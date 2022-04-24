 乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2022

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时政风云

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

调查人员正在费力地从乱坟岗中挖掘尸体，以收集据称是俄罗斯军队所犯暴行的证据。DW记者Mathias Bölinger访问了基辅附近的博罗江卡镇（Borodyanka）——遇到了一位儿子从未回家的母亲。

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