乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

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除了国家政治层面的行动外，企业界也拿出自己针对俄罗斯的“制裁”。在这场史无前例的战争中，一些公司明确对俄罗斯说“不”，限制相关的业务和服务。
中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。
联合国安理会五个常任理事国中，过去一周来，只有中国党和国家领导人习近平尚没有就当前的乌克兰局势表明立场。国际社会要求习近平发挥对普京的影响力、促成停火的请求也都没有得到回应。习近平的沉默引起了德语媒体的关注。
俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。
对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？
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