乌克兰战争令印度“钻石之城”陷入绝境

俄罗斯入侵乌克兰促使欧盟和七国集团（G7）禁止通过第三国进口俄罗斯钻石，严重限制了印度钻石产业所需关键原材料的供应。印度“钻石城”苏拉特的工人们正在承受这场战争带来的严重经济危机，有些人因此走到生命的尽头。

（德国之声中文网）当俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰时，印度苏拉特的居民无法想象，一场发生在数千里之外的战争竟会导致他们社区内出现自杀问题。

苏拉特是位于印度西部古吉拉特邦的一座城市，是印度钻石产业的中心，这个"闪闪发光"的行业在此地的从业人员超过60万人。

根据行业统计数据，苏拉特的工人负责切割和抛光全球80%的钻石。

在战争爆发之前，苏拉特的钻石产业已经面临许多问题--非洲的洪水、西方需求的下降以及对中国出口的停滞--而战争的开始则让这种处境雪上加霜。西方对俄罗斯实施了大规模制裁，其中也包括俄罗斯钻石，苏拉特突然陷入了深重的经济危机。

乌克兰战争是如何导致苏拉特的危机？

俄罗斯入侵乌克兰促使欧盟和七国集团（G7）禁止通过第三国进口俄罗斯钻石，严重限制了印度钻石产业所需关键原材料的供应。

当2022年3月禁令生效时，印度钻石收入几乎被切断了三分之一，数千人失业或面临大幅减薪。

在过去的16个月里，至少有63名钻石抛光工在苏拉特自杀。根据当地媒体的报道，几名自杀者在留下的遗书提到了财务困境。

苏拉特是印度钻石产业的中心 图像来源: SAM PANTHAKY/AFP/Getty Images

"印度超过 30% 的原材料供应来自俄罗斯的 Alrosa 矿山，"印度商业和工业部下属的宝石和珠宝出口促进委员会 (GJEPC) 区域主席纳瓦迪亚 (Dinesh Navadiya) 告诉德国之声，"这些失去的业务至今尚未恢复。"

苏拉特钻石贸易商协会主席昆特 (Jagdish Khunt) 也持同样悲观的看法。他说："自从俄乌战争的第一颗炸弹落下以后，我们的情况就变得越来越糟。"

印度2023-2024财年切割和成品钻石的出口下降了27.6%，尤其对其三大客户--美国、中国和阿联酋的出口大幅减少。

纳瓦迪亚表示，结果导致公司库存量大约是正常水平的三倍。

"信贷额度已经开始枯竭，企业主们常常不得不以极低的价格出售部分库存，仅仅为了维持运营，"他说。

来自生命边缘的求助

古吉拉特邦钻石工人工会主席齐拉里亚 (Ramesh Zilariya) 花费了大量时间接听他们于7月15日开通的自杀求助热线电话。

"自从我们启动这个号码以来，已经接到1600多个求助电话。"他说，其中一个电话仍然让他难以释怀。

"那是一名站在路边打来电话的钻石抛光工，" 齐拉里亚说。那人已经失业四个月，无法支付房租，甚至连孩子的学费都付不起，债务已达50万卢比（约合5392欧元或5958美元）。他的债主们步步紧逼，越来越凶。

"他说他已经厌倦了，想自杀。" 齐拉里亚说。他和同事一起挽救了这个人的生命。

"他在我们办公室哭了一整天。最终我们为他的家人找到了可租用的房子，支付了押金和第一个月的房租以及孩子的学费，并为他们夫妇二人在钻石行业之外找到了工作。"他说。

然而，齐拉里亚表示，不是每个人都能得到经济上的帮助。"我们尽力为求助者找到工作，但他们唯一会做的就是钻石抛光。"

当2022年3月禁令生效时，印度钻石收入几乎被切断了三分之一 图像来源: PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images

工时削减，工资降低

来自苏拉特的45岁钻石抛光工纳诺（Manoj）在从业三十年之后，在今年5月被解雇了。

他最终找到了一份"快递小哥"工作。工资很低，雇主也不报销燃油费用。

作为一个六口之家的唯一经济支柱，他已经拖欠了两个月的房租，无法支付大孩子的学费，还抵押了他妻子的曼格苏特拉（Mangalsutra，印度教妇女视为神圣的金项链）、耳环和一枚金戒指。

"我无法形容我们是怎么维持生计的。"他告诉德国之声。

政府和钻石工人工会都没有关于多少人失业的完整数据，因为钻石行业的部分领域，像印度的许多其他行业一样，运作很不规范。

"我们试图通过发送Google表格进行调查，但大多数人不知道如何操作这样的技术。" 齐拉里亚说。

这位工会主席估计，在过去六个月里，至少有5万名抛光工失去了工作；在过去的18个月里，失业人数达数十万。

那些幸运地继续留在该行业的工人也面临着严重的工资削减。他们发现工资下降了30%到40%。

GJEPC区域主席纳瓦迪亚说，许多公司为了省钱已经转向了每周工作四天的制度。同事，他们还减少了每日工作时间。

"他们希望确保更多人有工作可做，但这导致了30%到40%的工资削减。过去一个月收入4万卢比的工人现在只能赚到2.3万卢比，" 纳瓦迪亚说。

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钻石工人希望恢复"莫迪培训计划"

古吉拉特邦钻石工人工会已经多次致信当地政府，呼吁出台经济援助计划。最近的一封信是在7月底发出的。

他们要求恢复"Ratandeep Yojana"--一项旨在提升钻石工人技能的培训计划，这是莫迪在2008-2009年经济危机期间在古吉拉特邦推出的政策。当时的莫迪是该邦的首席部长，现在是印度总理。

工会还要求为因自杀身亡工人的家庭提供经济援助。

"我们从去年开始就一直在给他们写信，他们甚至没有回应，" 齐拉里亚说。

今年4月，印度外长苏杰生在苏拉特的一次活动上表达了对七国集团禁止俄罗斯钻石后果的担忧。

当地媒体援引他的话说："他们的目的是伤害俄罗斯。但事实并非如此。生产商通常会找到办法。与俄罗斯相比，此类举措更容易伤害供应链下游的国家。"

今年5月，路透社报道说，在印度、非洲甚至纽约的珠宝商反对之后，美国正在重新评估对俄罗斯钻石禁令的最严格部分。

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编者按：如果您正在遭受严重的情绪压力或有自杀想法，请立即寻求专业帮助。无论您身在何处，都可以在这个网站找到求助信息：https://www.befrienders.org/

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