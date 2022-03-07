 乌克兰战争：企业们纷纷表明立场 | 经济纵横 | DW | 07.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

除了国家政治层面的行动外，企业界也拿出自己针对俄罗斯的“制裁”。在这场史无前例的战争中，一些公司明确对俄罗斯说“不”，限制相关的业务和服务。

观看视频 03:04

多媒体中心更多内容

普京身边那些受到西方制裁的亲信们

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 07.03.2022

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 02.03.2022

更多内容来自 每日播客(视频)

你听说过这3位女性科技“大神”吗？

你听说过这3位女性科技“大神”吗？ 07.03.2022

IPCC发布2022年气候报告

IPCC发布2022年气候报告 06.03.2022

乌克兰的老幼妇孺背景离乡，逃往邻国。波兰的民众向他们伸出了援手。

男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡 03.03.2022

大敌当前 乌克兰人回国参战

大敌当前 乌克兰人回国参战 02.03.2022

相关文章

flags of Russia and China painted on cracked wall

欧盟盼中国调停乌克兰战争 北京态度不明？ 08.03.2022

中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping, left, and Russia's President Vladimir Putin during the BRICS emerging economies meeting in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

德语媒体：中国面临抉择 07.03.2022

联合国安理会五个常任理事国中，过去一周来，只有中国党和国家领导人习近平尚没有就当前的乌克兰局势表明立场。国际社会要求习近平发挥对普京的影响力、促成停火的请求也都没有得到回应。习近平的沉默引起了德语媒体的关注。

DELFT - Petrol and diesel have never been so expensive in our country. The suggested retail price for a liter of petrol is 2,147 euros as of today. For a liter of diesel, 1,842 euros must be paid. Fuel prices were already high, but due to the conflict between Russia and Ukraine, the euro counter at the pump is rising sharply. Robin Utrecht

制裁俄罗斯 我们普通人会受到哪些影响? 06.03.2022

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：普京的乌克兰战争会如何影响台湾命运？ 05.03.2022

对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？