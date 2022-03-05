乌克兰战争：出路何在？

（德国之声中文网）德国弗里德里希·艾伯特基金会基辅办公室负责人罗提希（ Marcel Röthig ）说： "每场战争都有结束的一天，并通常会在谈判后达成协议。我深信，乌克兰和俄罗斯早晚会达成协议，俄罗斯和西方之间也可能会达成协议。"不过，目前已回德国的他在接受德国之声采访时指出， "不幸的是，情况还远未到这一步。"

迄今，乌克兰和俄罗斯代表团在白俄罗斯举行过两轮谈判。双方刚刚就设置用于安全撤离平民的"人道主义走廊"问题达成一致。

周四，乌克兰总统泽连斯基再度公开表示，愿与俄总统普京直接谈判。然而迄今，普京似乎只对同美国总统拜登直接谈判有兴趣。

北京扮演调解人角色？

谁能让普京坐到谈判桌前来？罗提希认为，此类谈判可由非常不同的行为者促成，例如以色列、土耳其、芬兰、联合国或欧盟特使。

在他看来，北京亦可扮演调解人角色，对普京施加一定影响。他指出， "中国对不稳定的欧洲和不稳定的市场没有兴趣。中国是俄罗斯仅存的主要经济伙伴，普京迫切需要中国的支持。"

然而，到目前为止，普京似乎对最高级别的谈判完全不感兴趣。欧洲智库--欧洲对外关系委员会（ECFR）柏林办事处高级政策研究员格雷塞尔（Gustav Gressel）表示，他担心，"恐怕他（普京）还没有遭受足够损失，以改变其战争目标。"

是否有俄罗斯撤军的可能？

格雷塞尔对德国之声表示，若俄军继续难以占上风，则普京受到的压力就会越来越大。他指出， "如果乌军还能坚持一星期左右，我们就将有机会看看普京是否会同意众多妥协方案中的一个。"

俄罗斯人是否有可能被迫完全撤出？如果乌克兰军队继续对入侵方造成重大伤亡，普京便可能会被迫这么做。

格雷塞尔以当年俄罗斯对丹麦的攻击为例指出， "我们应记得，斯大林不是一个重视人类命运的人，但40天后，他停止了对芬兰的进攻。对大国苏联来说，当时损失太大，未能迅速征服芬兰，让它难堪。"

格雷塞尔表示，制裁和俄罗斯经济崩溃可构成迫使普京重新考虑其目标的另一因素。如果他失去部分俄罗斯精英的支持，或者，尽管面对高压，俄罗斯国内仍有更多人加入反战运动，也可能迫使他撤军。

谈判解决？

鉴于此，若普京仍继续无法控制整个乌克兰，而乌军也无法驱逐俄军，将出现何种妥协？

罗提希说，若达成协议，则其中可能规定乌克兰未来实行联邦制，顿涅茨克和卢甘斯克获特殊地位--自2014年以来，这两个地区部分处于俄罗斯支持的分离主义分子控制之下。

罗提希指出，"也可能，乌克兰准备放弃其部分领土，例如顿涅茨克和卢甘斯克地区或克里米亚。"不过，基辅会非常难以接受国家领土完整性的部分丧失。

他认为，乌克兰中立可能是另一选项。他说， "我相信，乌克兰将不得不放弃其加入北约的愿景，并从宪法中删除未来加入北约的目标。"

如果乌克兰政府做出如此重大让步，普京也接受了，但乌克兰人民也会接受吗？就此，罗提希认为，乌总统泽连斯基目前人气高涨，深孚民望，"因此，眼下他可以让乌克兰人民接受妥协。"

不过，罗提希提到了欧洲历史，建议谨慎行事。他指出，第一次世界大战（1914-1918）后，《凡尔赛条约》让战败的德国深感羞辱。 他说，"此刻，乌克兰人认为能赢，但这是一厢情愿，因为从长远来看，他们会输掉这场战争。"他提醒说， "届时，有些人可能会辩称，是泽连斯基出卖了国家，本来，俄罗斯人会被打败。"

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然而，谈判解决冲突的前提是普京也回归理性。罗提希表示， "我们一直认为，他内心深处是理性的，然而，最终，他的行为纯粹是情绪化的，这让他变得不可预测。我寄希望于他身边的人，他的直接顾问。但我们不知道他真正愿意听取其中多少人的意见，以及这些人实际上对他说什么。"

克里姆林宫内政变？

入侵乌克兰仍被认为是"普京的战争"。那么，如果普京被推翻呢？

支持前苏联国家民主活动人士的非政府组织--柏林 "十二月党人"（ Dekabristen ） 的谢尔盖·梅德韦杰夫（ Sergey Medvedev ）不排除发生这一情况的可能性。他相信， "如果第一批死者尸体现在和未来几天运抵俄罗斯，则即使是再（对当局）忠诚的人也会自问：真的需要这场战争吗？真的需要这个政权吗？"

但弗里德里希·艾伯特基金会的罗提希不那么乐观。他警告西方人，不要抱太大希望： "因为，我们不知道，一旦政权更迭会导致什么，会对我们意味着何种不稳定。"

目前看来，俄军更有可能经由一场血腥战争征服乌克兰的大部分地区。即便如此，最终仍会有和平的一天。不过是莫斯科条件下的和平。许多观察家相信，这样的和平将非常脆弱，并可能导致一场长期游击战--前苏联在阿富汗曾有此经历。

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