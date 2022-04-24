乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

德语媒体:欧俄两败俱伤 中美渔翁得利?

《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。