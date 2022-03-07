乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

制裁俄罗斯 我们普通人会受到哪些影响?

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。