所回落，但距离 2% 的目标值还远得很。”  

德国商业银行首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）认为，由于材料短缺和中国坚持新冠清零政策，核心通胀会长时间持续。他说： “眼下重要的是，欧洲央行终于不再踩油门。否则，将继续增加通胀预期，高通胀成为长期现象。” 

（德新社，路透社）

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