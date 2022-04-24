乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
调查人员正在费力地从乱坟岗中挖掘尸体，以收集据称是俄罗斯军队所犯暴行的证据。DW记者Mathias Bölinger访问了基辅附近的博罗江卡镇（Borodyanka）——遇到了一位儿子从未回家的母亲。
德国政府计划通过和斯洛文尼亚进行三方武器交换，从而让乌克兰得到重型装备。然而，对德国政府立场不够清晰的批评仍在继续——包括来自执政联盟内部的质疑。
全世界都为俄罗斯侵略乌克兰的暴行感到震惊。德国之声记者Eugen Theise认为，只有让俄罗斯战犯的獠牙磕到乌克兰的铁板，欧洲的和平才会有所保障。
《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。
俄罗斯称从乌克兰北部的基辅、切尔尼戈夫地区撤军后，美国等西方国家估计，俄罗斯军队将重新集结并对乌克兰东部发动大规模进攻。乌克兰呼吁西方提供更多武器，并对俄罗斯实行石油禁运。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版